За профана астрологията е демагогия

Бившият финансов министър е решил да блесне с глобални познания за астрологията

Подиграва се Асен Василев, че астрологията изглеждала като консервативна наука спрямо приходната част на бюджета

Някога, преди демокрацията всички в България разбираха от футбол. След демокрацията добавиха и политиката. На всеки му е ясна и затова отколе избирателите спазват негласното правило - избират се предимно най-посредствените, за да може след изборите, като улегнат страстите, пак да бъдат разпалвани по кръчми, кухни, ресторанти, а истинските, родените политици да бият юмрук по масите и да псуват, колко по-добре те ще управляват, ама на, никой не ги избира.

И тъй като двоицата е твърде нестабилна, все нанякъде ще се катурне, затова копнеещият за знания наш народ за здравина добави и астрологията. Троицата е здрава и не пада. Днес всеки разбира от астрология. И най-вече профаните, псевдоастролозите, самодейците, гордеещи се, че са самоуки.

В България преобладаващо животът тече накриво от правилното. В нормалните държави самоукият астролог ще си мълчи да не му се подиграват, у нас е наопаки. Словоблудстват по сайтове, в ютуб, понякога и по телевизора. Превърнаха астрологията от царицата на науките, достъпна с безпристрастния си поглед в бъдещето само за царски особи и за най-богатите в предходните векове, в удобен слугинаж, дори в проститутка, готова да злоупотреби с астрологичното знание за пари. Който иска да ме опровергае, нека провери само в последните седем-осем години какво са прогнозирали родни астролози в медиите. Дали ще се смее или псува - не знам. Дали ще разбере част от много обтекаемите прогнози - също не знам.

Все пак има астрологична еволюция и в България. Започнаха да се усещат, че да си самоук астролог не е престиж, стотици пъти съм го писала, и взеха да се кичат с определението дипломиран. Често при ученик на ученика на известен астролог. Други в школа на чужд астролог, която обаче има излъчване на секта, всичко е обгърнато в потайност. Но за сметка на това соларът им е силен, както и да го разбира или не проумява потребителя. Важно е да звучи астрологично.

Мислите, че съм остра? Дори съм деликатна. Защото продължавам да съм единственият български астролог членуващ в няколко чужди астродружества, в Международния съоюз на астролозите и в още няколко, които ще си запазя в тайна, за да не се обаждат загрижени българи, да им обясняват на чужденците, че аз нищо не разбирам от астрология и 91-ата ми книги са само корици. Горките завистници, оглупели от завист така и не се сещат, че книгите ми ги има в съответните библиотеки, за архив, и там където членувам съм поканена не защото съм искала, а заради многократно потвърдили се мои прогнози и астрологични съвети свързани със световните дела и личности.

Не се фукам с написаното. Болно ми е, че българските астролози ги няма в международни дружества. Този е критерия за признание. А не като една родна астроложка, която беше написала, че е родолюбец и затова не членува с чуждестранни дружества. Горката посредственост, нали трябва да се оправдае, че международното астрологично грозде е много нависоко и безкрайно кисело.

Родното астрологично грозде обаче няма големи амбиции, търкаля се по земята и всеки невежа го дъвче и гази. Разбирачи много, а и подигравчии не липсват основно заради невежество, което искат да прикрият.

Нали така г-н Василев, Асене! Бившият ни финансов министър е решил да блесне с глобални познания за астрологията, която е припознал като основа за създаване на държавния бюджет. Като нищо може да поиска да му се признае принос в астрологията, дори мен не ме беше осенило такова прозрение, а 50 години се водим с тази наука.

На 12 октомври в предаването „Неделя 150“ по БНР този партиен лидер без бъдеще, според скромната ми прогноза от 2021-а, каза, цитирам „Още когато бюджет 2025 беше представен и се разглеждаше в НС, ние казахме, че приходната му част е написана от много оптимистични астролози и астрологията изглежда като консервативна наука спрямо тази написана приходна част.“

Убедихте ли се, че всеки у нас е закърмен с астрологията. Подиграва се Василев, че астрологията изглеждала като консервативна наука спрямо приходната част на бюджета. За бюджета съм сигурна, че Теменужка Петкова е направила най-доброто за моментната ситуация у нас в контекста на приемане на еврото.

