Джим Кери - Тъжният клоун

Джим Кери отдавна е противоречива фигура сред публиката, заради множеството си крайни изказвания и изцепки. Но сега около него има и филмови новини. Той е спряган за образа на Фреди Крюгер в подготвяна нова версия на хорър класиката “Кошмари на Елм Стрийт”. В същото време Кери ще изиграе и главната роля в амбициозна екранизация по анимационния сериал “Семейство Джетсън”.

А преди време Кери се набърка и в геополитическа каша. Кремъл включи комика в списък с канадски граждани, на които се забранява да влизат в Русия. А “клоунът с кленовото листо” продължава да си изтрещява.

Човекът с гуменото лице днес се отрича от развлекателната индустрия и редовно говори за оттегляне от киното. Джим Кери е скандално богат, страшно известен и още по-депресиран. Той се чувства объркан и отвратен от средата, която го превърна в екранна институция. Смешникът от “Кабелджията”, “Ейс Вентура”, “От глупав по-глупав” и “Маската” говори за пенсиониране от актьорската игра и пренасочване към любимото си хоби - рисуването.

В интервю за Access Hollywood Джим Кери бе казал, че ролята на злодея Доктор Роботник в “Sonic 2 филмът” може да бъде последната в богатата му кариера на комична сензация. “Отивам да си почивам. Вероятно. Казвам го съвсем сериозно. Разбира се, всичко може да се случи. Ако ангелите ми донесат някакъв сценарий, написан със златно мастило и осъзная, че ще бъде наистина важно хората да го видят, мога да се съглася. Мога да продължа по този начин, но сега си вземам почивка. Много харесвам спокойния си начин на съществуване, много обичам да рисувам картини, харесвам духовния си живот. Никоя друга знаменитост никога не би казала това, но имам чувството, че ми е достатъчно. Направих достатъчно”, каза Кери. В крайна сметка той все още не е официално пенсионер.

Но разочарованието му дойде и покрай “Шамаргейт”, превърнал Холивуд в обект на световен присмех.

“Стана ми буквално гадно от аплодисментите за Уил Смит. Мисля, че всички в Холивуд са масово безгръбначни и имам чувството, че тази случка ясно показана, че ние вече не сме клуба на готините. Ако желаеш да крещиш от публиката и да покажеш неодобрение, или да кажеш нещо в Twitter - няма проблем. Но нямаш право да се качваш на сцената и да ударяш някого в лицето, защото е казал просто думи”, каза Кери и подчерта, че няма нищо против Уил Смит, който “прави наистина страхотни неща.”

Джим Кери остава едно от най-разпознаваемите лица в киното за последните 30 години. Както и едно от най-разтегателните. Той превзе 90-те с невероятните си мимики в хумористични хитове като “Ейс Вентура”, “Маската”, “От глупав по-глупав”, “Лъжльото”, “Аз, моя милост и Айрийн”. Всяка нова комедия с Кери беше комерсиален хит. Този човек сякаш не можеше да сгреши. Да, той не беше любимец на критиците, но широката публика обожаваше неговите екстремни изпълнения.

В края на 90-те той реши, че трябва да смени тона и да се докаже като по-сериозен изпълнител. И за едно известно време успя. С “Шоуто на Труман” на Питър Уиър от 1998-а суперзвездата създаде образ на човек, живеещ в огромно тв шоу без да подозира, и по своеобразен начин предсказва цялата риалити мания от началото на XXI век. В биографичната драма “Човек на Луната” той изигра “ролята на живота си” - неразбраният американски комик Анди Кауфман. Този проект даде възможност на Кери да работи с един от най-големите майстори от втората половина на XX век - Милош Форман. Джим Кери “се отчете” още един път на територията на престижното и по-авторско кино със сюрреалистичната и романтична творба на Чарли Кауфман и Мишел Гондри “Блясъкът на чистия ум”, където си партнираше с Кейт Уинслет.

Но в последните 10 години Джим Кери определено не е в най-добрата си творческа форма. След страшно успешния комедиен блокбастър “Всемогъщият Брус”, канадският комедиен изпълнител се мъчи да постигне истински успех. Паралелно с това той преживява огромни проблеми в личния си живот, с множество неуспешни връзки и периоди на депресия. Някои хора в средите дори смятат, че той има вина за самоубийството на едно от бившите си гаджета.

Джим Кери се изложи много и с крайните си политически изказвания покрай масовата холивудска и либерална паника след избирането на Доналд Тръмп за президент през 2016-а година и през 2024. Изобщо, звездата влезе в клишето за “тъжния клоун” и не е шок, че периодично мисли за оттегляне. Парите ги е направил, това е сигурно.

Взима рекорден хонорар за “Кабелджията”

Джим Кери наистина беше една от най-големите звезди на 90-те години на миналия век. През 1996-а той стана първият актьор с хонорар от 20 милиона долара за филм. Получава ги за черната комедия “Кабелджията” на Бен Стилър. Филмът е критикуван заради мрачния тон, а феновете на Кери са леко уплашени от психопатското му изпълнение. Но днес ролята е култова.

Направи сериозна роля в „Шоуто на Труман”

Той направи наистина сериозна роля в “Шоуто на Труман”и скъса със стереотипните пародийни изпълнения от предишните си филми. Не че те са нещо лошо. Но той искаше да се докаже в нещо по-драматично. В произведение, което те кара да се замислиш за естеството на нашата свръхмедийна и понякога илюзорна действителност. “Шоуто на Труман” му даде този шанс и той го оползотвори максимално.

Питър Уиър, режисьор

Прекали с политиката

Той просто прекали с политическите послания и стана отровен за бокс-офиса. Токсичен за широката публика. Един от последните му филми излезе директно за малък екран. А и бюджетът му беше смешен за днешните стандарти в индустрията - едва 4,5 милиона долара. Друг негов филм направи мизерните 181 хиляди долара от продадени билети. Никой вече не иска да гледа Кери.

Мат Уолш, автор

Няма друг като него

Няма друг актьор с толкова много енергия. Този човек направо разпръскваше виталност и зареждаше цялата снимачна площадка с комедийното си електричество. Бяхме супер тандем в “От глупав по-глупав”. Хубаво е да може да се надсмиваме над себе си, да имаме усещане за самоирония. С тази комедия демонстрирахме точно това. А няма по-добър от Кери в подобен вид хумор.

Джеф Даниелс, актьор