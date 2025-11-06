Морган Фрийман - Мъдрецът от Мемфис

Могъщият майстор на мъдрите екранни персонажи Морган Фрийман се завръща в българските кина с филма “Зрителна измама 3”, който звучи много актуално след обира в Лувъра. Сюжетът на новия трилър проследява гениални крадци и техния план да задигнат легендарен диамант. Морган Фрийман очаквано добавя класа и авторитет на актьорския състав.

Тази година Морган Фрийман жестоко възпали либералните активисти и прогресистката медийна котерия, след като определи модерния термин “афроамериканец” зя обиден, както и чествания от властите в САЩ “месец на афроамериканската история”. “Титанът от Тенеси” иска да бъде просто един американец, без етикет за расова идентичност. А това определено не се харесва на управляващата класа в Америка. Но пък Фрийман може да си позволи опасния лукс да бъде срещу системата.

На 88 години той остава устойчив символ на авторитет, тежест и добавена стойност за всеки филм, документална поредица, марка, мащабна рекламна кампания или... световно по футбол. Той е в топ форма, търгува своя образ и глас без грижи и някак беше логично, че именно той откри световното със слово за “обединение”. Много американци обаче се ядосаха и го критикуваха в социалните мрежи.

Фрийман вече не се стряска от либерални пози. А и той все пак зарадва прогресистите преди време, след като се озова във “войната на санкции” между Вашингтон и Москва и получи забрана да стъпва в Русия, заради участието си в едно доста конспиративно видео от 2017-а, в което говори как Кремъл се меси в американския политически живот.

Пропагандният клип бе режисиран от станалия за смях анти-Тръмп истерик Роб Райнър с парите на одиозна организация, озаглавена, “Комитет за разследване на Русия”. В него се повтаря конспиративната теория, че Русия е “нагласила” изборите през 2016-а, за да не ги спечели любимката на Холивуд Хилъри Клинтън. Не е ясно дали Морган Фрийман наистина вярва в тези глупости или просто е дал своя глас срещу заплащане, както успешно прави през последните няколко десетилетия. Актьорът притежава един от най-авторитетните и разпознаваеми вокали на планетата и печели милиони само от озвучаване на всевъзможни рекламни кампании и поредици.

А пък преди това той пак беше ядосал американския либералитет. “Мъдрецът от Мемфис, Тенеси” защити американската полиция в интервю и предизвика конвулсии от гняв и нервни сривове сред медии и активисти, посветили се на кампаниите за демонизиране и “дефинансиране” на служителите на реда.

Чернокожият актьор прояви характер в лицето на екстремизма на собствените си шоубизнес среди и каза, че отхвърля движението за лишаване на полицейските служби от средства, придобило огромна власт след смъртта на рецидивиста Джордж Флойд.

“В никакъв случай не искам полицията да бъде оставена без финансиране. Тяхната работа е важна и ние се нуждаем от тях. В повечето случаи те си вършат работата”, каза Фрийман с риск да бъде обявен за “бял националист”, въпреки че е чернокож актьор.

Преди години той се сблъска и с движението #MeToo. Фрийман се измъкна сух от блатото на няколко обвинения в сексуален тормоз, документирани в репортаж на CNN. От National Geographic, които работят редовно с актьора, съобщиха, че са направили вътрешно разследване, след като осем жени обвиниха звездата в непристойно поведение и заключението им е, че всичко е ОК.

Така той избегна съдбата на Кевин Спейси и други свои колеги, които бяха пометени от вълната на радикалната феминистка кампания. Засега. Фрийман все пак се извини на всички, които е засегнал или притеснил с неадекватен опит за хумор или неловък коментар, но категорично отрече всички обвинения в истински сексуален тормоз.

На 88 години Морган Фрийман все още е една от най-продуктивните и уважавани суперзвезди в шоубизнеса. Той е играл и продължава да играе роли на авторитетни лидери - президенти, генерали, вождове... Но най-прочути и поп-културно разпознаваеми си остават изявите му в образа на Бог в комедии като “Всемогъщият Брус”. Както и с ролите в “Изкуплението Шоушенк” и “Седем” разбира се.

Беше топ крадец в София

Преди повече от десетилетие Фрийман за първи път пристигна в България за снимките на обирджийския екшън трилър на Мими Ледър “Кодът”, в който си партнираше с Антонио Бандерас. Двамата изиграха ролите на майстори крадци, които готвят епичен удар. Филмът беше една от първите по-големи холивудски продукции, осъществени в София, а Фрийман бе център на вниманието по време на снимките на наша територия, продължили повече от месец. Тогава той участва в пресконференция в столицата, на която обяви, че се готви за ролята на Нелсън Мандела. Няколко години по-късно биографичната драма бе готова, а Фрийман получи номинация за “Оскар”.

Незаменим в „Непростимо”

Беше първият ми избор за ролята на Нед в “Непростимо”. Той създаде вълнуващ и запомнящ се персонаж, с който хората успяха да се идентифицират интелектуално и емоционално. Беше незаменим в “Непростимо”. Удоволствие е да го режисираш. След години отново работихме с него в “Момиче за милиони” и съм страшно доволен, че най-накрая успя да спечели “Оскар”. Напълно заслужено.

Клинт Истууд, режисьор и актьор

Искаха да го канселират

Морган Фрийман обича да играе Бог, но в света на кампанията #MeToo се оказа преследван грешник. И за него излезе голям материал, в който е обвинен в сексуален тормоз от сума ти жени. Вече не знам на кого да вярвам. Той отрича. Беше някак предвидимо, че икона като него ще стане мишена в “лова на вещици”, организиран от агресивните и радикални феминистки. Тези жени не правят услуга на истинските жертви на сексуален тормоз, като смесват понятията и поставят знак за равенство между изнасилването, нескопосания опит за флирт и обикновения комплимент, отправен от любезност.

Джо Роугън, водещ

Научих много от него в „Изкуплението Шоушенк”

Когато с големия режисьор Франк Дарабонт снимахме “Изкуплението Шоушенк” в средата на 90-те години на миналия век, аз бях млад актьор, който искаше да попие цялото знание за занаята. Бях страшен късметлия да си партнирам с титан като Морган Фрийман. Научи ме на много неща.

Тим Робинс, актьор