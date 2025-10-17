Киану Рийвс - От екшън злодей до ангел пазител

Любимецът на публиката Киану Рийвс, наричан от феновете най-добрия човек в Холивуд заради скромния си начин на живот, се завръща в българските кина от днес в главната роля на комедията “Божествена бъркотия”. В лентата на режисьора Азис Ансари той е ангелът Габриел - добродушен, но не особено сръчен пазител, чиято амбиция да покаже, че парите не решават всичко, довежда до хаотична размяна на животите между бедния Ардж (Ансари) и богаташа Джеф (Сет Роген).

“Божествена бъркотия” имаше своята световна премиера на кинофестивала в Торонто, а от 17 октомври тръгва премиерно по кината в България и по света, представяйки остро, понякога сантиментално и винаги с усмивка темите за неравенството и търсенето на смисъл в ежедневието, а образът на Киану - спокоен, почти мъртво-спокоен, но с неочаквана доброта, му дава възможност да покаже и комедийно, и митично присъствие на екрана.

За феновете в България и по света филмът е шанс да видим Киану в нова светлина - не като екшън золедей в касапски екшън, а като тих, малко наивен, но искрен ангел, който се опитва да поправи света и - в процеса на поправянето - да научи най-простите уроци за човешката съдба - кой знае, може би именно в тази “божествена бъркотия” ще открием един от най-неочакваните и човешки образи в кариерата му.

Киану сам разказа как по време на снимки преживява болезнена контузия - при падане по време на екшън сцена “коляното ми се спука като чипс” сподели той в едно от последните си телевизионни интервюта, докато обясняваше, че понякога и в комедията има сериозни рискове.

Режисьорът Азис Ансари е споделял, че Киану е бил почти идеален за ролята, защото в него има “нещо мистично” - “той е толкова сладък - има мъдрост и усещане за нещо от отвъдното, което някак естествено пасва на образ като Габриел”.

Последните филмови стъпки на Рийвс показват необичайно широка палитра: след огромния екшън-успех от поредицата “Джон Уик”, където той възроди образа на безмилостен, но дисциплиниран антигерой и чието последно (до момента) продължение излезе през 2023 г., Киану участва в анимационни и хибридни продукции, озвучавайки или подкрепяйки различни франчайзи, а с “Божествена бъркотия” сякаш навлиза смело и в по-светлата комедийна зона, доказвайки, че може да бъде еднакво убедителен и в драмата, и в екшъна, и в леките, но дълбоко човешки истории.

На кинофестивали и в скорошни интервюта Рийвс говори по теми, които разкриват неговия подход към работата и живота: той не обича шумната самореклама, фокусира се върху процеса и върху същността на героите си, а в разговори за екранната си трансформация и за избора на роли често казва, че го интересува “какво ще остане у публиката” и дали филмът носи искрена емоция.

Вече повече от четвърт век Рийвс е сред от най-прочутите, енигматични и ексцентрични актьори на планетата. Той никога не е бил номиниран за “Оскар”, “Златен глобус” или БАФТА, а стотици критици през годините са го отписвали дори като “еднопластов” и “лишен от емоции”. Но дистанцираното, непроницаемо и студено излъчване на Рийвс е ключ към неговия грандиозен глобален успех. Той е живото доказателство, че в киното излъчването е от изключително значение.

Киану Рийвс е роден през 1964 г. в Ливан. Името му идва от хавайски и означава “студен ветрец над планините”. Баща му е американец с хавайски, китайски и английски произход. Майката на Рийвс среща баща му по време на работен ангажимент в Бейрут. Той е проблемна фигура, престъпник, дилър на хероин. Зарязва малкия Киану и жена си твърде рано, а животът на младия Рийвс се превръща в постоянно приключение. Майка му се мести често, той живее на много места по света и има различни доведени бащи.

Един от тях е театрален и телевизионен режисьор, който завежда семейството в Торонто, Канада. Тогава Рийвс е в тийнейджърските си години и започва да работи в шоубизнеса. Заминава за САЩ, където успява да спечели роли в реклами и телевизионни продукции. В края на 80-те прави впечатление с изявата си в младежката “марихуанена” комедия “Чудесното приключение на Бил и Тед”. Успехът на филма отваря вратите на Рийвс към десетилетието, което ще му донесе епичен екранен успех и ще дефинира публичния му профил - 90-те години на миналия век.

“Критична точка” на Катрин Бигълоу от 1991-а е критичен момент за кариерата на Киану. Този динамичен сърфистки екшън превръща Рийвс в секс символ. На следващата година той печели наградата на MTV за “най-желан мъж”. През 1992-а Киану получава една от главните роли в пищната готическа хорър драма на Франсис Форд Копола “Дракула”. През 1994-а стъпва на холивудския Олимп с екшън блокбастъра “Скорост”. Пет години по-късно излиза уникалният “Матрицата”, който става един от най-добрите филми за годината. Режисьори са Анди и Лари Уашовски, а в ролите са още Лорънс Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хюго Уийвинг и др. След “Матрицата” кариерата на актьора достига най-големия си връх досега. Всъщност това е нова ера в киното и въобще в правенето на филми. Впоследствие се забелязват много продукции, които буквално копират елементи от филма на братя Уашовски.

Обикновен човек, въпреки милионите си

Въпреки глобалния успех на този филм, Киану отказва да се държи като звезда и води анти-холивудски начин на живот. Той е в много отношения напълно различен от повечето си колеги и славата не го променя много. Въпреки че има стотици милиони долари в сметката си, не живее в огромно имение, няма телохранители, носи обикновени дрехи, обича да се вози в метрото и помага на бездомните, с които често пие бира. Рийвсне неведнъж дарява част от хонорара си на хората, които работят зад кулисите, а след това голяма част парите, които получава от продукцията - за изследвания на рака.

Беше умопомрачително да го срещна

Израснал съм с филми на Киану Рийвс като “Критична точка”, “Скорост” и “Матрицата” и за мен беше наистина умопомрачително да се срещна с него и да работим заедно. Той се превърна в мой приятел след съвместната ни работа и само се уверих колко истински професионалист - по време на снимките той счупи капачката на коляното си, но въпреки травмата продължи да снима. По-голямата част от сцените бяха завършени по план.

Режисьорът Азис Ансари

Знаех, че има голямо бъдеще

Снимахме “Адвокат на дявола” с Киану преди години и имам чудесни спомени от момчето. Той вече е мъж, разбира се. Винаги съм знаел, че го чака голямо бъдеще в киното. Той просто има излъчване и начин на игра, които те карат да искаш да гледаш какво се случва с образа, в който се е превъплътил, да желаеш да знаеш какво му предстои във всяка сцена. Много добре се сработихме с него и режисьора Тейлър Хакфорд. Преди това го бях гледал при Бертолучи в “Малкият Буда”. Наистина притежаваше нещо специално.

Ал Пачино, актьор

Още през 80-те ме вози на мотора си

Имах честта и привилегията да работя с Киану още през 80-те, когато бях малко дете. Този човек е като благословия за нашата индустрия. Третира хората с невероятно благородство и такт, независимо от контекста. Помня как ме качи на мотора си за 16-ия ми рожден ден. Беше невероятно приключение. Почувствах се толкова свободна.

Дрю Баримор, актриса