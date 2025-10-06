Любо Ганев - Гигантисимо на 60

Живот на скорост е най-меко казано за най-грамадната звезда в спорта ни. Любо Ганев, известен като българския Гигантисимо, в момента е един от най-актуалните хора в държавата. Под негово ръководство България се класира и участва на шест световни и две европейски първенства през 2025 година. Безпрецедентно националният за мъже стана втори в света, а момичетата под 19 години спечелиха първата в историята на женския ни спорт титла от мондиал.

Животът на Ганев е като на филмова звезда - изпълнен с много слава, понесени удари под пояса, излитане в облаците, приземяване и пак на върха. Рожбата на Дунав (Русе) бързо е привлечен от ЦСКА, където през 80-те години започва да взривява “червените” фенове. Петте му титли му гарантират рекорден трансфер в Италия. С падането на “желязната завеса” през 1990 година Любо отива за 600 000 долара в Кунео. Трансферът е по-голям, отколкото на всички “червени” звезди от това време взети заедно от времето на Димитър Златанов и Димитър Каров. Апенините, които и до днес са Меката на волейбола, се превръщат в арената на 210-сантиметровия българин. Под аплодисменти като на най-добрия гладиатор в колизеум известният вече с прякора Лупо (Вълка) прави рекорд след рекорд. Ганев е №1 по точки и по асове, като всичко това се случва в старата система на волейбола.

Най-големият проблем през живота на Любо са килограмите. Като активен спортист Ганев постоянно се надлъгва с кантара, треньори и лекари. Веднъж изяжда цяла тава с тирамису, а на следващия ден изиграва един от мачовете на живота си. Когато треньорът му казва, че трябва да отслабне до 100 килограма, Ганев отвръща: “Щом не ме искаш, намери си двама по 50 килограма и играй с тях!”

Никога през живота си Любо не е пил алкохол и не яде нищо зелено в храната си. Защо? “Ако бях ял салата, щях ли да скачам толкова много”, шегува се днес Ганев.

След края на кариерата си, която завършва с единствената в историята титла на гръцкия Арис, Любо се хвърля в бизнеса. И там животът не е лек. Като дистрибутор на японския концерн за спортни артикули “Асикс” е излъган от своя партньор, който бяга в ЮАР. Кражбата е за над 1,5 милиона долара. Паднал на земята, но не и съсипан! Ганев успява отново да се върне на бял кон, захваща се с метан, има още няколко фирми, които го правят милионер. След седем златни медала от Пловдивския панаир му излиза прякора “Краля на метана”.

Колкото и успехи да има в бизнеса, волейболът остава детската любов на Любо. Първо като вицепрезидент на федерацията е основният двигател на домакинството на световното първенство през 2018 година. В най-тежките моменти в историята на съвременния свят - пандемията от Ковид'19, се нагърби да вземе федерацията, която беше с дупки като швейцарско сирене в бюджета. “Не аз, а всички колеги от управителния съвет, служители и партньори издигнахме волейбола до днешното му състояние - твърде е Ганев. - Всяка година ще се стремя България да бъде домакин на голямо състезание.”

Днес Любо е вицепредидент на БОК и на европейската волейболна конфедерация CEV. Освен това е и член на административния борд на световната FIVB.

Освен да работи почти денонощно, Ганев обича и екзотичните пътувания. Най-любими са му круизите. Последната Нова година изкара на най-големия кораб, носещ името “Иконата на моретата”. В него наема президентския апартамент - все пак е президент! Невинаги обаче почивката е толкова розова. В Лас Вегас не допускат Любо до повечето атракциони, защото... не може да закопчае предпазните колани. Когато иска да се качи на хеликоптер, с който да обикаля над Гран Каньон, чува: “Не пускаме пасажери над 130 килограма!” Отговорът на Любо: “Аз бях толкова в пети клас...” И толкова нещастен, все едно на дете са му взели любимата играчка.

Вече по негов калибър е екскурзия в Тайланд. Там Любо с кеф обикаля върху слон. Но в Дубай ситуацията е различна. Ганев иска да се повози на камила, която едва от третия опит успява да се вдигне. За отплата Любо подарява на собственика є наколенки “Асикс”.

Това е само малка част от историите в живота на навършващия днес 60 години български Гигантисимо. Историите тепърва предстоят.

Телевизията е негово хоби

Участия в различни телевизионни програми е хоби и удоволствие за Любо Ганев. 210-сантиметровият гигант е известен със светския си живот и че никога не отказва интервюта.

Още като състезател води телевизионно шоу в Торино в продължение на две години. След края на кариерата си става водещ на предаването „Формула+“ по Би Ти Ви. През 2000 година участва в концерта „Хъшове на прощаване“ заедно със Слави Трифонов. За една седмица е гост на ВИП Брадър 3. Има и филмова кариера – заедно с екшън героя Долф Лундгрен в касовия „Механикът“, където играе роля на руски мафиот. После се снима и в „Рин тин тин“ - филм за Първата световна война. Общо участието му във филми са пет.

Любо завинаги е мой брат

Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него. Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб.

Христо Стоичков, кавалер на “Златната топка”

Дава пример на българския спорт

На първо място искам да честитя юбилея на Любо! Общите ни спомени са толкова много, че един вестник няма да стигне да ги разкажем. Всички се радвахме на мачовете му, когато играеше. Но сега мисията му е още по-важна и също толкова успешна. Златните и сребърните медали от световните първенства през 2025 година трябва да са за пример на всички в българския спорт.

Валентин Йорданов, борец №1 в света на ХХ век в свободния стил

Израстна пред очите ми

Любо израстна пред очите ми. Познавам го от дете и винаги съм се възхищавал на неговата амбиция. Каквото и да прави, иска да постигне максимума. Изключително комуникативен човек, на когото можеш да се довериш. Играхме заедно в ЦСКА, после в националния отбор и Кунео. Приятели сме. От година на година израства не само като организатор, а и като менидджър - на федерацията и на своя бизнес. Любо е човек с достойнство. Коректността винаги е била на първо място при него. Пожелавам му да е жив и здрав!

Борислав Кьосев, легенда на волейбола и член на УС на федерацията