Бенисио Дел Торо - Топ тарикат

Бенисио Дел Торо, познат още и като “Господин Готин”, се събира с Камерън Диас за новия филм “Претворяване”, който очакваме и по българските кина. Последно безупречният майстор на мъжкарските образи Бенисио Дел Торо впечатлип родната публика в драмата “Битка след битка”. Освен това Дел Торо ще играе главна роля и в голямото завръщане на Оливър Стоун към игралното кино - драмата “Бели лъжи”.

Прочутият актьор и носител на “Оскар” има изключителна кариера, но обича да демонстрира своето отлично чувство за самоирония. Преди време го стори в реклама за популярна бира, в която звездата сам осмива обстоятелството, че често го бъркат с Антонио Бандерас.

Разбира се, на външен вид двамата нямат много общо, но в колективното въображение на масовата публика и двамата са се запечатали като водещи изпълнители с латино произход.

Бенисио дел Торо е роден в Пуерто Рико преди 58 години. Днес той е гражданин на САЩ, Испания, Мексико и Колумбия и е един от най-уважаваните актьори на своето поколение. Дел Торо започва да се изявява в киното и телевизията през 80-те години на миналия век, но големият му пробив идва през 90-те. В средата на десетилетието той е част от един от най-могъщите актьорски състави в голям филм - “Обичайните заподозрени”. Заедно с Кевин Спейси, Гейбриъл Бърн, Пийт Посълуейт, Кевин Полак, Стивън Болдуин и Чаз Палминтери, Дел Торо доставя изпълнение за историята. В сравнително малката роля на суетния престъпник Фенстър, пуерториканецът демонстрира могъща екранна харизма.

“Обичайните заподозрени” очертава контурите на професионалния профил на Дел Торо. Висок и внушителен, с необичайно за Холивуд лице, хитър поглед и дълбоки, релефни кръгове под очите, Бенисио се превръща в един от предпочитаните актьори за роли на чаровни гангстери и антигерои. Неговите класически образи са патологични симпатяги, злодеи, които те карат да ги харесваш и да бъдеш на тяхна страна въпреки ужасните неща, които вършат в пространството на филма.

През 1998-а Дел Торо поема особено впечатляващ актьорски риск. Той качва 18 кг мазнини, за да изиграе ролята на социопата д-р Гонзо в “Страх и омраза в Лас Вегас”. Екранизацията по едноименния роман на Хънтър С. Томпсън е “свирепо пътешествие до сърцето на американската мечта”. Антигероите на филма Раул Дюк (Джони Деп) и Д-р Гонзо (Бенисио дел Торо) отиват в Лас Вегас, въоръжени до зъби с два пакета трева, 75 топчета мескалин, пет картона мощно LSD, почти пълна солница кокаин и цяла галактика от разноцветни стимуланти, транквиланти, възбудителни, приспивателни... Каталогът с дрога на Дюк и д-р Гонзо гарантира гаргантюанско разширяване на съзнанието, последвано от тотален колапс.

Изпълнението на Дел Торо е толкова стряскащо реалистично, че за известно време дори вреди на неговата репутация, защото дори хората в индустрията остават с впечатлението, че той е някакво неконтролируемо животно. Малко по-късно всичко си идва на мястото и кариерата на Дел Торо тръгва към върха, а изпълнението му в “Страх и омраза в Лас Вегас” се утвърждава като зрителски култ.

В последните години Бенисио дел Торо продължава с прекрасните роли и се е превърнал в гаранция за качество. Той собственоръчно е способен да вдигне нивото на всичко, в което участва, независимо дали е голям студиен филм или реклама за бира. Дел Торо бе най-доброто нещо в “Диваци” на Оливър Стоун и получи овациите на критика и публика за играта си във великолепния “Сикарио” на Дени Вилньов. Успя да зарадва и почитателите на комерсиалното кино с участие в “Междузвездни войни 8”.

Един от най-големите таланти

Той е един от най-големите таланти на своето поколение. В един момент в края на 90-те той сякаш беше подценяван, но днес се намира на върха на кариерата си и доказва своя монументален дар да играе с всяка следваща роля. За мен беше истинска привилегия да разполагам с него в актьорския състав на своя филм “Диваци”. Той придаде особено атрактивна заплашителност на своя образ Ладо. Толкова много го бива да играе харизматични престъпници.

Оливър Стоун, режисьор

Вдъхновение за хората от с латино корени

Той е вдъхновение за всички, които желаят да се докажат в голямото кино и да играят на най-високо ниво, независимо от своя произход и социален контекст. Той, разбира се, е гордост за Пуерто Рико и за всички латино изпълнители в развлекателната индустрия. Винаги е удоволствие да общувам с Бенисио или просто да го гледам как играе. Прекрасен, прекрасен актьор и човек.

Салма Хайек, актриса

Играта му е смайваща

Бенисио притежава изключителен талант, неговите превъплъщения винаги са ме оставяли смаян от способността му да се потапя в персонажите, да опъва кожата на образите, да обрисува и най-малките и нюансирани психологически детайли с прецизността на хирург. Той е като хирург на актьорската професия. Безупречен експерт. Беше невероятно приключение, докато снимахме заедно “Страх и омраза в Лас Вегас”. Човече, каква роля направи той там. Великолепен. Освен това Бенисио е един от най-страхотните пичове в развлекателната индустрия.

Джони Деп, актьор