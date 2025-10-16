Мариника Чернева, и.ф. председател на ВАС - Съдийка от кариерата

Знаете ли какво на юридически език означава “да се осигури институционална приемственост и нормално функциониране” на Върховния административен съд (ВАС). То значи, че след като е изтекъл 7-годишният мандат на председателя, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) следва да назначи изпълняващ функциите председател, докато се проведе процедура за избор на титуляр. Този прост на глед казус се решаваше половин година, докато се намери една съдийка от кариерата, която се съгласи да се включи в решаването му.

Така г-жа Мариника Чернева, досегашен зам.-председател на ВАС стана негов и. ф. председател, като ще изпълнява тази длъжност още 6 месеца, стига да не я завари някаква бъдеща изрично отбелязана ретроактивна промяна на Закона за съдебната власт. А знаем, че коронните номера на избраните от нас депутати е да коват такива закони, които с години после плачат за тълкуване.

Но каквото ще да става в законодателството, г-жа Чернева поема отговорността да гарантира спокойната работа на ВАС - съдът, който в България има ключова роля в контрола над актовете на изпълнителната власт - над Министерския съвет и общините, където сме се нагледали на не по-малко редкоземни явления, отколкото в Народното събрание.

До избора на Мариника Чернева за и. ф. председател на ВАС се стигна, след като през юли, за разлика от Прокурорската колегия на ВСС, Съдийската колегия прие, че бившият председател на ВАС Георги Чолаков следва да бъде освободен от поста на и. ф. след 21 юли, когато са изтекли 6 месеца от влизането в сила на промените в Закона за съдебна власт. Решението включваше още Чолаков да излезе в отпуск, а съдиите от ВАС да изберат помежду си друг и. ф., като до неговото назначаване съдът се ръководи от зам. председателите и шефове на първо и второ отделения, съответно Мариника Чернева и Любомир Гайдов.

Върховните съдии обаче отказаха да излъчат дори и номинация за временния пост, като се позоваха на закона - че това трябва да направи Съдийската колегия на ВСС. Мина августовската ваканция, минаха и две заседания през септември и на първото през октомври излезе, че част от членовете на Съдийската колегия не приемат, че записаният в Закона за съдебната власт 6-месечен срок за и. ф. председател на ВАС не се отнася до Георги Чолаков и не е изтекъл на 21 юли. В неговия случай обаче има и една особеност, която го отличава от Борислав Сарафов като и. ф. главен прокурор. А тя е, че Чолаков вече е изкарал пълен и редовен 7-годишен мандат като председател на ВАС. По силата на решение на Конституционния съд от 2005 г., че е противоконституционен текстът от Закона за съдебната власт, който дава право да се удължава 7-годишния мандат на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор, Чолаков не може да остане повече председател. Същото решение обаче не се отнася до Сарафов, който няма изкаран и един ден от 7-годишния редовен мандат на главен прокурор.

При тази ситуация Съдийската колегия пак се обърна към ВАС като предложи поста на заместниците на Чолаков по старшинство. Мариника Чернева прие, а Съдийската колегия я избра с 9:0 гласа за и. ф. председател на ВАС. Нейната кариера като съдия е повече от достатъчна, за да заеме високия пост. Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС. Завършила е специалност “Право” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1988 г. От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е ръководител на Първа колегия и заместник-председател на ВАС.

Това, което не знаем дали е плюс или минус за Мариника Чернева като съдия от кариерата е фактът, че не е давала интервюта, не се е явявала по телевизионните екрани, не е правила изявления пред насочени към нея микрофони.

Отсега може да се каже с увереност, че след 6 месеца няма да има толкова спорове, чудене, маене и бавене в Съдийската колегия на ВСС дали е изтекъл срокът, след който и. ф. председателят на ВАС трябва да отстъпи от този пост. Но никой нито отсега, нито в следващите седмици и месеци не може да даде прогноза дали и в какъв състав ВСС ще започне процедура за избор и на председател на ВАС, и на главен прокурор.

Фамилия от юристи

Стилиян Димитров Чернев - съпруг на Мариника Чернева, е известен нотариус, а от 2018 г. работи във Варна. Кантората му се намира на центъра на морската столица Варна. До 2009 г. Чернев е бил нотариус в Русе, а после е практикувал 9 години в Трявна. Тяхната дъщеря Десилава Стилиянова Чернева също завършава “Право” и отначало избира професията на майка си Мариника като работи в Софийска районен, Софийския градски съд и в Районния съд в Елин Пелин. Миналата година обаче печели конкурс за нотариус, тръгва по стъпките на татко си и вече има своя наториална кантора в Радомир.

Добър юрист, много внимателен и балансиран човек е

Госпожа Мариника Чернева е добър юрист, с доста опит зад гърба си. Беше председател на Данъчно отделение във Върховния административен съд, справяше се изключително добре. От времето, от което г-н Чолаков стана председател на съда, тя е заместник-председател и ръководител на Първа колегия. Тя е много добра, човечна, не съм чул някога да повиши тон или да каже лоша дума за някого. Много внимателен човек е, много балансиран.

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет и бивш заместник-председател на ВАС

Изключи-телен професио-налист и с най-голям опит във ВАС

Могат да се кажат много неща за Мариника Чернева, но две са най-важни - изключително добър професионалист и тя е човекът с най-голям опит във Върховния административен съд. Нека не забравяме, че тя от 20 години е във ВАС. Преди това е била съдия в Софийския районен и в Софийския градски съд. Така че има съответните качества да се справи с тази задача на изпълняващ функциите председател на ВАС, колкото и временна да е тя. А като лични качества за нея мога да кажа само едно - прекрасен човек.

Георги Колев, редови съдия, бивш председател на ВАС