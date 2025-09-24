Усман Дембеле - Добрият, лошият и победителят



В света на футбола треньорите учат своите играчи, че само с дисциплина се стига до върха. Нужна е също пълна концентрация, хранителен режим и сериозен труд на терена, за да бъдеш най-добрият сред най-добрите. Усман Дембеле бе онова лошо момче, което има огромен потенциал, но е готов да го замени за пълната свобода и живот без правила. Някъде в дългия път между житейски уроци и падения, френският футболист успя да намери отново пътя и все пак да стигне до футболния Олимп.

Раймон Копа, Мишел Платини, Жан-Пиер Папен, Зинедин Зидан, Карим Бензема - това бяха французите, печелели “Златната топка”. В понеделник вечер скромният клуб прие още един член - Усман Дембеле. Нападателят на ПСЖ изпревари Ламин Ямал и вдигна магическата статуетка, за която мечтае всяко дете. А после впечатли с реч, която рядко може да бъде чута на събития дори от такъв калибър. След като отдаде значимото на клубовете, в които е бил, той благодари и на настоящия си отбор ПСЖ, след което направи същото, но вече с родното му място, което е с население от едва 20 000 души, след като току-що бе обещал световна титла на Франция и на напускащия след мондиала селекционер Дидие Дешан. Нямаше излишно изречение в 5-минутната изповед, с която сякаш призна всички онези грехове, които бе трупал през годините...

“Бих искал да благодаря и на моя град Еврьо, където израснах и където за първи път играх футбол. Опитвам се да се връщам там, когато имам свободно време. Жителите му винаги са до мен. Благодаря и на семейството си, което винаги ме е подкрепяло, както и на моя агент, който винаги е вярвал в мен. Той каза, че един ден ще спечеля “Златната топка”. Благодаря също на майка ми и на най-добрия ми приятел, които винаги са до мен.”

Сезон 2024/25 бе истинска приказка за Дембеле, който допреди това бе известен повече с лошия си режим и липсата на дисциплина. През изминалата кампания французинът изигра 53 мача за ПСЖ във всички турнири, отбелязвайки 35 гола и давайки 16 асистенции. С френския град спечели Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата, както и така чаканата в Париж Шампионска лига. Именно той бе обявен за №1 в турнира на богатите, за което получи и награда от УЕФА.

Кариерата на Дембеле започва в Рен, където след година и половина си осигурява трансфер в Борусия (Дортмунд) през 2016-а. Година по-късно вече е в Барселона срещу колосалните 105 млн. евро. В Каталуния от него се очакват голове, асистенции и трофеи. Той обаче e решен да навакса с всички онези неща, които досега сякаш са му обягвали - играе по нощите на плейстейшън, предпочита лошата храна, а сънят му е твърде малко за професионален спортист. Пропуска тренировки на “Камп Ноу”, с което научава и най-ценния си урок - само с талант не може.

“След една контузия, две, три, четири, разбираш, че трябва да се грижиш за тялото си, че футболът на високо ниво изисква усилия и не става въпрос само за талант. Не можеш просто да се събудиш и да излезеш веднага на терена. Започваш да разбираш, че всичко може да се случи. Разбрах, че трябва да работя, че трябва да стана по-силен, че трябва да се храня добре и да спя достатъчно. Разбрах всичко това. И сега това работи в Пари Сен Жермен. Щастлив съм”, разказа наскоро той пред FourFourTwo.

В Париж той попадна и на точния за него човек в лицето на Луис Енрике. Испанецът даде да се разбере, че няма да толерира своеволията му. Заради закъснение за тренировка пропусна мача с Арсенал, после си изкара червен картон срещу Байерн и изведнъж изпадна от състава. Суровият характер на Енрике сякаш избави Дембеле от детето в него и в един момент той заигра като прероден.

“Мисля, че говорим за най-важното ми решение този сезон - казва тогава Луис Енрике. - То беше да извадя Дембеле от състава за мача ни срещу Арсенал в Лондон.”

Останалото е история - французинът бе в основата на триумфа в Шампионска лига, стана голмайстор и във Франция, а в понеделник целият свят видя как сяда там, където са били само най-великите - на върха на футболния Олимп.

Задава се шоу на “Парк де Пренс”

Усман Дембеле ще се сдобие с подобаващо посрещане в ПСЖ. Клубът организира специална церемония преди следващия мач, който е с Оксер в Лига 1.

Дембеле ще покаже трофея си пред феновете на “Парк де Пренс” в събота, за да отпразнува отличието с привърженици, съотборници си и ръководството на клуба.

ПСЖ празнува на “Парк де Пренс” на 1 юни спечелването на Шампионската лига. Тогава играчите на френския гранд се появяваха един по един на терена на фона на избрана от тях музика.

Поздравления, много се радвам

“Великият Дембеле. Поздравления, много се радвам за теб. Заслужаваш го.”

Лионел Меси, бивш съотборник на Дембеле в ПСЖ и седемкратен носител на отличието

Неговият успех е и успех на Франция

Споделих с Усман някои лични мисли. Поздравих го, това е прекрасна вечер за него. Той го заслужава. Това е много добре за френския футбол, той е играч на националния отбор на Франция. Неговият успех е и успех на Франция благодарение на това, което Усман постигна в кариерата си и конкретно с ПСЖ. Той е човек с невероятно силен характер.

Дидие Дешан, селекционер на Франция

Морална вреда

Мисля, че това е най-голямата вреда, не бих казал кражба, а морална вреда, причинена на човешко същество, защото вярвам, че Ламин Ямал е най-добрият играч в света и най-добрият играч, който прави голяма разлика. Не защото е мой син, а защото е най-добрият играч в света. Мисля, че няма съперник, Ламин Ямал си е Ламин Ямал. Трябва да се каже, че тук се случи нещо много странно. Поздрави на цяла Испания, а догодина ще има испански бал.

Мунира Насрауи, баща на Ламин Ямал, останал втори