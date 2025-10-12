Джеръми Айрънс - Майстор на драмата

Аристократичният майстор на екранната драма внушителните превъплъщения Джеръми Айрънс се присъединява към актьорския състав на новата версия на “Шотландски боец”. Главната роля на героя от заглавието вече е поверена на Хенри Кавил, а Айрънс ще играе злодея. Той беше беше лошия в такива зрелища като “Умирай трудно 3” и винаги успява да вкара интересен нюанс в по-очевидните роли. Той е смятан за един от най-изтънчените изпълнители днес.

Виртуозът на нюансирани психологически персонажи ще изиграе и ролята на абат Фариа в нов сериал по “Граф Монте Кристо”. Преди време той беше почетен и от “Киномания” с прожекия на “Мадам Бътерфлай”. Айрънс играе безупречно в тази история, която видимо е свързана с операта на Пучини, но е конкретно вдъхновена от скандалната връзка на френски дипломат с китайска оперна певица, превърнала се в бродуейска премиера през 1988 г. “М.” от заглавието може да бъде и “мис”, и “мистър”, а Пеперудата наистина претърпява трансформация. Сюжетът се завърта около идеализираната представа, водеща до отричане на дълбоката същност на едно човешко същество. Рене Галимар, изигран от Айрънс се влюбва в жена и не спира да вярва в това, въпреки предупрежденията на близките си или периодичните осъзнавания на реалността.

Айрънс е от онези класически майстори на аристократичната актьорска игра, способни да вдигнат нивото на всичко, в което участват. Носителят на “трите големи” - “Оскар”, “Тони” и “Еми”, няма никакво намерение да забавя темпото. Той притежава огромен опит и успех в киното, театъра и телевизията. Дори само неговият глас има собствена зверски успешна кариера за милиони. След като озвучава злодея Скар в мегахита на “Дисни” “Цар Лъв” през 90-те, той е един от най-търсените гласове. Именно Айрънс звучи в официалната английската версия на туристическия аудио пътеводител в Уестминстърското абатство в Лондон.

Той е печелил много награди само за озвучаване, а преди 12 години лингвист и звуков инженер правят изследване на множество видове мъжко говорене и стигат до извода, че именно Джеръми Айрънс притежава перфектния мъжки глас. Според тях неговият дълбок и авторитетен вокал внушава доверие на слушателите. Но преди да стане световно разпознаваем със своето лице и глас, Джеръми е искал да бъде цирков артист.

В младостта си този син на счетоводител от средната класа, завършил частно училище, търсел нещо различно от живота. Не се чувствал като част от класа си, не бил на мястото си, не желаел дори да си помисля за армията или работа в офис. След известно време на флирт с идеята за цирка се отказва и от това.

“Реших, че нося твърде много от средната класа в себе си, за да се подлагам на подобни условия. Особено след като проверих как и къде спят цирковите артисти”, споделя Айрънс.

В крайна сметка се ориентира към драмата, а после и към киното и телевизията. Но преди това обикаля Европа на стоп, изживява се като странник, като пътешественик без крайна и конкретна дестинация. Играе по улици и ъгли, увлича се по актьорството - неговата голяма любов, която продължава и до днес - половин век по-късно.

Като млад си поставя цел - ако не постигне успех до 30-годишна възраст като професионален актьор, ще се откаже. За щастие пробива навреме, в началото на 80-те. “Завръщане в Брайдсхед” и “Жената на френския лейтенант” го превръщат в един от най-обещаващите млади актьори. В края на десетилетието вече е завършен майстор с роли в събития като “Dead Ringers” на Дейвид Кроненбърг, а през 1990-а печели “Оскар” за главна мъжка роля в “Обрат на съдбата”.

В средата на 90-те флиртува с комерсиалното екшън кино и играе злодея в “Умирай трудно 3” с Брус Уилис. После поема огромен риск с образа на Хумберт в скандалната екранизация по шедьовъра на Набоков “Лолита” на режисьора Ейдриън Лайн. Айрънс си договаря доста висок хонорар, очаквайки, че може да остане без работа за няколко години след излизането на филма. В крайна сметка кариерата му продължава безпроблемно и той продължава да трупа творчески и финансов капитал в киното, телевизията и на сцената.

Не влиза в стереотипите

Понякога Джеръми Айрънс попада в капана на стереотипите като “онзи, който все играе лоши”. Но Айрънс мисли различно: “Не мисля, че някога съм играл злодей. Просто играя хора, които създават свои собствени правила. Човеците сме странни същества. В киното често се пишат много плоски, двуизмерни и политически коректни персонажи. Или са много добри, или много лоши. А аз обичам онези образи, за които се питаш: “Този добър човек ли е, или е лош?”

Беше се отказал от ролята в „Лолита”

Да се работи с Джеръми е приключение и удоволствие. Той е и голям приятел. Помня, че през 90-те точно беше отказал главната роля в “Лолита”. Аз го убедих да преосмисли решението си и да приеме поканата на режисьора Ейдриън Лайн, с когото снимах “Фатално привличане” и на когото имах пълно доверие. Джеръми прие и направи чудесна роля, която се помни дълго време. Той има толкова много качествени изпълнения през години. Човекът е чиста класа.

Глен Клоуз, актриса

Много лесен за режисиране

Обичам Джеръми. Обичам да работя и да общувам с него. Един от най-лесните и приятни за режисиране големи актьори. Няколко пъти съм работил с него и винаги бих го направил пак. Той носи психологическа дълбочина и нюансираност. Няма по-добър за психологически трилъри.

Дейвид Кроненлърг, режисьор

Един от най-големите актьори

Той е един от най-големите актьори на нашето време. Идва от театъра и е подготвен, школуван. Насища образите, придава им почти литературна тежест. Това е и причината да го избера за главната роля във филма си “Кафка”. Изигра страхотен образ, който в крайна сметка беше оценен от публиката, макар и със закъснение.

Стивън Содурбърг, режисьор и сценарист