Франсис Форд Копола - С големи проблеми

Режисьорът на “Апокалипсис сега” е изправен пред финансов апокалипсис. Великият Франсис Форд Копола е разкрил пред “Ню Йорк Тамс”, че продава луксозни часовници от личната си колекция след провала на последния му филм “Мегалополис”. Копола извади над 120 милиона долара лични средства, за да го финансира, но епосът се провали и завлече своя създател в сериозни дългове. Сред луксозните предмети, които Копола възнамерява да продаде на търг, е часовник F.P. Journe на стойност приблизително 1 милион долара. Той го е носил на премиерата на “Мегалополис”.

А с този филм-мечта Копола опита да тръгне на война с развлекателната индустрия и комерсиалното затъване на Холивуд, което произвежда отчайващи творчески недоразумения. Преди време той получи подигравателната “награда” “Златна малинка” за най-лош режисьор “Мегалополис”, който мина и през българските кина. Копола реши да я приеме с гордост и да се противопостави на цялата система.

“С вълнение приемам “Златна малинка” в епоха, в която малцина имат смелостта да се изправят срещу преобладаващите тенденции в съвременното кино. В днешния объркан свят, когато изкуството получава оценки все едно е турнир по кеч, аз избрах да не следвам страхливите правила на една индустрия. Тази индустрия е толкова изплашена от риска, че въпреки огромното количество млади таланти на нейно разположение, не създава филми, които ще се помнят след десетилетия”, каза Копола и обяви, че приема “анти-наградата” като доказателство, че е поел творчески риск.

“Мегалополис” е грандиозна футуристична фантазия за рухването на цивилизацията мина, а в рекламната кампания бяха включени цитати на известни филмови критици по адрес на предишни филми на Копола. Целта беше да се покаже как пресата е била враждебно настроена негови шедьоври като “Кръстникът” и “Апокалипсис сега”.

Патриархът на епичното кино и качественото вино Франсис Форд Копола успя да си позволи пълна независимост след като разви своята винарска империя. Миналата пролет той отпразнува и половин век от излизането на “Кръстникът II” - един от най-великите филми на всички времена. Епосът е продължение на “Кръстникът”, който в началото на 70-те става най-гледаният филм за времето си с продадени билети за над 250 милиона долара. И то при бюджет от 6 милиона долара. Ето това се казва историческа инвестиция за студиото “Парамаунт”. Преди време Копола сподели в интервю, че изобщо не се е надявал на такъв успех, а е очаквал филмът да се превърне в “специален провал”. За годишнината на шедьовъра Копола и неговите творчески партньори пуснаха в избрани кина специално реставрирано издание на мафиотската класика, продукт на хиляди часове прецизна техническа работа.

Сагата на Франсис Форд Копола по литературния първоизточник на Марио Пузо е вдъхновена от реални гангстерски войни между големите престъпни нюйоркски фамилии през 40-те и 50-те години в Америка, но в центъра на събитията е измисленият от писателя криминален патриарх Вито Корлеоне, изигран легендарно от Марлон Брандо в оригиналния филм и от Робърт Де Ниро в “Кръстникът II” от 1974-а година. Ал Пачино влиза в образа на неговия наследник - Майкъл Корлеоне.

А преди няколко години Копола ремонтира противоречиво приетия “Кръстникът III”, за да го превърне в наистина достоен финал на своята могъща мафиотска сага. Не за пръв път Копола решава да преработи своя класика. Преди време той пусна окончателен вариант и на “Апокалипсис сега”. Това беше третата версия след оригиналния монтаж и удължения “Apocalypse Now: Redux” (2001).

Именно “Апокалипсис сега” окончателно завърши легендата за Копола като безкомпромисен филмов авторитет и властен патриарх, който се държи като тиранин на снимачната площадка в преследване на своята визия.

През 2005-а Копола беше в Балчик, за да снима части от своята драма “Младост без младост”. Тогава направи специална пресконференция за българските журналисти и се върна към бурната творческа епоха на 70-те, превърнала го в жива легенда на качественото кино. “На снимачната площадка аз не съм Бог, но съм диктатор”, каза тогава Копола.

Едва ли някой друг режисьор можеше да завърши “Апокалипсис сега”. “Този филм не е за Виетнам. Той е Виетнам. И ние като американската армия отидохме в джунглата с прекалено много пари, прекалено много техника и постепенно изгубихме разсъдъка си”, спомня си американският майстор от италиански произход.

Днес Копола е наясно с жалкото състояние на съвременното кино и наскоро реши да се присъедини към Скорсезе в критиките към комиксовата империя на “Марвел”. “Марти е прекалено мил, тези филми са отвратителни”, каза Копола, който отдавна няма нужда да се съобразява с корпорациите, когато става въпрос за кино.

Майстор и на виното

Паралелно с великата си филмова кариера Франсис Форд Копола оправда италианските си корени и превърна в бизнес другата си голяма страст - виното. Започва като семейна компания и става империя. Вината “Копола” от години са световноизвестни. Преди години режисьорът направи интересна оферта на своите клиенти - ако купят вина за над 800 долара ще получат копие от сценария на филма му “Разговорът” с негов автограф.

Доказа се още с „Патън”

Преди половин век бяхме млади и решени да рискуваме с психологически истории, които не много хора искаха да финансират. Франсис беше нещо като наш лидер, вече беше успял като сценарист на “Патън” и можеше да даде съвети на останалите. Научихме много от него. После той успя да помогне и на великия Куросава, когато беше изпаднал в немилост.

Мартин Скорсезе, режисьор

Създаде естетика за вековете

Изобщо не е пресилено да се каже, че Франсис Форд Копола създаде филмова естетика за вековете. Има и много подценени произведения. “Дракула” се смята разочарование, но е пищен спектакъл, който си заслужава - бароков епос с готически елементи, който минава през жанрове, граници и епохи. За останалите му признати шедьоври е ясно. Вече няма такива филми.

Брет Истън Елис, писател

От студиото не ме искаха в „Кръстникът”

Продуцентите не ме искаха в “Кръстникът”, но Франсис не им се даде. Тогава бях млад театрален актьор без много връзки в киното. От студиото просто не ме искаха за ролята на Майкъл Корлеоне. Почти се бях отказал. Но Франсис постоянно ме връщаше и в крайна сметка наложи волята си на студиото. Просто беше решен на всичко аз да изиграя Майкъл Корлеоне.

Ал Пачино, актьор