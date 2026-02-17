Ед Шийрън - Хитът от Халифакс

Най-успешният модерен британски изпълнител Ед Шийрън навършва 35 години и празнува с нов албум и нов имидж. Наскоро той обяви, че е свалил 15 килограма като е спрял да пие и да пуши и е променил драматично начина си на живот. А през лятото на 2024-а Ед Ширийн направи най-големия музикален концерт в България от години пред пълен стадион “Васил Левски” и се превърна в първата нова мегазвезда с шоу на столична почва.

Неотдавна хитовият изпълнител от Халифакс, Западен Йоркшир беше оправдан по делото за милиони, в което бе обвинен, че е плагиатствал един от най-големите си хитове Thinking Out Loud от песента Let's Get it On от 1973 г. на покойния американски певец Марвин Гей. Обвиненията нанесоха голям удар на Шийрън и той дори обяви, че ще се оттегли от сцената, ако съдът го признае за виновен.

Ед Шийрън не е нарушил авторските права при създаването на хита си Thinking Out Loud, реши Федералният съд в Ню Йорк. Искът срещу него бе заради съмнения, че част от песента е заимстван от Let's Get it On от 1973 г. на Марвин Гей. Жалбата за милионно обезщетение бе подадена от Катрин Таунсенд Грифин, наследничка на съавтора на песента Ед Таунсенд. Според нея между соул класиката и Thinking Out Loud, създадена през 2015 г., имало “поразителни прилики”.

“Не съм и никога няма да позволя да бъда прасенце-касичка, което някой да изтръсква”, заяви Шийрън в съда по повод обвиненията. В хода на делото музиколог от защитата доказа, че четирите оспорвани акорда от песента на Марвин Гей вече са били използвани в няколко други песни през годините.

Шийрън с облекчение обобщи, че е много щастлив от изхода на делото, но изрази и съжаление, че “подобни безпочвени жалби стигат до съда”. По време на едно от съдебните заседания по казуса британецът свири на китара и пя от свидетелската скамейка. Той обяви, че ако бъде признат за виновен, ще се откаже от музиката: “Намирам за наистина обидно цял живот да работя като певец и да пиша песни и това бъде обезценено”.

В последните години броят на подобни искове нарасна значително. За Ед Шийрън това е трети процес за плагиатство, като той спечели още един след дълга съдебна битка (за най-големия му хит Shape of You) и има един решен извън съда.

Ед Шийрън е истинска музикална сензация и без съмнение една от най-големите поп звезди. Певецът, известен не само със своята рижа коса, но и със свенливостта си, е най-хитовият британски изпълнител в света за последните 10 години. Макар сега животът му да изглежда приказка, това съвсем не е било така - историята му е достойна за сценарии на холивудски сериал.

Шийpън сам определя себе си като странно и чудато дете с много и различни недостатъци. Mалкотo момче е с мързеливо око и едва чува с едното ухо. Впоследствие е постоянно тормозен от съучениците си заради големите си очила и заекване.

Семейството му живеело скромно - нямали дори телевизор. За сметка на това родителите на Ед събрали пари, за да му купят китара и книги. Започва да пише авторска музика и текстове и преди да се усети, заекването изчезва. За да може да се издържа, започва да свири по баровете. Случвало се е да прави и по 12 представления седмично, но въпреки това да изпитва сериозни финансови трудности.

Музикантът признава, че в продължение на три години често му се е налагало да спи в метрото и по пейките в парковете. Имал е моменти на пълно отчаяние, но в крайна сметка Ед решава да послуша интуицията си и да продължи да е упорит в опитите да прави музика. При това - в САЩ. Пристига в Лос Анджелис без договор и място, където да отседне. Изпраща и изпълнява музиката си пред всеки, който проявява желание да я чуе. С големия си талант той бързо привлича вниманието на Елтън Джон и Джейми Фокс. Следва предложение за музикален договор и дебютен албум - „+“ от 2011 г. Само година по-късно Ед е вече истинска звезда и дори получава Ордена на Британската империя за принос към музиката и благотворителната дейност. Преди време младият музикант разкри, че е водил битка с наркотична зависимост, заради което е жертвал една година от музикалната си кариера.

Музиката като терапия

Ед Шийрън казва, че писането на музика била неговата терапия в труден момент: “В рамките на един месец казаха на бременната ми жена, че има тумор, най-добрият ми приятел Джамал почина внезапно, а аз се озовах в съда, защитавайки почтеността и кариерата си като автор на песни. Бях погълнат от страх, депресия и безпокойство”, казва той. Но именно правенето на песни го спасило. А после му донесе милиони фенове и милиони в банката.

Познаваме се от деца

Познаваме от деца, израснали сме заедно, но в гимназията ни отношенията изобщо не са били романтични. Просто бяхме приятели и нищо повече. По-късно прекъснахме връзка, когато аз отидох да уча в Америка, а по това време той вече пътуваше много за турнета. През 2015 г. имахме една от първите си официални срещи в имението на Тейлър Суифт в Роуд Айлънд, на едно от легендарните є партита за четвърти юли. Останалото е история, днес сме щастливо семейство с две деца.

Съпругата му Чери Сийборн

Работил е много за успеха си

Ед Шийрън е едни от най-близките ми хора и моята сродна душа. Ние наистина много си приличаме - и двата не сме били от “готините” деца, а аутсайдери, които намериха утеха в музиката. Двамата много се забавляваме на слуховете, че сме били гаджета, защото между нас никога не е имало нищо романтично. Обичаме се един друг, но по различен начин. Ед заслужава всичко, което му се случва сега, той е работил много за него, не е станал успешен просто ей така.

Певицата Тейлър Суифт

Свързват ни пчелите и татуировките

Запознах се с Ед Шийрън още през 2014 година, когато Елтън Джон ни заведе на негов концерт, двамата вече бяха станали приятели и искаше да ни срещне. Той е наистина невероятен изпълнител, има изумителна връзка в публиката - хората обичат неговата лирична душа. Споделяме много общи страсти - една от тях са татуировките, а другата са пчелите - и двамата гледаме кошери в своя двор. Това е едно много успокояващо хоби.

Футболистът Дейвид Бекъм