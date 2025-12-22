Гай Ричи - Топ тарикат

Британския майстор на тарикатските гангстерски филми се завърна към образа на Шерлок Холмс в сериала “Младият Шерлок”, който и българската публика очаква да тръгне премиерно догодина. Междувременно той се събра с бившата си съпруга Мадона, но само за кратко и по семеен повод - арт събитие на техния син Роко. Иначе двамата не можели да се понасят, ако се вярва на вътрешни източници.

На 57 години, Ричи има 5 деца и явно иска да е 5 пъти по-зает с кино и телевизия на най-високо комерсиално ниво. След развода си с Мадона преди години Гай е в най-добрата си форма на производител на масово развлечение. И все пак той направи най-добрите си филми още преди да срещне вече тотално изтрещялото “материално момиче” - “Две димящи дула” и “Гепи”. Гай Ричи е майстор на тарикатския диалог, лондонските акценти, гангстерските комедии и “пичовските” персонажи.

Миналата година през българските кина мина и “Операция Форчън” със стария му другар на Джейсън Стейтъм, който влезе в ролята на Орсън Форчън, решен да попречи на богатия търговец на оръжия Грег Симъндс (Хю Грант) да се сдобие със смъртоносна нова технология, която може да промени световния ред. Сценарият определено не беше от тези, които кандидатстват за награди, но публиката очаква от Ричи друго - остроумни фрази и подобаваща пукотевица. И той доставя. Преди няколко години Ричи се върна в играта с “Аладин”, който посъживи кариерата му след грандиозния провал на “Крал Артур: Легенда за меча”, но според някои коментатори той още ближе рани след унищожителните критики за рицарското фиаско.

Английският добре облечен тарикат бай Гай Ричи привлече вниманието към себе си в края на 90-те години на миналия век като новата надежда на изпадналото тогава в криза независимо британско кино с нискобюджетната гангстерска комедия “Две димящи дула”. Филмът утвърди младия тогава Ричи като майстор на забавните и остроумни реплики, наричани и “ричи-зми”, включването на лондонския кокни жаргон, енергичния монтаж, завъртяните мафиотски сюжети, ансамбловите изпълнения, забавния мачизъм и еклектичните надъхващи саундтраци. Талантът му да изгражда колоритни запомнящи се персонажи беше несъмнен. Две години по-късно Ричи повтори формулата, но с по-голям бюджет и Брад Пит в “Гепи”.

И след това се омъжи за “Материалното момиче”. Бракът с Мадона драматично промени курса на кариерата на Гай Ричи. Покрай “Кралицата на попа” той задълба във всякакви езотерики и стана фен на религиозно-мистичната традиция Кабала, която прочутата му съпруга беше превърнала в част от глобалния си личен бранд.

Творческите резултати обаче бяха катастрофални. През 2002-а Гай Ричи режисира съпругата си Мадона в главна роля в изумително слабата приключенска романтика “Отнесени от бурята”. Към момента оценката на този жалък опит за филм в сайта IMDb е 3,6 от 10. Съвсем обиден рейтинг, който повече подхожда на полуаматьорски третокласни заглавия.

За повечето фенове на ранния Ричи дистанцията от “Гепи” до “Отнесени от бурята” си остава едно от най-драматичните режисьорски падения в близкото минало. После той реши да съчетае тарикатската гангстерска формула на “Две димящи дула” и “Гепи” с философските си залитания в “Револвер”. За главната роля Ричи отново нае услугите на Джейсън Стейтъм и му даде задачата да изиграе алфа мъжкар в мистична битка с архивраг, който накрая се оказва собственото му его. Технически “Револвер” се смята за съвсем прилично упражнение, но драматургичната и идейна бъркотия допълнително вгорчи творческата ситуация на Ричи.

Към 2008-а бракът на Гай с Мадона отиваше към приключване. По същото време той пусна “Рокенрола”, който напомни за първите му два свежи опита, но в още по-лъскава опаковка и почти без претенциозните бълнувания на “Револвер”. Но Ричи се нуждаеше от истински хит. И реши отново да смени посоката.

В края на миналото десетилетие изплува с близо 80 милиона долара от авоарите на далеч по-богатата си вече бивша съпруга. Разводът възроди и неговата кариера. Ричи удари комерсиалния джакпот с високобюджетния приключенски хит “Шерлок Холмс” с Робърт Дауни-син и Джуд Лоу. С този филм и неговото продължение той доказа, че може да организира и режисира суперпродукция и да достави на големите студия полиран и завършен блокбастър продукт.

Отвори свой пъб на Острова

В личния си живот Ричи обича да се изявява като английски тарикат, изплувал от някой от своите сценарии. Взе си за жена красива моделка, от която вече има три деца. Продължава да тренира бойни изкуства и да ходи по червени килими, и светски събития изтупан в дрехи от най-скъпите и престижни лондонски бутици. Като истински британец той отвори и собствен пъб.

Никой не знаеше за мен преди „Две димящи дула”

Никой не беше чувал за мен преди “Две димящи дула”. С този филм Ричи даде нов живот на британското кино. Много добре помня онзи период. Всички говореха за филма, за диалога, за образите, за монтажа, за това как Гай Ричи разказва визуално история. После той вдигна залозите с “Гепи” и отново ми се довери. А сега прави някои от най-големите филми в Холивуд.

Джейсън Стейтъм, актьор

Помогна ми в кариерата

“Рокенрола” беше един от филмите, които ми помогнаха много в кариерата. Освен това беше един от най-големите купони по време на работа. Да се работи с Ричи е като да ходиш на парти. Той е майстор на диалога, понякога се чудя как може да измисля толкова много интересни реплики и обиди, разбира се. Има неоспорим талант. Ще бъде прекрасно да работим пак заедно.

Идрис Елба, актьор

Прави глупави филми

Гай Ричи е направил някои от най-глупавите английски филми за последните 20 години. Той също така е един от най-надценените режисьори в историята. Инфантилни сюжети, карикатурни персонажи, безумни решения и пълна липса на логика. “Револвер” има специално място в историята на малоумното, но страшно претенциозно кино. Ричи няма една качествена и оригинална идея в цялото си творчество. След години хората ще се чудят как са го харесвали.

Марк Кремод, филмов критик