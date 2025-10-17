Киану Рийвс - От екшън злодей до ангел пазител

Любимецът на публиката Киану Рийвс, наричан от феновете най-добрия човек в Холивуд заради скромния си начин на живот, се завръща в българските кина от днес в главната роля на комедията “Божествена бъркотия”. В лентата на режисьора Азис Ансари той е ангелът Габриел - добродушен, но не особено сръчен пазител, чиято амбиция да покаже, че парите не решават всичко, довежда до хаотична размяна на животите между бедния Ардж (Ансари) и богаташа Джеф (Сет Роген).
“Божествена бъркотия” имаше своята световна премиера на кинофестивала в Торонто, а от 17 октомври тръгва премиерно по кината в България и по света, представяйки остро, понякога сантиментално и винаги с усмивка темите за неравенството и търсенето на смисъл в ежедневието, а образът на Киану - спокоен, почти мъртво-спокоен, но с неочаквана доброта, му дава възможност да покаже и комедийно, и митично присъствие на екрана.
За феновете в България и по света филмът е шанс да видим Киану в нова светлина - не като екшън золедей в касапски екшън, а като тих, малко наивен, но искрен ангел, който се опитва да поправи света и - в процеса на поправянето - да научи най-простите уроци за човешката съдба - кой знае, може би именно в тази “божествена бъркотия” ще открием един от най-неочакваните и човешки образи в кариерата му.
Киану сам разказа как по време на снимки преживява болезнена контузия - при падане по време на екшън сцена “коляното ми се спука като чипс” сподели той в едно от последните си телевизионни интервюта, докато обясняваше, че понякога и в комедията има сериозни рискове.
Режисьорът Азис Ансари е споделял, че Киану е бил почти идеален за ролята, защото в него има “нещо мистично” - “той е толкова сладък - има мъдрост и усещане за нещо от отвъдното, което някак естествено пасва на образ като Габриел”.
Последните филмови стъпки на Рийвс показват необичайно широка палитра: след огромния екшън-успех от поредицата “Джон Уик”, където той възроди образа на безмилостен, но дисциплиниран антигерой и чието последно (до момента) продължение излезе през 2023 г., Киану участва в анимационни и хибридни продукции, озвучавайки или подкрепяйки различни франчайзи, а с “Божествена бъркотия” сякаш навлиза смело и в по-светлата комедийна зона, доказвайки, че може да бъде еднакво убедителен и в драмата, и в екшъна, и в леките, но дълбоко човешки истории.
На кинофестивали и в скорошни интервюта Рийвс говори по теми, които разкриват неговия подход към работата и живота: той не обича шумната самореклама, фокусира се върху процеса и върху същността на героите си, а в разговори за екранната си трансформация и за избора на роли често казва, че го интересува “какво ще остане у публиката” и дали филмът носи искрена емоция.
Вече повече от четвърт век Рийвс е сред от най-прочутите, енигматични и ексцентрични актьори на планетата. Той никога не е бил номиниран за “Оскар”, “Златен глобус” или БАФТА, а стотици критици през годините са го отписвали дори като “еднопластов” и “лишен от емоции”. Но дистанцираното, непроницаемо и студено излъчване на Рийвс е ключ към неговия грандиозен глобален успех. Той е живото доказателство, че в киното излъчването е от изключително значение.
Киану Рийвс е роден през 1964 г. в Ливан. Името му идва от хавайски и означава “студен ветрец над планините”. Баща му е американец с хавайски, китайски и английски произход. Майката на Рийвс среща баща му по време на работен ангажимент в Бейрут. Той е проблемна фигура, престъпник, дилър на хероин. Зарязва малкия Киану и жена си твърде рано, а животът на младия Рийвс се превръща в постоянно приключение. Майка му се мести често, той живее на много места по света и има различни доведени бащи.
Един от тях е театрален и телевизионен режисьор, който завежда семейството в Торонто, Канада. Тогава Рийвс е в тийнейджърските си години и започва да работи в шоубизнеса. Заминава за САЩ, където успява да спечели роли в реклами и телевизионни продукции. В края на 80-те прави впечатление с изявата си в младежката “марихуанена” комедия “Чудесното приключение на Бил и Тед”. Успехът на филма отваря вратите на Рийвс към десетилетието, което ще му донесе епичен екранен успех и ще дефинира публичния му профил - 90-те години на миналия век.
“Критична точка” на Катрин Бигълоу от 1991-а е критичен момент за кариерата на Киану. Този динамичен сърфистки екшън превръща Рийвс в секс символ. На следващата година той печели наградата на MTV за “най-желан мъж”. През 1992-а Киану получава една от главните роли в пищната готическа хорър драма на Франсис Форд Копола “Дракула”. През 1994-а стъпва на холивудския Олимп с екшън блокбастъра “Скорост”. Пет години по-късно излиза уникалният “Матрицата”, който става един от най-добрите филми за годината. Режисьори са Анди и Лари Уашовски, а в ролите са още Лорънс Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хюго Уийвинг и др. След “Матрицата” кариерата на актьора достига най-големия си връх досега. Всъщност това е нова ера в киното и въобще в правенето на филми. Впоследствие се забелязват много продукции, които буквално копират елементи от филма на братя Уашовски.
Въпреки глобалния успех на този филм, Киану отказва да се държи като звезда и води анти-холивудски начин на живот. Той е в много отношения напълно различен от повечето си колеги и славата не го променя много. Въпреки че има стотици милиони долари в сметката си, не живее в огромно имение, няма телохранители, носи обикновени дрехи, обича да се вози в метрото и помага на бездомните, с които често пие бира. Рийвсне неведнъж дарява част от хонорара си на хората, които работят зад кулисите, а след това голяма част парите, които получава от продукцията - за изследвания на рака.
Беше умопомрачително да го срещна
Израснал съм с филми на Киану Рийвс като “Критична точка”, “Скорост” и “Матрицата” и за мен беше наистина умопомрачително да се срещна с него и да работим заедно. Той се превърна в мой приятел след съвместната ни работа и само се уверих колко истински професионалист - по време на снимките той счупи капачката на коляното си, но въпреки травмата продължи да снима. По-голямата част от сцените бяха завършени по план.
Режисьорът Азис Ансари
Знаех, че има голямо бъдеще
Снимахме “Адвокат на дявола” с Киану преди години и имам чудесни спомени от момчето. Той вече е мъж, разбира се. Винаги съм знаел, че го чака голямо бъдеще в киното. Той просто има излъчване и начин на игра, които те карат да искаш да гледаш какво се случва с образа, в който се е превъплътил, да желаеш да знаеш какво му предстои във всяка сцена. Много добре се сработихме с него и режисьора Тейлър Хакфорд. Преди това го бях гледал при Бертолучи в “Малкият Буда”. Наистина притежаваше нещо специално.
Ал Пачино, актьор
Още през 80-те ме вози на мотора си
Имах честта и привилегията да работя с Киану още през 80-те, когато бях малко дете. Този човек е като благословия за нашата индустрия. Третира хората с невероятно благородство и такт, независимо от контекста. Помня как ме качи на мотора си за 16-ия ми рожден ден. Беше невероятно приключение. Почувствах се толкова свободна.
Дрю Баримор, актриса