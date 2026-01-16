Джим Кери - Особнякът от Онтарио

Джим Кери навършва 64 години и по ирония на съдбата празникът му съвпада с нова вълна от признания, които разкриват колко висока цена понякога стои зад смеха, който той подарява на милиони зрители по света. Навръх рождения си ден особнякът от Онтарио отново е във фокуса на вниманието заради разказ за един от най-тежките периоди в кариерата си - снимките на филма “Гринч” от 2000 г., които почти го карат да се откаже завинаги от киното. Историята, която днес феновете обсъждат с изумление, е свързана с намесата на човек, обучаван по методите на елитното подразделение SEAL Team Six, повикан да помогне на Кери да се справи с панически атаки и физическо изтощение.

По време на снимките на филма “Гринч” Джим Кери прекарва часове наред, понякога по осем или девет часа дневно, под тежък грим и болезнени протези, които покриват цялото му лице и тяло. Самият той разказва в интервюта, че усещането било като да си “жив погребан”, а клаустрофобията и напрежението довели до тежки панически пристъпи. Актьорът стига дотам да заяви на продуцентите, че напуска проекта. Именно тогава продуцентът Брайън Грейзър взема нестандартно решение и наема специалист по психологическа и физическа издръжливост, бивш инструктор на военноморските тюлени, обучаван по екстремни техники за справяне със стрес, болка и изолация.

Кери по-късно разказва, че мъжът го е научил на методи за контрол на дишането, за откъсване на съзнанието от физическия дискомфорт и за ментална дисциплина, използвана при военнопленници. Благодарение на тази помощ актьорът успява да завърши снимките, а ролята на Гринч се превръща в една от най-емблематичните в кариерата му. Днес той признава, че това преживяване го е променило завинаги и му е показало границите на собствената му издръжливост.

В последните години Джим Кери се появява все по-рядко на екран, но всяка негова изява предизвиква силен отзвук. Наскоро той отново привлече вниманието с участието си в поредицата “Соник: Филмът”, където ролята му на ексцентричния злодей бе посрещната с възторг от публиката и критиката.

Джим Кери отдавна е скандално богат, страшно известен и още по-депресиран. Той се чувства объркан и отвратен от средата, която го превърна в екранна институция. Смешникът от “Кабелджията”, “Ейс Вентура”, “От глупав по-глупав” и “Маската” говори за пенсиониране от актьорската игра и пренасочване към любимото си хоби - рисуването.

В интервюта актьорът не крие, че обмисля оттегляне от активното кино, като споделя, че е “направил достатъчно” и иска да живее по-тихо и съзнателно. “Обичам да съм жив, да рисувам, да мисля и да не бързам за никъде”, казва той, подчертавайки, че славата никога не е била крайната му цел.

Джим Кери остава един от най-разпознаваемите и обичани актьори в историята на киното, защото съчетава физическа комедия, абсурден хумор и дълбока емоционалност по начин, който малцина могат да постигнат. Неговият стил е експлозивен, почти анимационен, но зад гримасите и бурния смях често се крие философска меланхолия.

Той превзе 90-те с невероятните си мимики в хумористични хитове като “Ейс Вентура”, “Маската”, “От глупав по-глупав”, “Лъжльото”, “Аз, моя милост и Айрийн”. Всяка нова комедия с Кери беше комерсиален хит. Този човек сякаш не можеше да сгреши. Да, той не беше любимец на критиците, но широката публика обожаваше неговите екстремни изпълнения.

В края на 90-те той реши, че трябва да смени тона и да се докаже като по-сериозен изпълнител. И за едно известно време успя. С “Шоуто на Труман” на Питър Уиър от 1998-а суперзвездата създаде образ на човек, живеещ в огромно тв шоу без да подозира, и по своеобразен начин предсказва цялата риалити мания от началото на XXI век. В биографичната драма “Човек на Луната” той изигра “ролята на живота си” - неразбраният американски комик Анди Кауфман. Този проект даде възможност на Кери да работи с един от най-големите майстори от втората половина на XX век - Милош Форман. Джим Кери “се отчете” още един път на територията на престижното и по-авторско кино със сюрреалистичната и романтична творба на Чарли Кауфман и Мишел Гондри “Блясъкът на чистия ум”, където си партнираше с Кейт Уинслет.

На 64 години Джим Кери изглежда по-спокоен, по-мъдър и по-откровен от всякога. Зад усмивката, която е разсмивала поколения зрители, стои човек, преминал през страхове, болка и съмнения, но именно това превръща историята му в една от най-човешките и вдъхновяващи в Холивуд.

Звезда на 90-те с рекорден хонорар

Роден в Канада, през 1962 година, Джим Кери израства в скромно семейство и преживява трудни години, включително период, в който семейството му живее в кемпер. Още като тийнейджър той започва да имитира известни личности и да излиза на сцена като стендъп комик. Пробивът идва в началото на 90-те години с телевизионното шоу “In Living Color”, което отваря вратите към Холивуд. Джим Кери наистина беше една от най-големите звезди на 90-те години на миналия век. През 1996-а той стана първият актьор с хонорар от 20 милиона долара за филм. Получава ги за черната комедия “Кабелджията” на Бен Стилър.

Грижеше се за мен по време на снимките

Джим беше невероятно защитен към мен на снимачната площадка на “Гринч” като човек, не само като колега. Винаги се интересуваше дали съм добре, особено защото бях само на седем години. Така че въпреки че беше много анимиран и екстровертен пред камерата, той наистина се грижи за хората около себе си. Кери прояви загриженост и внимание отвъд характерните си комични роли, което говори за човешката му страна.

Актрисата Тейлър Момсен

Вече никой не иска да го гледа

Джим Кери прекали с политическите послания и стана отровен за бокс-офиса. Токсичен за широката публика. Един от последните му филми излезе директно за малък екран. А и бюджетът му беше смешен за днешните стандарти в индустрията - едва 4,5 милиона долара. Друг негов филм направи мизерните 181 хиляди долара от продадени билети. Никой вече не иска да гледа Кери.

Коментаторът Бен Шапиро

Няма друг като него

Няма друг актьор с толкова много енергия. Този човек направо разпръскваше виталност и зареждаше цялата снимачна площадка с комедийното си електричество. Бяхме супер тандем в “От глупав по-глупав”. Хубаво е да може да се надсмиваме над себе си, да имаме усещане за самоирония. С тази комедия демонстрирахме точно това. А няма по-добър от Кери в подобен вид хумор.

Актьорът Джеф Даниелс