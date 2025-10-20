Сър Дейвид Атънбъро - Донът на документалистиката

Легендарният майстор на природонаучните поредици сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на наградата “Еми” с работата си по документалния филм “Тайният живот на орангутаните”. На 99-годишна възраст незаменимият натуралист надмина предишния рекорд, поставен от актьора Дик Ван Дайк, който спечели “Еми” на 98 години за гост-изпълнение в драматичен сериал през 2024 г.

Преди време сър Дейвид Атънбъро отпразнува своя 99-и рожден ден подобаващо - с премиерата на новия си филм “Океан”, показан на специална лондонска прожекция в присъствието на крал Чарлз III и селекция от знаменитости.

“След близо 100 години на тази планета сега разбирам, че най-важното място на Земята не е на сушата, а в морето”, каза тогава легендата на БиБиСи. Сър Дейвид Атънбъро несъмнено е живата история на научнопопулярните програми и британската ефирна култура, поне в нейните по-добри години.

“Здравейте, аз съм Дейвид Атънбъро. Появявам се по телевизията и радиото от 60 години, но сега за пръв път съм в Инстаграм”, каза преди време той, когато реши да се появи и на полето на социалните мрежи. За месеци той натрупа над пет милиона последователи. Но неговата страст винаги ще бъде създаването на документални шедьоври за природата.

Дивият свят е голямата кауза на Атънбъро. За повече от седем десетилетия кариера в БиБиСи той е обиколил земното кълбо няколко пъти и е заснел хиляди животни и растения. Неговите девет документални поредици за естествената история, обединени в колекцията “Живот” са златен стандарт в жанра и ненадминато постижение в областта на научнопопулярните произведения.

Сър Дейвид е заемал ключови постове в началството на БиБиСи, а преди години беше избран от зрителите за най-обичаната личност в историята на телевизията. Но неговата страст е да пътува и да се среща с животни, а не да се занимава с офисна дейност, било то и на високо ниво. Дори след като навърши 90 години той продължи да обикаля планетата със снимачен екип.

Получавал е най-престижните награди още за първите си черно-бели филми. После продължава да прави цветни, в HD, в 3D и 4К - монументалната му телевизионна кариера обхваща и отразява цялата технологична еволюция през последния половин век.

Атънбъро е национално съкровище на Великобритания, беше класиран сред първите 100 най-велики британци за всички времена в мащабното допитване от 2002-а.

Той прекарва детството си в Лестърския университет, където баща му Фредерик Атънбъро е директор. Дейвид е средното от три момчета. Негов по-голям брат бе световноизвестният режисьор на “Ганди” и носител на “Оскар” сър Ричард Атънбъро, починал през 2014-а година на 90.

През Втората световна война родителите му осиновяват две еврейски момичета, осиротели след Холокоста. Дейвид проявява любовта си към науката от малък, прекарвайки часове в събиране на фосили, минерали и всякакви други природни обекти. Насърчение в тази насока той получава на седемгодишна възраст, когато британската археоложка Жакита Хоукс останала възхитена от малкия музей на детето и го похвалила за усърдието му.

Няколко години по-късно Дейвид получава като подарък от едната си доведена сестра парче кехлибар, пълно с миниатюрни праисторически създания. Половин век по-късно това късче кехлибар попада във фокуса на водената от Атънбъро програма “Кехлибарената машина на времето”.

Малкият Дейвид учи в Уиджистънската мъжка гимназия и печели стипендия за Клеър Колидж към Кеймбриджкия университет. Там изучава геология, зоология и получава степен за естествени науки.

Кариерата му като водещ и автор на научнопопулярни предавания процъфтява през 60-те ш 70-те в БиБиСи. През 90-те е вече жива легенда на естествознанието, но дори не мисли за оттегляне и продължава да пътува по цялото земно кълбо и да създава все по-зрелищни и емоционални документални филми за животни и растения. Наричан е “велик комуникатор без конкуренция” и “най-великият водещ на нашето време”.

Велик вдъхновител

Сър Дейвид Атънбъро е централното вдъхновение на почти всички известни и успешни автори на документални творби за животни в последните няколко десетилетия.”Аз съм натуралист, не учен. За мен да наблюдавам едно цвете или жаба е възможно най-интересното нещо. Ако бях миньор с тежко работно ежедневие, може би щях да се откажа. Но аз обикалям Земята в търсене на животни. Чувствам се благословен”, казва големият майстор на изкуството да уловиш дивата природа.

По-добре той, а не Тунберг

Ако искам да се подложа на морализаторски лекции от някого, това ще бъде сър Ричард Атънбъро, не Грета Тунберг. Уважавам го, но ще си карам каквито искам коли. Аз съм постигнал въглеродна неутралност. Имам ферма, засаждам хиляди дървета всяка година. Не искам да слушам лекции. Затова мога да си имам и да си ползвам колкото джипа си поискам. Никой не иска постоянно да му натякват, че вреди на планетата. Да му сочат с пръст от телевизора и да му се карат.

Джереми Кларксън, тв водещ и автор

И през 2050-а ще ни вдъхновява

За мен беше чест да се включа в климатична инициатива с него. И през 2050-а той ще ни вдъхновява. Ще бъде чудесно да бъде с нас и да черпим от мъдростта му. Той е неподвластен на времето и всички можем да научим толкова много от него.

Борис Джонсън, бивш премиер на Великобритания

Национално съкровище

Съвместната ми работа със сър Дейвид е сред най-съкровените ми и ценни професионални преживявания. Той е направил повече от всеки друг за опазването на дивата природа и за популяризирането на документалното кино. Запознал е милиони млади зрители със стотици видове чудесни и великолепни животни. Сър Дейвид Атънбъро е национално съкровище с огромно влияние.

Кейт Хъмбъл, водеща