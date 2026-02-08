Хали Бери - Готина и сгодена

Шикозната шоколадова пантера Хали Бери се сгоди на 59 години за своето гадже Ван Хънт и гледа напред към четвърта сватба след три разпаднали се брака и много натрупан опит. Какаовото кино изкушение е в отлична физическа форма и редовно пуска нови секси снимки с малко дрехи. А сред новите заглавия с Бери в последно време са “Процесът” и “Мод срещу Мод”. Актрисата и до днес остава единствената чернокожа с “Оскар” за главна женска роля. Тя го получи преди 25 години за играта си в “Балът на чудовището”.

Класната и качествена филмова пантера с цвят на капучино изглежда превъзходно не само за годините си. Тя редовно показва своите релефни коремни мускули. Но повечето нейни фенове традиционно гледат малко по-нагоре от иначе чудесно оформения стомах на Хали.

Бери има европейска и африканска кръв, в нейното излъчване се прелитат етноси, култури и цивилизации, за да я превърнат в световен символ на секс и стил. Както стана ясно по-горе в текста, тя е носителка на наградата “Оскар” за ролята си в меланхоличната драма “Балът на чудовището”. Участва в комерсиални суперпродукции и независими авторски проекти.

Наскоро тя дебютира и като режисьор със спортната драма “Bruised”, в която изигра състезателка по смесени бойни изкуства. “Няма да лъжа - много обичам този жанр. Гледала съм почти всеки важен филм с бой и преди да поема това предизвикателство имах увереността, че познавам спецификата и граматиката на този тип кино. Взех елементи от произведения, които са оказали влияние върху мен като творец. “Разяреният бик” е един от любимите ми филми. Началото на моя филм е отдаване на почит към този шедьовър”, разказа Бери.

“Има и препратки към първия “Роки”. Както и към “Кечистът”. Бих казала, че моят филм е в суровия стил и свят на “Кечистът” с Мики Рурик, режисиран от Дарън Аронофски. Снимахме битките, така че камерата да бъде активен участник в действието. Използвахме стабилизирана камера за флуидни кадри, което е много полезен подход за пресъздаване на бойни сцени. Също така търсехме реализъм и натурализъм. Идеята е да пренесем зрителя на мястото на екшън, да почувства, че е в една стая с биещите се персонажи, да усети близостта и адреналина. Толкова години съм гледала такива заглавия. Обичам филмите с бой. За своя режисьорски дебют си припомних какво ми е харесало като зрител”, добави звездата.

Преди време тя коментира по подобаващ начин и приказките, че не може за задържи нито един мъж до себе си.”Кой изобщо е казал, че аз искам да ги задържам тези мъже. Аз винаги съм искала просто да живея възможно най-добрия живот. Естествено, че се случва да стъпя накриво. Но после поправям курса, завъртам се и започвам отново”, сподели носителката на “Оскар”.

Абаносовата екранна богиня Хали Бери бе най-красивото лице и тяло в скъпия апокалиптичен епос на Роланд Емерих, озаглавен “Moonfall”. Поредното зрелище от режисьора на “Денят на независимостта”, “Годзила”, “След утрешния ден” и “2012” мина и през българските кина.

Хали Бери изигра и ролята на Жената котка преди две десетилетия, а преди две години даде следния съвет на Соуи Кравиц, която влезе в същия образ в “Батман”: “Просто бих казала на Зоуи да се подготви за тежки критики и емоционални реакции. Но и да не се влияе от тях.”

Бери признава, че обича прилива на адреналин. “Харесва ми, когато един филм ме накара да изпитам страх. Онова усещане в киното или пред екрана, когато не знаеш какво ще стане в следващия момент. Важно е да има психология в създаването на филмови тръпки, разбира се. Тогава е интересно”, казва Бери, която винаги може да вдигне адреналина на публиката.

Няма проблем със секс сцените

Ето какво мисли Хали Бери за голите сцени в киното: “Винаги трябва да има важно място - стига историята да го изисква. Секс сцените никога са били проблем за мен. В “Балът на чудовището” голотата изразяваше драмата и пълното психологическо разголване на персонажа. Дори не беше възбуждащо, или поне не това беше целта. В “Парола: Риба меч” си беше просто палаво намигване. Сексът е част от качественото кино.”

Бяхме добър тандем

Хали направи изумително зряла и дълбока роля в “Балът на чудовището”. Двамата бяхме добър екранен тандем, мисля. Филмът е изключително тежък и сериозен, но в същото време се постарахме да бъде интересен за публиката. Да може хората да се идентифицират с персонажите. Добре се получи. Една истинска драма, която те грабва за гърлото. А Хали беше просто чудесна.

Били Боб Торнтън, актьор

Изненадахме публиката

Преди години с “Парола: Риба меч” се опитахме да преобърнем клишетата на екшън киното. Да изненадаме публиката. Хали Бери бече ключов фактор от това колективно усилие. Нейниян образ беше едновременно секси и опасен. Не знаеш какво да очакваш. Тя вдигна нивото на филма. Някои от най-запомнящите се сцени бяха с нейно участие. Наистина класна актриса.

Джон Траволта, актьор

Всички я обичат

Хали е толкова щедра и добра. Тя прави много за хората. Затова всички я обичат. Аз се гордея с нея и като актриса, и като приятел. Следя кариерата и още от ранните филми на Спайк Лий. Толкова се развълнувах, когато спечели “Оскар” за “Балът на чудовището”. Беше историческа вечер. Тогава аз спечелих за “Тренировъчен ден”. Емоциите стигнаха космически нива. Наистина страхотни спомени.

Дензъл Уошингтън, актьор