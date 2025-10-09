Тейлър Суифт - Възпя „пръчката“ на мъжа си

Най-успешната световна певица за последните 10 години Тейлър Суифт възмути музикални критици и родители на свои малки фенки с новия си албум, пълен със сексуален подтекст и вулгарна символика. Една от песните се казва “Дърво” и в нея Суифт пее за “мъжеството” на своя любим, за неговата “магическа пръчка”, която прекратила “проклятието” над нея и за любовта му, “отваряща бедра”. Според познавачи на нейното “творчество” парчето е посветено на сегашния годеник на звездата и състезател по американски футбол Травис Келс.

Но щастие на нормалните хора най-популярната музикална звезда на сегашната епоха поне не успя да повлияе на американските избори и дори след нейната подкрепа Камала Харис беше отнесена от Доналд Тръмп с категорична и историческа победа миналата година. Но извън политиката Суифт е №1 и след завършването на нейното турнe цифрите бяха меко казано внушителни. Вече е ясно, че тази певица има гърло за милиарди. И за рекорди. А сега явно сменя имиджа и става по-сексуална в изявите си.

А турнето на Тейлър вече е най-печелившото в историята с повече от два милиарда долара приходи. Суифт е раздала близо 200 милиона долара под формата на бонуси за своя екип. Сега нейните фенове оправдават решението на списание “Тайм” тя да бъде обявена за Човек на годината по-миналия декември.

Пропагандната предизборна идея обаче беше, че Тейлър Суифт има огромно влияние върху младите бели жени, които са ключов демографски сегмент и електорат, и за двете основни партии в САЩ - Демократи и Републиканци. Тя вече се беше заявила като либерална агитаторка, а ескалацията на нейното медийно налагане имаше за цел още по-силно политизиране и облъчване на нейните милиони почитателки. Идентичността на Суифт като изключително популярна знаменитост беше неразделна част от нейното прогресистко партийно аз.

В крайна сметка това нямаше ефект и белите жени гласуваха за Тръмп. А “Тайм” прекалили безвъзвратно с глупостите на поп-културния феминизъм. Но не са само медиите. Западните университети стават все по-странни пространства за всевъзможни експерименти с мозъците на младите, които и без това са зомбирани тежко от корпорациите и социалните мрежи. А преклонението пред Суифт е ключов елемент от този процес. В последно време масово академиите започнаха да вкарват в програмите си курсове, посветени на творчеството на звездата, наричана още Тей Тей. Първо разбрахме, че водещ университет в Белгия започва курсове по английска литература, но през призмата на поп песните на Суифт. Университетът в Гент обяви нова програма, в която произведенията на Шекспир, Чосър, Луис Карол и други ще бъдат изучавани и интерпретирани от гледна точка на посланията в хитовете на поп сирената от Пенсилвания.

От години за някои анализатори музиката на американката може и да няма някаква особена художествена стойност, “но като културно явление млечнобялата Суифт оперира по много атрактивен и радикален начин върху колективния мозък на публиката.” Скоро стана ясно, че Харвард също ще включи академични курсове, вдъхновени изцяло от Тейлър Суифт. Примерът последваха и още щатски университети.

Това е положението. Напоследък Тейлър Суифт наистина е навсякъде - в кината, с потрошилия финансови рекорди концертен филм Eras Tour, в светските и спортните заглавия със своя годеник - състезателят по американски футбол Травис Келс...

Маркетингова мегазвезда

За множество анализатори “всеобхватното налагане на личния бранд на Суифт е банална политическа и маркетингова операция.” Според тях Тейлър бе старателно медийно обгрижвана и култивирана, за да стане сурогат на управляващата Демократическа партия. Но този експеримент тотално се провали. За разлика от турнето на Тейлър.

Обичам я като сестра

Тейлър Суифт е един от най-близките ми хора, вече от много години. Обичам я като сестра, като моя сродна душа. Затова много пъти сме се забавлявали на слуховете, че сме гаджета. Всъщност няма нищо такова между нас. Ние много си приличаме, защото и двамата не сме били от “готините” деца в училище и намерихме утеха в музиката. И двамата не сме целели да ставаме суперзвезди, просто музиката ни спаси и ни помогна да се изразим.

Ед Ширийн, певец

Тя е като майка ми

Тейлър е голяма работа. Тя е от онези жени, които сами са изградили кариерата си. Майка ми е такъв човек. Всички предизвикателства и жестоки критики, в това число и моите, вместо да я съкрушат, я правят по-силна. Тя винаги успява отново да стъпи на краката си. Тейлър Суифт е образец на невероятните възможности на човешката воля.

Джред Лето, актьор

Играе жертва

Вярно е, веднъж казах на Тейлър, че като човек е един фалшификат, защото непрекъснато нещо страда и е в ролята на жертва. И отказвам да съм в групичката на звездните є дружки. Да си близък с толкова известен човек, е все едно да имаш приятел с автоимунно заболяване, примерно някаква алергия - просто има неща, които не можете да правите заедно. Но аз много обичам Тейлър, тя е един от любимите ми приятели.

Лорд, певица