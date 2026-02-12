Брад Пит се завръща тази година с продължението на “Имало едно време в Холивуд”. Този път Куентин Тарантино е само сценарист, а режисьор е Дейвид Финчър, работил с Пит в “Седем”, “Боен Клуб”, “Странният случай с Бенджамин Бътън”. Заглавието на новия филм е “Приключенията на Клиф Бут” и ще разкаже повече за образа на Брад Пит от първия филм, който беше каскдьор и дубльор на уестърн звездата Рик Долтън, изигран от Лео ДиКаприо, който този път няма да участва.

Извън киното името на Пит беше най-шумно споменавано покрай окончателното бракоразводно споразумение с Анджелина Джоли. Тяхната официална раздяла продължи осем години и през 2025-а най-после приключи. Брад Пит се отърва от бившата си съпруга, която го обвиняваше във всевъзможни грехове и според близки до актьора източници настройваше общите им деца срещу него и искаше да го прецака с имението и винения му бизнес във Франция.

Междувременно Брад Пит се разсейваше от съдебния ад с нови роли, а най-важната от тях бе в автомобилния хит F1. Но работата от известно време беше на втори план за една от най-големите звезди на планетата. Няма съмнение, че Брад Пит проклина деня, в който реши да се захване с Джоли. Техният брак завърши грозно, с множество съдебни дела, обвинения и разкрития, а както стана ясно дори децата им вече са враждебно настроени към него, очевидно повлияни от нея. Биологичната дъщеря на Брад и Джоли Шайло наскоро е наела адвокат, за да махне фамилията на баща си от името си.

От друга страна, чисто физически Брад Пит остарява красиво и излиза с два пъти по-младо гадже. Но товарът от токсичната връзка с Анджелина Джоли няма да е толкова лесен за забравяне и премахване. До последно тя го обвиняваше в домашно насилие, а той - в опит да опропасти бизнеса му с френски вина. Екранният мъжки идеал на последните две поколения твърдеше, че Анджелина Джоли нарочно е навредила на техния винен бизнес в Южна Франция, като е продала своя дял на съмнителен руски олигарх, който сега пробвал да го превземе. Съдебни документи показват, че според адвокатите на Брад Пит Джоли е искала да отмъсти на бившия си съпруг и е нарушила споразумението им никой от двамата да не продава своя дял във френската винарна без изричното съгласие на другия. Джоли била направила точно това, и то със знанието, че новият съсобственик ще иска да съсипе постигнатото от Пит, който бил вложил всичко от себе си да превърне шатото в мултимилионен бизнес.

Джоли продала своя дял на руския олигарх и алкохолен магнат Юрий Шефлер, без да казва на своя бивш съпруг. Брад Пит я съди и твърди, че с тази тайна сделка тя го е вкарала в нежелано партньорство с “непознат, който има отровни връзки и намерения”. Сега споразумението е изчистило всички тези спорове, но не е ясно дали в някакъв момент те отново няма да започнат да се съдят. В последните години стана повече от ясно, че тяхното съжителство е било кошмар.

А остаряването на Пит приема траекторията на навлизането във възраст на легендарния Робърт Редфорд, с когото Пит често е сравняван. Покрай драмата с развода Брад имаше и един значим повод да се върне в бурната и турбулентна епоха от младостта на Редфорд - споменатият вече филм на Куентин Тарантино “Имало едно време в Холивуд”, донесъл му първи актьорски “Оскар”. Действието се развива в края на 60-те години. По това време Редфорд е имал същата слава на извънредно обещаващ актьор, красавец и секс-символ, каквато Пит притежаваше през 90-те години на миналия век.

Нямаше по-подходящ филм от “Имало едно време в Холивуд” за коронясването на Пит, който е олицетворение на идеята за блясъка на шоубизнеса и голямото кино. Образът на Пит е като оживял мит от детството на режисьора и сценариста Куентин Тарантино. Трудно е да си представим друг актьор в тази роля. И сега той отново ще се завърне в нея.

От „Телма и Луис“ до „Боен клуб“

“Имало едно време в Холивуд” беше любовно писмо към “по-големите от живота” екранни образи от края 60-те години - граничен период за Западната култура. Кадрите са пропити с носталгия, а Брад Пит внася класа, мъжество, усещане за копнеж и приключение в това зрелищно пътешествие към миналото.

Брад Пит е една от най-големите кино звезди на всички времена. Играл е във филми като “Телма и Луис”, “Интервю с вампир”, “Седем”, “Боен клуб”, “12 маймуни”, “Гепи”, “Слипърс”, “Гадни копелета”, “Изгори след прочитане”, “Троя”, “Убийството на Джеси Джеймс от мерзавеца Робърт Форд”, “Бандата на Оушън”, “Странният случай с Бенджамин Бътън” и др.

Обвиненията му са лъжи

Обвиненията на Брад Пит са лъжи и фалшив наратив. След събитията, които накараха г-жа Джоли да подаде молба за развод, и годините, през които тя се грижеше за децата им, г-жа Джоли и децата не можаха да се върнат в имота и тя взе трудното решение да продаде дяловете си в бизнеса. След като направи многобройни предложения на бившия си съпруг и след като знаеше, че бизнесът ще бъде наследен от децата им, тя намери бизнес партньор с опит в алкохолната индустрия. Жалко, че след като тя напусна бизнеса правилно и законно, г-н Пит я забърка в множество съдебни дела.

Бившата му съпруга Анджелина Джоли, през свой говорител

Сладко е като се засечем

С него сме израснали заедно в този бизнес и е много забавно, когато имаме повод взаимно да празнуваме успешните си роли. Засичаме се по церемонии и винаги е много сладко. Надъхваме се един друг, окуражаваме се, честитим си наградите. Винаги се радвам, когато печели. Но най-важното е, че всеки от нас продължава да работи.

Дженифър Анистън, актриса и негова бивша съпруга

Дадох му шанс в „Седем“

Голям приятел и актьор, обичам го и той го знае. Когато го режисирах в “Седем” беше още млад и направи невероятна роля до Морган Фрийман. Няколко години по-късно като го взех за “Боен клуб”, Брад вече бе завършен майстор в занаята на актьорската игра. За много фенове на филма той винаги ще бъде Тайлър Дърдън от “Боен клуб”.

Дейвид Финчър, режисьор