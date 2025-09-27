Джеймс Камерън - Ще спасява Холивуд

Ще успее ли Джеймс Камерън да избави Холивуд от катастрофата? Новите кадри от неговата мегапродукция „Аватар 3“ се появиха и възродиха надеждата, че този филм ще спаси годината за закъсалата индустрия, която досега произведе основно финансови разочарования. Зрелището на Джеймс Камерън излиза декември, а прогнозите са за приходи от близо 2 милиарда долара.

Няма съмнение, че днес той е един от глобалните господари на епичното кино. А преди години влезе в историята след като сам се спусна до Марианската падина. Но наскоро режисьорът на фантастични класики като "Терминатор", "Терминатор 2: Денят но Страшния съд", "Бездната" и "Пришълци" сподели, че в момента е много по-трудно да се снима научно-фантастично кино, защото самият живот вече е като научно-фантастичен сюжет.

От десетилетия Джеймс Камерън е известен като тираничен деспот на снимачната площадка, но миналата година се изложи с идиотски изказвания, дни преди премиерата на "Аватар 2". Канадецът прокле мъжкарството, нарече тестостерона „отрова“ и обяви продължението на „Аватар“ за „феминистки филм“.

Първите реакции към това продължение бяха разнопосочни, но приходите надскочиха два милиарда и подпечатаха очакването на третата част.

Някои критици харесват оформящата се мега поредица, а други са готови да я хвърлят в кошчето за боклук. Говори се, че бюджетът на новия филм е около 400 милиона долара. А Камерън бе планирал още няколко продължения. Наскоро каза, че има и нови идеи за поне още един филм от друга своя поредица – "Терминатор".

Джеймс Камерън е една от най-доминиращиге филмови фигури за последните 40 години. В младостта си е карал камион, но в свободното си време е опитвал да пробие в йерархията на киното, рисувал е, създавал е специални ефекти, бил е дизайнер на продукция, минал е през рангове и нива, докато се озове на самия връх. Винаги е бил целеустремен и алчен за артистична реализация и публично признание.

Наскоро той пусна на световния книжен пазар луксозния си албум Tech Noir: The Art of James Cameron, в който представя собствените си илюстрации и визуални идеи, превърнали се през годините във вдъхновения за великите му блокбастър хитове.

Джеймс Камерън рисува от 50 години. Винаги си е представял как неговите визуални хрумвания ще оживеят на големия екран. Но едва ли си е представял, че ще се превърнат в някои от най-доминиращиге филмови събития за последните 40 години.

Постига успех с първия “Терминатор” в средата на 80-те години. Нискобюджетната научна фантастика се превръща в едно от ключовите стилистични явления на десетилетието. После идва и успехът на “Пришълци”. А през 90-те години на миналия век Камерън променя комерсиалното кино с “Терминатор 2: Денят на Страшния съд”. Филмът става мегахит и световно събитие в популярната култура. Специалните ефекти, изпълненията на Арнолд Шварценегер и Робърт Патрик, хореографията на екшън сцените, и емоционалният финал превръщат в зрелището в жанрово откровение и модерна класика на една нова екранна Американа.

Обича да сменя съпругите

Режисьорът има пет брака. Първата му съпруга е сервитьорка, а втората е продуцентката Гейл Ан Хърд, която работи по най-добрите му творби. Бракът с нея трае 4 години – от 1985 до 1989 година. За трети път сключва брак с режисьорката Катрин Бигълоу, след две години се развеждат. Следва нов двугодишен брак с актрисата Линда Хамилтън. Настоящата спътница в живота му е друга актриса - Сузи Еймис. С нея Камерън живее от 2000 година.