Подиграва се Василев на астрологията с хихикането на невежата, който няма представа, че астрологията е изключително консервативна наука, но парадира с липсващи знания, за да не се изкуши някой да му задава неудобни въпроси откога му се отдава да провижда бъдещето.

Истинската астрология г-н Василев, която е малко позната по родните ширини, както безброй пъти съм писала, е математика облечена в думи. Всяко число има ясно емпирично установено тълкуване. Всяка комбинация от цифри - също. Всеки планетарен аспект има еднозначно тълкуване. Може да се изкаже с различни думи, но същността винаги е еднаква. Няма импровизации, освен от самоуки родни астролози, за които астрологията е нещо като демагогията. Говориш наукообразно и готово същински Нострадамус.

И тъй като късата памет е характерна за българина, ще припомня какво тълкуване дадох на 2 октомври 2021 г. в „Труд“ за формацията, на която вече си едноличен лидер г-н Василев.

„Името „Продължаваме промяната“ е съчетание от вибрация 6 и 9, и въпреки че общата вибрация е на стабилност, тя не е в полза на „носителите на промяната“. Очертава се падане в нищото, а не възход и върхове за народа и държавата, дори първоначалният им политически скок да е забележим. Нямат история, която да е в хармония с вибрация 6, няма какво да стабилизират, защото у нас в политически план нищо не са постигнали, а нищото няма как и не може да се стабилизира. Каквато и да е продължаващата промяна, тя ще бъде изцяло подчинена на негативната посока, в която България устремно е поела след 4 април 2021 г. Вече живеем в задълбочаваща се криза. В тази връзка създаването на политическа формация и политическата му кариера (на Асен Василев) са обречени на провал, дори и над повърхността да са декларирани и видими временни успехи. “

Преди четири години съм го написала и положихте много труд в ПП, за да докажете правота на моето астрологично тълкуване. С чужда помощ скочихте и изборните машини ви помогнаха, както подсказаха планетите, направихте правителство и бързо се сринахте в нищото.

Знам, че помниш и категоричната ми астрологична прогноза по БТВ от 7 февруари 2022-а, когато казах, че през юни 2022 г. правителството на Петков ще подаде оставка, а през юли отива в историята. Случи се нали, преди всичко защото астрологията не е демагогия, а консервативна наука. Две по две е равно на четири, за разлика от политиката. И аз помня тази дата, защото омразата, която ме заля след тази моя прогноза можеше с нож да я режеш. За заплахите ще си премълча, те са неизбежни в подобни ситуации. Да не говорим за куп височайши забрани да бъда канена и питана по политически теми, че и по всякакви други. Да си правя дневните и месечните хороскопчета, че някой да не го боли главата и да не дебелее от притеснение за не кажа нещо нежелано. Спокойно, няма да кажа, нали съм доверен астролог. А иначе цензура в България няма. Приела съм, не че някой ме пита дали искам, правилата на играта. Не съм ги открила аз. Идват от запад и от отвъд океана. От опит знаят тамошните върхови астролози, че омразата към астролога е правопропорционална на точните му астрологични прогнози. Но колкото повече си мразен, толкова повече си уважаван и търсен.

Тъй че, г-н Василев, Асене, каня те да те запиша в моето астрологично дружество, може и безплатно, като социална помощ, за да те науча кое е астрология и кое демагогия, като предупреждавам, че пиша много двойки и изключвам, ако се натрупат. Готова съм да те запиша въпреки съмнението, че имаш висше образование, и въпреки противоречието с международното изискване само успял в професията си човек, да бъде обучаван за астролог и да дава съвети. За неудачника астрологията е забранена. За него остава демагогията.