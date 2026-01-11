Марион Котияр - Френска дива

На 50 години прелестната Марион Котияр продължава да е една от най-търсените и привлекателни актриси в света. Тя е и най-успешната френска звезда в Холивуд, а нейните български почитатели могат да я гледат в рамките на специалната програма „Киномания представя онлайн“ в биографичната драма „Едит Пиаф: Животът в розово“. А по-късно тази година се очаква по кината да излезе и новият трилър с участието на Котияр - „Карма“

Прелестната парижака зарадва българските си фенове преди време и с играта си в Анет”. Драмата даде начало и на Фестивала на френския филм в София и периодично се показва на специални прожекции и в ефирите на телевизии. Ето го и сюжета: „Лос Анджелис днес. Хенри, изигран от Драйвер, е стендъп комедиант с хаплив хумор. Котияр е в ролята на Анн - международно известна певица. Изправени пред светлините на прожекторите, те образуват сияеща и чаровна двойка. Раждането на първото им дете - Анет, загадъчно същество с изключителна съдба, ще преобрази живота им.”

Котияр е една от най-успешните европейски изпълнителки от своето поколение. Преди 19 години тя стана първата френска актриса, която печели награда „Оскар” за най-добра женска роля за изпълнение на френски език. Това бе изключителното є превъплъщение в образа на Едит Пиаф в „Животът в розово”. Оттогава тя се движи в най-висшите слоеве на каймака на филмовата индустрия и получава най-качествените предложения за роли.

Преди „Животът в розово” Котияр доказва своя изпълнителски талант с филми като „Най-дългият годеж”, „Голяма риба”, „Добра година”. След триумфа на наградите на Академията от 2008 г. тя се е снимала в заглавия като „Обществени врагове” с Джони Деп и Крисчън Бейл, „Генезис” с Леонардо ди Каприо и „Черният рицар: Възраждане”, донесъл над един милиард долара приходи от продадени билети.

Нямаше как тя да не попадне и в полезрението на гения и ценител на женската красота Уди Алън, който възнагради нейното излъчване и актьорски способности с роля в своето европейско ретро бижу „Полунощ в Париж” преди пет години. Миналия есенен сезон тя достави солидно изпълнение като Лейди Макбет в екранизацията по „Макбет” заедно с Майкъл Фасбендер.

Почти всяка роля на Котияр печели критически овации и някакви награди и номинации. Тя е една от малкото съвременни актриси, които почти винаги са фаворитки за филмови отличия от „висшата лига” на индустрията. Тя е харесвана както от студийните продуценти на блокбъстъри в Холивуд, така и от независимите, автори на арт кино в Европа и извънсистемните играчи в САЩ.

Котияр обича да редува френскоезични роли с изпълнения на английски, скъпи масови продукции със смели елитни проекти за ценители. Разбира се, тя е любимка на световни модни марки и от 2008 г. е лице на някои от най-известните и скъпи модни марки и козметични продукти. Преди няколко години бе обявена за най-печелившата и успешна френска актриса от началото на XXI век.

„Не понасям евтините трикове. С режисьора трябва да сме на една страница. Един път ми се случи да работя с човек, който се опита да ме накара да правя някакви неочаквани от мен неща, но тогава проработи, защото неговата идея пасна на филма. Но винаги е различно. Стига се и до биене на шамари за мотивация и „влизане в образ“. Мен никога не са ме удряли, но знам, че на някои колеги актьори им се е случвало. Подобно нещо никога не би проработило при мен. За мен е важно да бъда част от процеса. Както и взаимното доверие“, сподели преди време в откровено интервю Марион.

Влезе в ролята на Клеопатра

Марион Котияр влезе в образа на Клеопатра за разточителното екранно продължение на „Астерикс и Обеликс”, режисирано от нейния мъж Гийом Кане. Филмът трябва излезе догодина. Преди това Котияр и Кане изиграха себе си във филма Rock’n’Roll. Сюжетът разказа за актьор, чиято кариера тръгва надолу, но красива актриса променя траекторията му от провал към успех и го вдъхновява да стане най-добрата версия на себе си.

Беше блестяща в „Генезис”

Тя владее до съвършенство умението да разгръща качествена психологизация на образа, който режисьорът и сценаристът са поверили в нейните вещи ръце. Имах възможност да се убедя в нейните изпълнителски качества, докато снимахме заедно „Генезис” под режисурата на големия Кристофър Нолан. Марион се справи блестящо със своята роля и успя да ангажира емоционално и интелектуално критиката и публиката. Тя си заслужи всички прекрасни оценки и огромен успех.

Леонардо ди Каприо, актьор

Невероятен професионалист

По време на общата ни работа в “Черният рицар: Възраждане” Марион демонстрира невероятен професионализъм, а аз съм голям ценител на хората в тази индустрия, които поставят работната етика пред всичко. Винаги съм я харесвал като жена и като актриса, тя е очарователна, талантлива и с чудесно чувство за хумор. Смятам, че пред Марион тепърва ще се откриват атрактивни роли и тя ще изиграе нещо специално много скоро.

Крисчън Бейл, актьор

Вдъхнови ме в „Макбет”

Играх с Марион в „Макбет” и Assassin’s Creed и отсега мога да ви кажа, че бих се снимал с нея във всеки филм. Тя е от онези екранни партньорки, които със своя талант и глад за пълно потапяне в образа те вдъхновяват и теб да бръкнеш по-дълбоко в сценария, в персонажа и да извадиш нещо повече. А от това печели и зрителят, който се наслаждава на по-всеотдайни изпълнения. Освен това Марион е безобразно красива.

Майкъл Фасбендер, актьор