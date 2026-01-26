Марго Роби - Турбо Барби

Звездата от “Барби” Марго Роби беше обявена за най-красивата жена в света след гласуване на потребители в онлайн платформата Ranker и това за пореден път доказа, че тя е сред най-големите любимки на широката публика.. Междувременно австралийската актриса е заета да дава интервюта преди премиерата на новата екранизация по “Брулени хълмове”, която очакваме и в българските кина през февруари.

Роби иска да излезе от сянката на секси изявата си в “Барби” с превъплъщение в пищната костюмна драма. Марго влиза в образа на Катрин, а Джейкъб Елорди играе Хийтклиф. Преди дни изплуваха нови кадри от филма Брулени хълмове”, който ще заложи на провокацията, а сексът ще бъде изведен на преден план. “Режисьорката Емералд Фенел е взела най-провокативните и еротичните страни и намеци на оригиналния текст и ги е изкарала на повърхността, което може да бъде изключително интересно и като адаптация, но и просто като филм”, пише изданието operationkino.net.

“Отново виждаме типичните за нея дръзки цветове, внимателно построени контрастни кадри и оглушителна поп музика и само можем да стискаме палци, че тя е използвала стила си, за да покаже една различна, но съществуваща страна на познатия роман, а не просто, за да покаже, че може да вкара всяка история в собствената си рамка. Всъщност използването на модерно усещане за разказване на класическа история може да бъде доста успешен подход, особено имайки се предвид, че тук комбинацията от двете е видимо търсен ефект, съдейки по доста класическия постер”, добавят от филмовия сайт.

Марго Роби е ключовото име в проекта. Най-актуалната холивудска красавица вече роди първото си дете и веднага продължи с кариерата. Неин съпруг е филмовият продуцент Том Акърли. Двамата с Роби са една от изненадващо стабилните двойки в Холивуд и са заедно от 2013 година. Среща ги работата - запознават се на снимачната площадка на драмата от Втората световна война “Френска сюита”, където той е асистент-режисьор, а тя е пред камерата. Роби и Акърли са първо приятели и работят заедно в продуцентската компания LuckyChap в екип от четирима души, който включва също приятелката на Роби от детството София Кер и Джоузи Макнамара.

Любовта обаче не закъснява и три години след началото на връзката си - през декември 2016-та влюбените сключиха брак на частна церемония на австралийския златен бряг. Компанията продуцирала няколко филма и телевизионни сериали, включително “Аз, Тоня”, “Хищни птици” и “Барби” - всички от които с участието на Роби.

Преди време тя каза пред Vogue, че връзката є с “най-добре изглеждащия мъж в Лондон” е била неочаквана. “Бях върховното необвързано момиче. От идеята за връзки ми се повдигаше”, каза тя. “И тогава той се появи в живота ми. Бяхме приятели толкова дълго време. Но аз винаги съм била влюбена в него.” Роби продължи: “Мислих си, че той никога няма да отвърне на чувствата ми. Но след като се събрахме, осъзнах колко много смисъл има в това да сме заедно.”

Акърли работи не само зад кулисите на филмите на жена си, но е и нейният най-голям поддръжник в обществото. Той често се присъединява към нея на червените килими, включително на събитието в чест на силните жени на списание Variety в Лос Анджелис, където той прочете речта є за приемане на наградата, тъй като нейният глас беше пресипнал.

Само за няколко години младата австралийка Роби се превърна в една от най-големите и горещи звезди на планетата. Тя изгря в пищния шедьовър на Мартин Скорсезе “Вълкът от Уолстрийт”, впечатли киноманите в “Имало едно време в Холивуд” на Тарантино, а стана световна суперзвезда в модерната версия “Барби”.

Обича и филми по действителни събития

Марго вдигна актьорската летва с “Аз, Тоня”, посветен на невероятните, но истински събития, свързани със един от най-сензационните скандали в историята на спорта. В мрачно-комедиен тон са пресъздадени подробности около американската фигуристка Тоня Хардинг, нейното прочуто изпълнение на троен Аксел в състезание и нелепо замисленото и още по-зле изпълнено нападение срещу нейната съперничка за Олимпийските игри Нанси Кериган.

Може да играе златотърсачка

Големи късметлии сме, че избрахме Марго за ролята на Наоми във “Вълкът от Уолстрийт”. Тя нямаше толкова опит, но се потопи перфектно в персонажа. Толкова е убедителна в ролята. Създаде страхотен образ на превъзходна златотърсачка, а всъщност няма нищо общо с жената на екрана. Справи се блестящо и с типичния нюйоркски акцент - това беше много важно за успешното предаване на епохата и културния контекст

Мартин Скорсезе, режисьор

Няма проблеми във връзката ни

Истината е, че в нашата връзка с Марго няма проблеми и прекарваме времето си постоянно заедно. Не правим разделение между професионалния и личния си живот. Всичко се превърна в едно нещо - това, че работим заедно ни прави още по-близки. Аз се чувствам като почетен австралиец, а Марго - като почетна британка. Спорим само кои бисквити са по-добри - това е единственият момент, в който се караме.

Том Акърли, съпруг на актрисата

Няма Кен без Барби

За мен беше изключителна чест да бъда номиниран за “Оскар”, заедно с толкова забележителни артисти, в година на толкова много страхотни филми. Но няма Кен без Барби, и няма филма “Барби” без Марго Роби и Грета Гъруиг - двамата човека, които носят най-голяма отговорност за този филм, създаващ история и световноизвестен. Никакво признание за никого от филма не би било възможно без техните талант, упоритост и гений.

Райън Гослинг, актьор