Райна Кабаиванска - Неостаряваща класа

Един от най-известните, успешни и достолепни артисти на България - Райна Кабаиванска навършва днес 91 години. Оперната прима продължава да предизвиква възхищение с всяка своя поява и преди дни впечатли с класа и стил на откриването на сезона в Римската опера, където беше специален гост. Кабаиванска празнува още една важна годишнина - 25-години от създаването на нейния Международен майсторски клас, които бяха отбелязани с галаконцерт на сцената на Софийската опера и балет.

През ноември Райна Кабаиванска беше почетен гост на откриването на сезона на Римската опера с “Тоска” от Джакомо Пучини. Спектакълът бе в чест на 125-ата годишнина от първото представяне на шедьовъра на Пучини през януари 1900 г. в Рим.

Спектакълът, излъчен пряко по италианската телевизия РАИ, е събрал рекордна аудитория от над половин милион зрители. Райна Кабаиванска пристигна в театъра, придружена от изпълнителния директор на Нов български университет д-р Георги Текев, с когото преди 25 години създадоха прочутата “Школа Кабаиванска”. Звездата на световната оперна сцена беше посрещната от директора на Римската опера Франческо Джамброне, артистичният директор Алесандро ди Глория, представители на правителството и градската управа и от стотици почитатели. В антракта след първо действие Райна Кабаиванска се включи с коментар в телевизионното излъчване: “Музиката на Пучини е истински театър. Още с първите ноти се пренасяме в атмосферата на театъра и оставаме в него. Щастлива съм, че тази моя “Тоска”, която съм правила в оригиналната сценография, продължава своя път напред”, каза оперната ни звезда.

“Винаги е голяма радост и чест последната дива на операта да бъде в своя театър, който помни нейните велики успех”, сподели Франческо Джамброне. В новия сезон на театъра се представят две от големите имена от майсторските класове на Райна Кабаиванска в Нов български университет - Мария Агреста и Вероника Симеони.

По-рано през есента заключителният галаконцерт на XXV юбилеен международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и НБУ в Софийската опера и балет представи лауреатите и гост-солисти - вече утвърдени артисти, възпитаници на школата “Кабаиванска”. Те пяха в съпровода на оркестъра на Софийската опера под диригентството на маестро Найден Тодоров. На финала на концерта Райна Кабаиванска обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, наградени със стипендии за специализация в Италия и България и за подпомагане началото на тяхната международна кариера.

Райна Кабаиванска отдавна се е утвърдила като един от най-значимите оперни артисти на нашето време. Тя е пяла в най-големите оперни театри в света, сред които са Ковънт гардън в Лондон, в Гранд опера в Париж, Метрополитън и Карнеги хол в Ню Йорк, Дойче опер в Берлин, виенската Щаатсопер, Болшой театър в Москва и Токийската опера.

Кабаиванска е родена на 15 декември 1934 г. в Бургас. Баща є Ячо Кабаивански е ветеринарен лекар, писател, поет и университетски преподавател, а майка є Стайка е учителка по физика. В детските си години свири на пиано и пее в Детски хор “Бодра смяна”. “Аз бях винаги първата в класа - и по физика, и по математика, по всичко имах 6 - спомня си тя. - Внезапно реших: ще пея. И слава Богу че родителите ми не ме спряха.” През 1957 г. завършва оперно пеене и пиано в Държавната консерватория “Панчо Владигеров”. След дипломирането си е назначена в Софийската опера като хористка, което я амбицира да кандидатства за стипендия за специализация.

Учи музика в лицея “Виоти” във Варчели, Италия при вокалните педагози Дзита Фумагали, Д. Тес и Мерлини. На 4 април 1959 г. печели с конкурс първата си роля в гр. Реджо нел'Емилия - тя играе Жоржета в “Мантията” на Джакомо Пучини.

А от 1961 г. е солистка в Ла Скала в Милано и в Софийската опера. За първия си спектакъл в Ла Скала за 4 дни трябва да подготви ролята на Агнес в операта “Беатриче ди Тенда” от Белини - малка, но трудна роля. Още същата вечер получава предложение да пее в Метрополитън опера, където участва в “Палячи” - постановка на Дзефирели. Само след няколко месеца в САЩ Кабаиванска сключва договор с Метрополитън за 15 сезона, като междувременно е пяла вече и в Ковънт гардън. Сред нейните безброй награди и отличия се откроява Оскар за кариера в оперното изкуство, който печели през 2013 година.

Пее до най-великите оперни звезди

Емблематичната Ла Скала се оказва трамплинът, който я изстрелва право сред звездите в операта. Сред партньорите є впоследствие са великите тенори Франко Корели, Марио дел Монако, Плачидо Доминго, Хосе Карерас, Лучано Павароти. Огромен е списъкът на театрите, в които е пяла. Артистичният є репертоар е широкообхватен и включва както Росини, Пучини, Белини и Доницети, така и Чайковски, Масне, Берлиоз, Вагнер, Рихард Щраус, а също по-съвременни композитори като Нино Рота и Бенджамин Бритън.

Грижи се за следващото поколение

Райна Кабаиванска не е просто една от най-великите личности в българската история, но тя е една жива легенда. Тя се грижи и за следващото поколение след нея. Хубаво е, че благодарение на нейните усилия и подкрепата на Нов български университет операта има бъдеще.

Маестро Найден Тодоров, диригент и бивш министър на културата

Вярва в призванието да си учител

Да познаваш и да си в творческа съпричастност с Райна Кабаиванска е привилегия. След шеметната си кариера тя вярва в призванието да си учител и убеждението, че талантът не трябва да остава в музея, а да е винаги жив, да се предава на тези, които следват стъпките на големите в изкуството..

Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет

Ако не беше тя, щях да сменя занаята

През 2005 г. спечелих конкурса за млади оперни певци в Сполето и започнах да уча с Кабаиванска в Музикален институт “Веки - Тонели” в Модена. Тя знаеше, че съм от обикновено семейство и ме увери, че ако работя сериозно, ще ми помогне. Плащаше ми пътуванията и разноските от собствения си джоб. Плюс безплатните уроци. След година и половина ме заведе и при Павароти! Той ме хареса и се съгласи по нейно настояване да ме обучава безплатно. Аз съм сто процента сигурен, че ако не я бях срещнал, вероятно щях да сменя занаята.

Италианският тенор Андреа Карe