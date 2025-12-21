Вим Вендерс - Майсторът

Защо Вим Вендерс ще оглави журито на Берлинале 2026? Простият отговор на въпроса в заглавието е очевиден: защото през последните 60 години Вим Вендерс е сред най-изявените режисьори на европейското и световното кино! Дори най-бегла справка във филмографията го нарежда сред най-продуктивните и успешни кинематографисти. А той е не само режисьор на 91 филма, но още и сценарист на 55 заглавия, продуцент на 79, оператор на 8 филма, монтажист на други 8. И за да е пълна изненадата има и 29 роли като актьор (изпълнител) пред камерата! Да не пропускаме, че освен всичко това, той e известен и като изключителен фотограф с 12 авторски албума и редица фотоизложби!

Още като млад режисьор Вим Вендерс е сред най-ярките имена от движението на т. нар. „ Ново немско кино”, което се формира през двете десетилетия от 1962 до 1982 година. През този период изключително талантливи режисьори като Маргарете фон Трота (“Оловно време”), Райнер Вернер Фасбиндер (“Бракът на Мария Браун”), Фолкер Шльондорф (“Тенекиеният барабан”), Александър Клуге (“Anita G.”) и още някои променят идейната основа на филмите и тяхната комуникация със зрителите. Но и след формалното изчерпване на това течение Вим Вендерс създава други забележителни ленти: “Американският приятел” (1977), “Париж, Тексас” (1984), “Небето над Берлин” (1987), “Хотел за милион долара” (2000) и много други. За да напомни отново за себе си с талантливата поетична алюзия “Прекрасни дни” (2023), получила номинация “Оскар” за международен филм и номинация “Златна палма” в Кан!

Естествено, при такава професионална активност и високо качество на филмите, никак не е изненадваща и “реколтата” от отличия и награди! Вим Вендерс има 3 номинации “Оскар” за трите му най-ярки документални филма: “Buena Vista Social Club” (1990) за легендарните кубински музиканти от тази знаменита формация; “Солта на земята” (2015), документален филм на големия бразилски фотограф Себастиао Салгадо; и “Пина 3D” (2012). А другите му награди като автор от всички споменати професии са над 100 плюс още 85 номинации от престижни фестивали и организации - сред тях “Златна палма” в Кан за “Париж, щата Тексас” (1984) и “Златен лъв” във Венеция за “Състоянието на нещата” (1982).

Ернст Вилхелм Вендерс с артистичен псевдоним Вим, бе първия режисьор, който на Берлинале 2012 г. Показа 3D филм - “Пина”, когато тази технология за илюзорно обемно изображение все още отсъстваше от големите световни фестивали. Вендерс споделя, че забележителният документален портрет на знаменитата танцьорка и хореограф Пина Бауш, и освен това легендарна режисьорка на танцови спектакли в нейния театър във Вупертал, е бил възможен благодарение на 3D изображението. След дълги колебания как да направи филма, той решава, че трябва да използва новата тогава технология. Защото тя визуализира по-най-достоверен начин спецификата на танца като динамично пространствено изкуство, а на екрана заснетата танцова сцена се свързва пряко с реалната кинозала и зрителите в нея. Наистина убедително зрелищно преживяване от нова визуално-психологическа категория.

“Един от най-влиятелните гласове на световния екран”

Триша Тътъл, новата директорка на Берлинале, мотивира избора на Вим Вендерс за председател на главното жури с думите: “Той е един от най-влиятелните гласове на световния екран. Почти шест десетилетия създава филми, които ни възхищават със своята човечност. Безпределното му любопитство и майсторство на киноезика са във всеки негов филм!” Като неформален отговор Вим Вендерс само добавя: „ Дори не съм мислил, че ще бъда председател на журито. Но това е най-добрия начин да се видят всички конкурсни филми и да се обсъдят с няколко умни и талантливи хора, които обичат киното!” А когато 76-то издание на Берлинале завърши на 22 февруари 2026 г. вечерта, Вим Вендерс ще изведе своите колеги от журито на сцената в луксозната зала “Берлинале Палас”, за да обявят своето решение и връчат наградите! Едва тогава екранът на 76-ото Берлинале ще угасне!

Киното му е отвъд разказването на истории

Вим Вендерс е един от онези филмови творци, които ни напомнят, че киното не е престо една история, един сюжет. Киното е и настроение, спомен, чувство, усещане. Киното е онова усещане, че си жив в света. Един от най-чувствителните и изпълнени с човешка топлота майстори на киното - това е Вим Вендерс. Неговите филм трябва да се гледат.

Мартин Скорсезе, режисьор

Филмира душите на музикантите

Вим е толкова неразривно свързан с музиката. Не просто музиката в киното. Той е човек, който знае и разбира мелодията, ритъма. Той може да заснеме душата на хората, които правят музика. Един от най-страхотните виртуози в това отношение. Дава облик на нотите, външен вид на вътрешното усещане за хармония.

Боно, музикант

Има усещане за пейзажа

Вим Вендерс има непоклатимо усещане за място. Неговите филми разбират пейзажите и ги представят на публиката по неповторим начин. Малко други режисьори имат това непоклатимо усещане за място. Просто гледайте филм като “Париж, щата Тексас”. Това е нещо невероятно. Това е чисто кино.

Вернер Херцог, режисьор