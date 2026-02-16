Киану Рийвс - Звезда по мярка

Киану Рийвс се завръща през пролетта на 2026 година с амбициозната черна комедия “Outcome”, която е финансирана от стрийминг платформата на мега корпорацията “Епъл” и се очаква да тръгне премиерно през април и в България. В този филм Рийвс си партнира с горещата Камерън Диас, с която бяха заедно и в друга черна комедия с елементи на трилър преди близо 30 години - “Да напуснеш Минесота”.

Новият филм разказва за Рийф Хоук (Рийвс), който е изключително известна филмова звезда, но внимателно подреденият му живот започва да се разпада - става жертва на изнудване чрез тайнствен видеоклип, който може да унищожи репутацията и кариерата му. Съветван и подкрепян от своите стародавни приятели Кайл (Диас) и Зандър (Боумър), и от адвоката си по кризисни ситуации Айра (Хил), Рийф се заема да разкрие кой стои зад заплахата. Разследването се превръща в лично пътешествие, принуждавайки го да преразгледа миналото си и да се опита да се помири с хората, които може и да е обидил (неволно) по пътя си.

Междувременно Киану Рийвс продължава да не остарява и да захранва забавните градски легенди, че е някакъв вид вампир. Той е от актьорите, които почти не са се променили от “Скорост” и “Матрицата” през 90-те до днес. Дори скорошният колосален провал на злополучното продължение “Матрицата: Възкресения” не успя да очерни репутацията на Киану Рийвс и затова феновете смятат, че той все пак би се завърнал за петата част. Самият Киану продължава своя личен актьорски ренесанс.

Рийвс е от хората, които запазват доброто си име дори след участия в боклуци. Продължението на “Матрицата” отврати милиони хора по света, включително и в България. Ала Рийвс излезе чист от този катастрофален творчески крах и не понесе трайни щети. Феновете му простиха участието в екранното недоразумение на бившите братя Уашовски, сега идентифициращи се като сестри. Той спечели публиката на своя страна и с новината, че е дарил 70% от хонорара си за благотворителност.

Вече повече от четвърт век Рийвс е сред от най-прочутите, енигматични и ексцентрични актьори на планетата. Той никога не е бил номиниран за “Оскар”, “Златен глобус” или БАФТА, а стотици критици през годините са го отписвали дори като “еднопластов” и “лишен от емоции”. Но дистанцираното, непроницаемо и студено излъчване на Рийвс е ключ към неговия грандиозен глобален успех. Той е живото доказателство, че в киното излъчването е от изключително значение.

Киану е канадски гражданин, но се ражда в Бейрут, Ливан. Майка му е английска дизайнерка на костюми и изпълнителка, а баща му е от Хаваите. В кръвта на Киану тече хавайска, китайска, португалска и английска кръв. Смесеният произход е като изрисуван върху лицето на Киану - тази богата и внушителна биологична релефна карта, в която се пресичат европейски, азиатски и тихоокеански генетични пътеки.

Майката на Рийвс среща баща му по време на работен ангажимент в Бейрут. Той е проблемна фигура, престъпник, дилър на хероин. Зарязва малкия Киану и жена си твърде рано, а животът на младия Рийвс се превръща в постоянно приключение. Майка му се мести често, той живее на много места по света и има различни доведени бащи.

Един от тях е театрален и телевизионен режисьор, който завежда семейството в Торонто, Канада. Тогава Рийвс е в тийнейджърските си години и започва да работи в шоубизнеса. За пет години той учи в четири различни гимназии и по това време развива траен интерес към киното и актьорската професия. Заминава за САЩ, където успява да спечели роли в реклами и телевизионни продукции. В края на 80-те прави впечатление с изявата си в младежката “марихуанена” комедия “Чудесното приключение на Бил и Тед”. Успехът на филма отваря вратите на Рийвс към десетилетието, което ще му донесе епичен екранен успех и ще дефинира публичния му профил - 90-те години на миналия век.

“Критична точка” на Катрин Бигълоу от 1991-а е критичен момент за кариерата на Киану. Този динамичен сърфистки екшън превръща Рийвс в секс-символ. На следващата година той печели наградата на MTV за “най-желан мъж”. През 1992-а Киану получава една от главните роли в пищната готическа хорър драма на Франсис Форд Копола “Дракула”. През 1994-а стъпва на холивудския Олимп с екшън блокбастъра “Скорост”. Въпреки глобалния успех на този филм, Киану отказва да се държи като звезда и води анти-холивудски начин на живот.

Жонглира с жанровете

Последните филмови стъпки на Рийвс показват необичайно широка палитра: след огромния екшън-успех от поредицата “Джон Уик”, където той възроди образа на безмилостен, но дисциплиниран антигерой, Киану участва в анимационни и хибридни продукции, озвучавайки или подкрепяйки различни франчайзи, а със скорошно заглавие “Божествена бъркотия” сякаш навлиза смело и в по-светлата комедийна зона.

Истински „Адвокат на дявола“

Снимахме “Адвокат на дявола” с Киану преди години и имам чудесни спомени от момчето. Той вече е мъж, разбира се. Винаги съм знаел, че го чака голямо бъдеще в киното. Той просто има излъчване и начин на игра, които те карат да искаш да гледаш какво се случва с образа, в който се е превъплътил, да желаеш да знаеш какво му предстои във всяка сцена. Много добре се сработихме с него и режисьора Тейлър Хакфорд. Преди това го бях гледал при Бертолучи в “Малкият Буда”. Наистина притежаваше нещо специално.

Ал Пачино, актьор

Още през 80-те ме вози на мотора си

Имах честта и привилегията да работя с Киану още през 80-те, когато бях малко дете. Този човек е като благословия за нашата индустрия. Третира хората с невероятно благородство и такт, независимо от контекста. Помня как ме качи на мотора си за 16-ия ми рожден ден. Беше невероятно приключение. Почувствах се толкова свободна.

Дрю Баримор, актриса

Не съв съгласен с критиките към него

Киану Рийвс положи усилия, но “Матрицата: Възкресения” е катастрофална излагация. Дано този провал не опетни окончателно наследствата на оригинала. Аз харесвам Рийвс. Не съм съгласен с оценките на други критици, че той играе адски “дървено”, ако мога така да се изразя. Но някои роли просто не му пасват. Други пък стават хит. Както Нео от “Матрицата” и после в поредицата за Джон Уик.

Марк Кремод, критик