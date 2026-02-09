Марая Кери - В олимпийски скандал

Марая Кери взриви откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 и предизвика истинска буря от реакции още в първите минути на церемонията. Поп дивата изпя легендарната италианска песен Nel Blu Dipinto di Blu, известна по целия свят като Volare, но вместо единодушни аплодисменти последваха съмнения, критики и дори скандални обвинения. Част от зрителите заподозряха, че Кери пее на плейбек, други се възмутиха защо не е избрана италианска звезда, а трети се подиграха на факта, че певицата чела италианския текст от огромен телепромптер с фонетична транскрипция.

И така, вместо просто музикален момент, появата на Марая се превърна в една от най-коментираните теми на Олимпиадата още преди да са започнали спортните битки.

А откриването беше разточително шоу с продължителност около три часа и половина, в което организаторите се опитаха да съчетаят спорт, национална гордост, световна поп култура и ефектна телевизионна визия. Именно на този фон се появи Марая Кери - една от най-разпознаваемите певици на планетата, рекламирана предварително като специален акцент на церемонията. Тя излезе на сцената на стадион “Сан Сиро” и започна изпълнението на Volare, което за италианците е не просто песен, а символ и почти национална музикална емблема.

Публиката на стадиона реагира бурно, а в първите секунди мнозина бяха впечатлени от самия факт, че американската суперзвезда се опитва да изпее класиката на италиански. Малко след това обаче камерите уловиха нещо, което разпали социалните мрежи - огромен телепромптер, на който думите бяха изписани с фонетично произношение, за да може певицата да следва текста. В интернет моментално се появиха подигравателни коментари, че вместо да пее, Кери “чете” песента, а някои дори нарекоха сцената “олимпийски караоке момент”.

Критиките не спряха дотук. Почти веднага се появиха и подозрения, че изпълнението може да е било предварително записано или поне частично подплатено с плейбек. Зрители коментираха, че певицата изглеждала твърде скована и сякаш гласът є звучал прекалено чисто за мащабен стадион и открито шоу. Тези слухове се превърнаха в толкова голяма тема, че репортери започнаха да задават директни въпроси на организаторите още на следващия ден по време на официалната пресконференция.

Отговорите бяха внимателно подбрани и, по мнението на някои, твърде уклончиви. Директорът на церемониите Мария Лаура Ясконе похвали изпълнението и заяви, че Марая Кери е създала магически момент, но избегна категоричен отговор дали е пяла на живо. Тя уточни, че при международни телевизионни събития винаги се правят предварителни записи, за да се гарантира качество на излъчването по света, което допълнително наля масло в огъня и остави съмненията да витаят във въздуха.

Докато едни се възмущаваха, други защитаваха Кери. Феновете є напомниха, че тя е една от най-великите вокалистки на съвременната поп сцена и че не е нужно да доказва нищо на никого. Според тях дори самият факт, че се е осмелила да пее на италиански на най-гледаното спортно събитие в света, заслужава уважение. Певицата също не остана безмълвна и публикува пост в Инстаграм, в който заяви, че е сбъднала мечтата си да пее на италиански на откриването на Олимпиадата.

Любопитното е, че Марая Кери не се ограничи само с Volare. След това тя изпълни и Nothing is Impossible - песен, която според част от публиката прозвуча още по-впечатляващо и донесе истинската є вокална мощ. Именно този втори момент накара някои зрители да променят мнението си и да признаят, че независимо от драмата около телепромптера, Марая си остава звезда от световна величина.

Скандалът около участието є се разрасна и по друга линия - защо американска поп икона е избрана за такова важно италианско събитие. Част от критиците в Италия директно обявиха избора за “обида” към местните артисти и настояха, че церемонията е трябвало да бъде изцяло италианска. Организаторите обаче имаха готов аргумент - шоуто е международно и трябва да привлече вниманието на целия свят, а Марая Кери е гаранция за глобален интерес.

В програмата така или иначе присъстваха и големи италиански имена. Тенорът Андреа Бочели, Лаура Паузини и мецосопраното Чечилия Бартоли внесоха национален престиж и класа, което донякъде успокои критиците. Но именно контрастът между италианската музикална традиция и американската суперзвезда направи участието на Марая още по-обсъждано.

На сцената с бижута за 15 милиона долара

На откриването Марая Кери блесна с рядко срещани диамантени бижута на стойност около 15 милиона долара. Огромни диаманти от престижни бижутерски къщи - включително копия на класически колекции на Cartier и Bulgari, както и уникални чувствено изработени пръстени и гривни с повече от 50 карата скъпоценни камъни - подчертаваха не само богатството, но и вкуса на певицата. Медийни наблюдатели отбелязаха, че дизайнът на бижутата комбинира стар свят блясък с модерен шик, което пасна перфектно на концепцията на вечерта.

Заслужава единствено аплодисменти

На онези, които са недоволни по някаква причина от изпълнението или цялостното представяне на Марая Кери в Милано само искам да напомня едно - Марая е икона не само защото може да изпее високи ноти - тя е икона, защото с музиката си дава увереност на милиони да вярват в силата на собствения си глас. Заслужава единствено аплодисменти за шоуто си.

Певицата Деми Ловато

Тя ще остане във времето

Всеки певец трябва да слуша онази нейна интерпретация на ‘Vision of Love’ - това е моментът, в който разбра, че вокалите могат да бъдат истински инструмент на емоция. Има изпълнители, които остават във времето, други биват забравени - времето вече е показало, че Марая Кери ще бъде от първите, и вече е.

Певецът Адам Ламбърт

Краде моята слава

С изненада научих, че Марая Кери се е опитала да патентова прозвището “Кралица на Коледа”. Какво означава това, че аз не мога да използвам това название ли? Дейвид Летърман официално ме обяви за кралицата на Коледа преди 29 години, година преди тя да издаде “All I want For Christmas Is You” и на 81-годишна възраст не смятам да променям нищо. В бизнеса съм от 52 години, спечелих си това име с хита “Christmas (Baby Please Come Home) и ще го пазя, докато мога да пея.

Певицата Дарлийн Лав