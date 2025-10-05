Кейт Уинслет - Мина и зад камерата

Качествената Кейт Уинслет посреща своя 50-и рожден ден с режисьорски дебют. Филмът се казва “Goodbye June” и представлява съвременна семейна драма, която се продуцира от Netflix. Сценарият е дело на сина є, а публиката ще може да гледа Кейт и в още един нов филм - “Lee”с Марион Котияр и Александър Скарсгард. Уинслет играе Лий Милър - реално съществуваща жена, бивш модел, заснела някои от най-известните фотографии през Втората световна война.

И така Розата от Рединг, Англия и “Титаник” продължава да развива своята топ кариера. Кейт влезе и в образа на авторитарна ръководителка на измислена европейска държава в сатиричния сериал “Режимът”. Уинслет е една от най-добрите актриси за последните 30 години, но някои зрители се тревожеха че поредицата може да се окаже поредната политически коректна пропаганда срещу неудобни за прогресисткия режим политици като Тръмп, Льо Пен, Путин или Орбан. Така и стана.

От друга страна развлекателната индустрия явно се страхува да осмее видимо неадекватните либерални “държавници”.

А Кейт Уинслет даде всичко от себе си, независимо от сценария. Тя стана световна суперзвезда с ролята на Роуз в мега мелодрамата на Джеймс Камерън “Титаник” преди 27 години. Миналата година отново се събра с диктатора с камера Камерън за “Аватар 2”, направил над два милиарда долара от продадени билети. Кейт разказва как едва не е умряла на снимачната площадка на фантастиката. Тя сподели, че много от сцените са заснети под вода. “Това е просто прекрасно. Умът ти се изключва. Не можеш да мислиш за нищо, просто гледаш мехурчетата пред себе си... Първите ми думи, когато се върнах на повърхността, бяха: “Мъртва ли съм?”, каза актрисата и добави: “Беше страхотно, бях много горда от себе си и вероятно никога повече няма да мога да го направя.”

Уинслет се доказа и в телевизията с успешна главна роля в поредицата “Мер от Ийсттаун”. За този сериали тя нарочно изглежда измъчено и анти-секси. Действието се развива в малък град в Пенсилвания, а в центъра на историята е детектив Мер Шийън (Уинслет), чийто живот се разпада, докато разследва местно убийство. Обещанието на създателите на произведението бе, че сериалът ще бъде “изследване на тъмната страна на малките, затворени общности и автентичен поглед към това как семейството и минали трагедии могат да дефинират нашето настояще”.

За играта си тя спечели “Еми” и каза, успехът на “Мер от Ийсттаун” е доказателство, че отношението към актрисите в главни роли се променя. Според нея индустрията вече не слага такъв акцент върху външния вид на дамите в центъра на филми и сериали. Вече нямало такъв натиск да са стегнати, във форма и перфектни. В няколко интервюта тя се оплаква, че са я смятали за дебела. Но Кейт Уинслет е успешна актриса от толкова дълго време, че не е изненада, когато понякога каже нещо, предизвикващо скептично местене на вежди и обръщане на очи.

Родената в Рединг, Англия актриса привлича погледите през 90-те с роли в “Божествени създания” и “Разум и чувства”, но “Титаник” я превръща в световна суперзвезда през 1997-а година. Ролята на Роуз променя живота на Кейт завинаги. И до днес сцените от мегаблокбастъра на Джеймс Камерън продължават да вдъхновяват шеги, сравнения и имитации. А някои отчаяни романтици и романтички още не могат да простят, че на финала на “Титаник” тя не намери място на онази врата за Лео и го остави да потъне в океана... Но какво да се прави.

На нож с британската преса

Успехът създава проблеми на актрисата: “След излизането на “Титаник” се оказах в труден режим на самозащита. Това продължаваше ден след ден... Сякаш постоянно бях наблюдавана под лупа. Бях много критикувана и британската преса изобщо не беше мила и благосклонна към мен. Ако трябва да бъда съвсем откровена - чувствах се преследвана. Спомням си, че си мислех: Всичко това е просто ужасно. Надявам се някой ден това да отмине... С течение на времето всичко наистина си дойде на мястото, но това преживяване ме накара да разбера, че ако така изглежда славата, тогава определено не съм готова за нея.”

Имаше химия между нас

С Кейт Уинслет имахме химия помежду си от първия момент, в който се запознахме на снимките на “Титаник”, но тя беше чисто приятелска, като партньори. Убеден съм, че ако не беше именно тя в тази роля, филмът нямаше да бъде същият. Това е най-трудното нещо, което съм снимал и имах късмета да сме заедно. И до ден днешен ние сме много добри приятели, между нас никога не е имало нищо романтично.

Леонардо Ди Каприо, актьор

Талантлива и отдадена

Кейт и аз търсихме нещо да направим заедно от 20 години, откакто работихме по “Титаник”, което е едно от най-успешните сътрудничества в кариерата ми. Затова я избрах за образа на Ронал в “Аватар 2”. Тя е толкова талантлива и отдадена. Записа се на курсове по гмуркане специално за снимките, въпреки че є предложих да използваме дубльор. Просто трябваше отново да я потопя във водата.

Джеймс Камерън, режисьор

Запознах я с нейния втори съпруг

Има една смешна история с нас двете. Една гадателка казала на моя сегашен съпруг Грег Уайс, че на снимките на “Шоуто на Греъм Нортън” ще срещне бъдещата си жена. И той първо си помислил, че това е Кейт - аз тогава бях омъжена. Даже я заведе на музикалния фестивал в Гластънбъри. Но тя беше ужасно отегчена. Нямаше как да си паснат - тя е стилно момиче, а той - хипи. Кейт ме нави да изляза с него, каза че между нас има химия. После пък аз я запознах с нейния втори съпруг - режисьора Сам Мендес.

Ема Томпсън, актриса