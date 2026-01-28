Парис Хилтън - В нова светлина

Светската тигрица и милионерска наследница Парис Хилтън вече иска да покаже на публиката, че има музикален талант и най-вече да си изгради ореол на сериозна жена, ангажирана с обществени каузи. Това е целта и на новия документален филм за 44-годишната Хилтън Infinite Icon: A Virtual Memoir, чиято премиера беше преди дни в Лос Анджелис.

Творбата показва Хилтън по време на записите на нейния електро-поп албум Infinite Icon, а също и по време на подготовката за представянето му в “Холивуд Паладиум”. На 30 януари филмът тръгва по кината и публиката ще прецени дали разглезената хубавица е поела в нова посока.

“Искам да покажа по-сериозната си страна, различна от образа на веселата блондинка, с който станах популярна за първи път в края на 90-те години”, каза Парис Хилтън пред Ройтерс в дома си в Бевърли Хилс.

“В началото развих този публичен образ като щит. Току-що бях преживяла много травми и после започнах първото си риалити шоу The Simple Life. Играх тази личност сезон след сезон, без да осъзнавам, че ще трябва да го правя цели пет години, и целият свят ме опозна по този начин,” добави тя.

Въпреки че Хилтън подчертава, че забавната є страна винаги ще бъде част от нея, сега иска да покаже по-зряла и сериозна част от личността си. Това включва и нейните кампании за налагане на по-строг федерален контрол върху програми, насочени към грижа за младежи.

Правнучката на основателя на хотелската верига “Хилтън” Конрад Хилтън е говорила открито за емоционалното и физическото насилие, на което е била подложена като тийнейджърка, когато е била настанявана в центрове за лечение на младежи. “Знаех, че трябва да се изправя и да използвам гласа си”, каза Хилтън, като подчерта, че нейната застъпническа дейност е довела до приемането на 15 щатски закона и два федерални проекта. “Това беше най-смислената работа в живота ми,“ добави тя.

Вечната блондинка Парис Хилтън е една от първите инфлуенсърки, още преди това да се превърне в популярна професия на жадните за слава и лайкове девойки по света и у нас. Още преди ерата на социалните мрежи, Парис стана неизмерно известна... с това, че е известна. С образа си на нахакано парти момиче, тя винаги е възхищавала и дразнила хората горе-долу в еднаква степен, но за нея винаги се говори.

Години наред нямаше светско списание, в което да не пише за поредната скъпа рокля, която тя е облякла, за новото є гадже или как поддържа русите си букли. Не минаваше качествено светско парти, включително и на висшето американско общество, на което тя не се появи и да събере всички погледи. Парис въплъти в себе си всичко, което е модерно или пък всичко ставаше модерно, защото тя го носи.

Госпожица Хилтън беше първата, която направи своето малко кученце... моден аксесоар. Тя редовно води по най-лъскавите светски събития своето чихуахуа, подаващо се стилно от чанта на Прада или друга известна марка за няколко хиляди долари.

Блондинката е определяна като разглезена богаташка наследница, която се чуди за какво да си харчи парите. Може да се каже пък и че Парис е момиче с много таланти - пробвала се е и като певица, актриса и модел, но в нито едно от тези поприща не жъне кой знае какви успехи. Печели завидни суми и като дава името си на верига от клубове, създава свои парфюми, марка слънчеви очила, бижута, екстеншъни за коса, козметика, обувки, модна линия за кучета и какво ли още не. Дори издава автобиографична книга, в която разказва за живота си. Организира редица благотворителни кампании, в които помага на детски болници и домове за сираци.

С далечни норвежки корени

Парис Хилтън е родена на 17 февруари 1981 г. в Ню Йорк в семейството на Кати и Ричард Хилтън. Има по-малка сестра, Ники, както и двама братя - Барън Хилтън II и Конрад Хилтън III. Нейният дядо, Барън Хилтън е основателят на хотелската верига “Хилтън”. Родът има далечни норвежки корени. Както подхожда на една богаташка дъщеря тя живее и учи в престижни райони в Ню Йорк и Калифорния, a за кратко и в Кънектикът. Получавайки всичко наготово обаче решава, че няма нужда са си дава много, много зор и едва получава своето средно образование.

И ние се шегувахме с нея

Много хора са се шегували с Парис Хилтън през годините. Ние в предаването Top Gear не направихме изключение. Помня как преди време публиката в студиото се побърка от смях, когато реших да се пошегувам с колегата Ричард Хамънд, който тогава хвалеше всякакви автомобили. И аз му казах: “Знаеш ли, приличаш на човек, който ще погледне снимка на Парис Хилтън и ще попита: Какво би станало ако тя се окаже интелигентна?”. Много се смяхме. Та, този въпрос още си стои актуален.

Джереми Кларксън, тв водещ

Нейното призвание е да позира

Нейният визуален образ е мълчалив... цялата є власт над света се крепи на това - на нейния застинал, неподвижен образ. Какво прави Парис? През цялото време влиза и излиза от различни коли. Тя се отличава от останалите светски “звезди” по това, че няма призвание в живота. Нейното призвание е да позира пред обективите. Но в това е много добра. В тази нейна способност има нещо от принцеса Даяна.

Камий Палия, писателка

Помогна ми да изградя кариерата си

Малко бяхме скарани с нея, защото тя каза по радиото, че задникът ми приличал на плик с целулит, но после се обади и ми се извини. Парис е умно момиче, семейството є са много свестни хора. Благодарение на нея успях да изградя кариерата си. Толкова съм пътувала, докато є бях асистент. Страхотно съм є благодарна и бих направила всичко за нея. С Парис сме толкова близки: като противоположни близначки сме.

Ким Кардашиян, риалити звезда