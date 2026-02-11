Жизел Бюндхен - Разкош от Рио

Бразилското бижу Жизел Бюндхен се разходи в Маями и за пръв път показа своята халка след тайния брак със своя личен треньор Йоаким Валенте, с когото тя смени един от най-успешните шампиони в историята на американския футбол - Том Брейди. Жизел роди дете на Валенте и временно беше спряла с модните ангажименти, но на 45 години в момента тя вече се е върнала в превъзходна форма и е готова за изяви.

Медиите бяха в шок, когато Жизел Бюндхен окончателно строши брачните окови и се раздели със спортната мегазвезда Том Брейди след 13 години семеен живот, произвел и две деца.

Жизел Бюндхен има немски корени, но си остава едно най-ценните поп културни явления и “фешън експорт” продукти на Бразилия, родена в един от щатите на огромната страна - Рио Гранде до Сул. Тя е сред най-големите звезди на моделския бизнес за всички времена. Комбинацията от елегантен еротизъм, изваян аристократизъм, вълнуваща сексуална грация, бизнес етика, безупречен маркетингов модел и чист публичен имидж, превърнаха Жизел в особено търсена и конвертируема световна знаменитост.

А причината за раздялата с Брейди била, че Жизел не получавала достатъчното количество секс. “Този брак е изстинал като лед”, казал вътрешен човек от американската футболна лига NFL, близък до Брейди. “Жизел е бразилски супермодел със супер сексуалност и тя е казала на приятелите си, че има нужда от повече от американския си съпруг”, твърдят запознати.

Извънредно впечатляващата кариера на Жизел започва през 90-те години на миналия век. Тя е лице и тяло на разнообразни брандове, появява се по билбордове, списания и телевизионни предавания. Бюндхен е била звезда на над 20 модни марки от различни страни - САЩ, Русия, Бразилия, Италия, Франция, Мексико, Испания, Турция, Южна Корея, Германия и Швейцария. Дълги години е определяна като най-печелившия супермодел под слънцето, а нейното самостоятелно богатство се оценява на над 400 милиона долара. Жизел Бюндхен е родена в южния бразилски град Трес де Майо в Хоризонтина, провинция Рио Гранде дел Сул. Родителите ѝ Валдир и Ваня Бюндхен са германци по произход (прапрародителите на Жизел са имигрирали в Бразилия от Германия). Тя има пет сестри - Ракел, Грациела, Габриела, Рафаела и близначката ѝ Патриция.

Първоначално започва да тренира балет и обмисля да играе в бразилския отбор “Согипа”. В училище е била доста по-слабичка от съучениците си. Най-интересната история за нея е откриването ѝ за професионалната мода. Бразилски моден агент я забелязва, когато е на 14 години и яде бургер в заведение за бързо хранене. Преди 22 години чупи рекорда от 25 млн. долара за рекламен договор със световен бранд за бельо.

През 2007 г. “Тайм” я класира сред стоте най-влиятелни личности в света. През последното десетилетие Бюндхен влиза в колекция от авторитетни класации за най-успешни дами и шоубизнес звезди в западния свят. Тя олицетворява идеала за глобално разпознаваема фешън икона. Романтичните връзки с мегазведи на киното и спорта като Леонардо ди Каприо и Том Брейди, с когото създава семейство, допълнително увеличават медийните акции на Бюндхен.

Изяви се в „Дяволът носи Прада“

Изключителната популярност на Жизел Бюндхен очаквано доведе до интерес към нея от страна на Холивуд. Тя получи роли в комедията “Такси в Ню Йорк” и фешън екстраваганцата “Дяволът носи Прада”.

Вторият се превърна в световен хит и донесе много положителни отзиви на Жизел. В един момент дори се заговори, че тя може да премине изцяло в света на киното, но тя се отказа да преследва такава кариера.

Тя оборва стереотипите

Жизел Бюндхен е живото доказателство срещу всички стереотипи и предразсъдъци за модната индустрия. Тя е остроумна и алтруистична, има безупречна работна етика и се справя страхотно с всичко, с което се захване. Чувствам се късметлия, че имах възможност да работя с Жизел и да дам възможност на тази млада, ефирна и красива дама да се пробва в киното в моята поредица “Такси”. Успехът на Жизел, нейната глобална разпознаваемост, финансова независимост и професионална диверсификация са напълно логични в контекста на огромния талант на тази прекрасна дама.

Люк Бесон, сценарист, режисьор и продуцент

Общуването с нея ме вдъхнови

Чувствам се безкрайно обогатен и вдъхновен от познанството и общуването си с Жизел. Тя е прекрасен човек, ерудирана, начетена, с множество интереси извън своята професия. Тя ме впечатли с безкрайното си любопитство към света. Жизел обожава природата и също като мен е загрижена за опазването на околната среда. Поддържането и подобряването на наранените от прекомерна човешка намеса и консумация екосистеми е нейна страст.

Леонардо ди Каприо, актьор и продуцент

Пазя топли спомени от нашата работа

Имам топли спомени от Жизел от съвместната работа по “Дяволът носи Прада”, а наскоро отпразнувахме петнадесет години от премиерата на този филм, за който Жизел допринесе много. Тя имаше ключова роля за цялостното очарование и красива атмосфера на филма. “Дяволът носи Прада” нямаше да е същият без нея.

Мерил Стрийп, актриса