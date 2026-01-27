Джейсън Стейтъм - Шутове и шамари

Майсторът на юмручното право в модерното екшън кино Джейсън Стейтъм се завръща в българските кина с новата жанрова тупалка “Охранителят”. Филмът тръгва в края на тази седмица, а Стейтъм влиза в ролята на Мейсън - отшелник, който живее на отдалечен самотен остров. След като спасява младо момиче по време на смъртоносна буря, той предизвиква поредица от опасни събития, които предстои да отприщят насилие по пътя му. Сега Мейсън е принуден да се изправи срещу бурното си минало и изборите, които е направил. За да опази момичето и да оцелее, той се впуска в епично приключение по пътя към изкуплението.

В “Охранителят” зрителите ще видят Стейтъм в типичната за него комбинация от сурова физика, безкомпромисни екшън сцени и емоционална битка, която надхвърля обичайните жанрови клишета. Режисьор на лентата е Рик Роман Уоуф - утвърден майстор на напрегнатото кино, работил по няколко от най-гледаните екшън заглавия на последното десетилетие, а сценарият успява да вплете теми за вяра, вина и втори шанс в иначе бруталния си ритъм. Критиците вече споменават, че това може да е една от най-зрелите роли на Стейтъм от години насам, в която физическата сила се среща с вътрешна борба и човешка драма.

Появата на “Охранителят” в българските кина идва след успешни прожекции в САЩ и Европа, където филмът вече привлича публика с обещанието за добре разказана история, изпълнена с адреналин и неочаквани обрати

Стейтъм от години е един от големите любимци на българската публика. Последният наистина голям хит с него беше “Мега звяр 2: Падината”, в който Джейсън се изправи срещу праисторически зверове. Изпитание за егото и стойността на всяка звезда е участието във филм за чудовища. Обикновено в такива заглавия актьорите остават на заден план и вниманието е насочено към творението на специалните ефекти. А преди време той пое и поредицата “Непобедимите” от своя другар Силвестър Сталоун. Това е Джейсън Стейтъм - академикът на тупалките, генералът на експлозиите, премиерът на премиерните екшъни с огромно влияние върху световната публика.

Английският алфа-мъжкар си проправи път до ветровития връх на развлекателната индустрия с ритници, юмруци, екстремно шофиране и тонове тарикатски чар. Джейсън Стейтъм дължи много и на режисьора и сценарист Гай Ричи. Двамата заедно потеглят към върха през 1998-а с глобалния успех на нискобюджетната история за лондонски кокни тарикати и дребни гангстери, които се надпреварват да се прецакват “Две димящи дула”. Две години по-късно Стейтъм вече е световна звезда с втория топ филм на Ричи “Гепи”. Актьорът е в ролята на промоутър на нелегални боксови мачове в английската столица с прякор “Турчина”. Стейтъм играе самоуверено и разчита на бързия диалог, изпъстрен с английски жаргон.

Но след виртуозните словесни подвизи в “Две димящи дула” и “Гепи” Джейсън Стейтъм рязко се преориентира към телесните изпълнения в екшъни, фантастики и сурови трилъри. Той е изградил мускулесто тяло с дълги години на сериозен спорт. Минал е през футбола, бойните изкуства, професионалното гмуркане и като доказан атлет се намества крайно удобно в нишата на холивудското екшън кино, освободена от старите тиранозаври на жанра като Сталоун и Шварценегер.

Стейтъм става лице на няколко високооктанови поредици като “Транспортер” и “Механикът”. После се пробва и в по-ансамблови франчайз суперпродукции като “Бързи и яростни” и споменатата вече поредица “Непобедимите”, където е на чело заедно със Силвестър Сталоун. За “Непобедимите 2” и “Непобедимите 3” Стейтъм беше в България, където участва в няколко главозамайващо хореографирани екшън сцени, включващи множество други звезди и техните каскадьори. И до днес той е един от най-големите активисти за повече признание за професията на каскадьора и призовава да има специална категория на наградите “Оскар”, която да почита труда на мъжете и жените, рискуващи живота си за най-невъзможните и опасни сцени в киното.

Не обича да играе в претенциозни филми

На хоризонта пред Джейсън Стейтъм не се очертават много претенциозни драми за фестивални отличия и възторжени критически анализи в “Ню Йоркър”, например. Стейтъм е една от големите звезди, които не се правят на специални. Той бачка здраво, не се оплаква и не прекалява със сополивия холивудски активизъм. Още една причина да бъде харесван от нормалните зрители, независимо, че вече играе една и съща роля във всеки филм.

Извадих невероятен късмет с него

Готов съм да предам бъдещето на “Непобедимите” в здравите ръце на Джейсън. Извадих невероятен късмет с Джейсън за тази поредица. Просто феноменален актьори и човек. Оставя всичко от себе си на снимачната площадка. Той може да шофира бързо и опасно, да скача от високи сгради, да се бие като командос. Владее всички ключови елементи на екшъна. Винаги е удоволствие да играя с него или да го режисирам във филм.

Силвестър Сталоун, актьор и продуцент

Сякаш вчера снимахме „Две димящи дула“

Преди да работим отново, бяхме снимали “Револвер” преди повече от 16 години. И в един момент се огледахме и осъзнахме, че и двамата сме ударили петдесетака. Той тогава бе на 56 години, но никога няма да му ги дадеш. Никой не би казал, че Джейсън е на реалната си възраст, всъщност той изобщо не изглежда остарял. Същият си е. Отделно имам чувството, че все едно сме направили “Две димящи дула” вчера. А е минала цяла вечност. Отношенията ни са същите като тогава. Още играем много шах.

Гай Ричи, режисьор и сценарист

„Револвер“ беше пълно безумие

Никога не съм харесвал съвместните филми на Гай Ричи и Джейсън Стейтъм. Тези мачовци с техните сурови реплики и опити да бъдат супер внушителни във всяко отношение. Но когато се вземат твърде насериозно става непоносимо. “Револвер”, например, беше пълно безумие, неспасяем филм. Болезнено беше да гледаш Стейтъм в това нещо. И той се мъчеше, личеше ли. Абсурден сценарий. Нямаше какво да направи.

Марк Кремод, критик