Нина Добрев - Свободна жена

Актрисата Нина Добрев, чиято звезда изгря в поредицата “Дневниците на вампира”, отново е в центъра на медийното внимание, вече като свободна жена. Преди седмица тя и шампионът по сноуборд Шон Уайт прекратиха годежа си след петгодишна връзка. Двамата бяха заедно от края на 2019 г., а през октомври миналата година актрисата получи предложение за брак заедно с пръстен с 5-каратов диамант.

Годениците бяха заснети заедно за последно на 31 август т. г. в Лос Анджелис. Те се държаха за ръце, докато изпълняваха свои работни ангажименти, и нищо не предвещаваше предстоящия разрив в отношенията им. На 7 септември обаче Нина Добрев мина по червения килим на премиерата на филма Eternity на Международния филмов фестивал в Торонто без своя диамантен пръстен. Освен това тя премахна публикацията за годежа си, която беше фиксирана в горната част на нейния инстаграм профил, откакто Уайт є предложи брак.

Източник, близък до двойката, казва, че “това е било взаимно решение, което не е било лесно, но е взето с любов и дълбоко уважение един към друг”. Самите Добрев и Уайт все още не са коментирали раздялата, нито причините за нея. Според техни близки двамата имат различни виждания за бъдещето - докато 36-годишната актриса иска семейство и деца, 39-годишният бивш спортист, олимпийски шампион, изглежда още не е готов за това.

Вестта за разваления годеж насочи вниманието към битката, която Добрев отдавна води - за равнопоставеност и еднакво заплащане на жените и мъжете в актьорската професия. Тя говори открито за това в новата книга на редактора от Entertainment Weekly Саманта Хайфил, озаглавена “I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries”.

В хитовия сериал “Дневниците на вампира” Добрев играе не само Елена Гилбърт, но и злата двойничка на героинята си - Катрин Пиърс. Въпреки двете роли през първите два сезона тя получава много по-ниско заплащане от колегите си Иън Сомърхолдър и Пол Уесли.

“Ситуацията беше малко сложна, защото договорът ми предвиждаше да играя само Елена, но аз изпълнявах няколко роли, което удвояваше натоварването ми. Трябваше да бъда на снимачната площадка двойно повече време и да уча двойно повече реплики”, обяснява актрисата. “Исках да играя Катрин, но исках и да бъда справедливо компенсирана за това, както и да бъда равна на момчетата”, добавя Добрев пред авторката на книгата.

Било є казано, че “от принципни съображения” студиото “няма да изравни заплащането є с това на момчетата”. “Това беше може би най-обидното, защото чувствах, че работя наистина усилено, а понякога снимахме по осемнадесет часа на ден, а и нощем, като аз влагах цялото си сърце и душа, кръв, пот и сълзи в това”, обяснява актрисата.

Тя напуска сериала след края на шестия сезон и се завръща едва на финала, въпреки че е била готова да го направи по-рано, стига да є се плати колкото на Пол Уесли и Иън Сомърхолдър. Двамата вече имали увеличание на заплащането според новите си договори. Студиото първоначално предложило на Добрев пет пъти по-малко от старото є възнаграждение. Актрисата отказала, подчертавайки, че въпросът е принципен и свързан с равенството между половете, а не с парите. Така се стигнало до участието є единствено във финалния епизод “I Was Feeling Epic”.

“Дневниците на вампира” прави Нина Добрев световно известна, но тя се снима в много други филми и три пъти печели американската награда “Изборът на публиката”. “Деграси: Следващо поколение”, “Американският мол”, “Предимството да бъдеш аутсайдер”, “Трите хикса: Завръщането на Ксандър Кейдж”, “Fam”, както и по-новите - мистъри комедията “Reunion” и сериалът “Жена 99”, са само част от богатата є филмография.

Въпреки че е с канадско гражданство, Нина Добрев винаги е подчертавала, че е българка. Тя е родена на 9 януари 1989 г. в София като Николина Каменова Добрева. Баща є е компютърен специалист, майка є - художничка. Има по-голям брат Александър. Баща є е един от многото българи, които в началото на 90-те години на миналия век се записват на екскурзия до Куба и при прекачването на самолета в Торонто просто остават в Канада. Там заминава и цялото семейство. Нина от малка се занимава с балет, гимнастика, посещава и уроци по актьорско майсторство. Започва да работи като модел и междувременно учи социология в университет в Торонто, но решава да го напусне и много скоро след това се ориентира към киното.

Тя, той и Маверик

Личният живот на актрисата, който сега толкова много вълнува зрителите, включва сериозна връзка с екранния є партньор от “Дневниците на вампира”, синеокия красавец Иън Сомърхолдър - през 2011 г. те обявяват публично връзката си, която трае близо три години. От юли 2015 г. Нина се среща с Остин Стауел, но след 7-8 месеца се разделят. А през 2020 г. тя и Шон Уайт започват да се появяват заедно, без да крият, че са двойка. По време на пандемията заживяват заедно в дома є, плюс нейното куче Маверик. Дори пускат снимки в инстаграм как тя подстригва гаджето си в домашни условия, но по всичко изглежда, че идилията вече приключи.

Не сме във вражда

Твърденията, че с Нина Добрев имаме вражда са силно преувеличени. Не сме се мразили, но имаше моменти, в които трудно общувахме на снимачната площадка и извън нея. Проблемът беше, че прекарвахме твърде много време заедно, понякога по 20 часа. Нормално е да сме изнервени. Към днешна дата мога да кажа, че сме приятели.

Пол Уесли, актьор

Изумява с талант и дисциплина

Нина ме изуми освен със своя талант, и със своята дисциплина. Тя винаги идваше първа на снимки и си отиваше последна. Фен съм є още от “Дневниците на вампира”, но след това станахме и приятели.

Адам Девайн, актьор

Държаха се супер професионално

По това време работех по другия сериал от поредицата - “Древните” - и не знам точно кога се е случила раздялата (между Нина Добрев и Иън Сомърхолдър - б. р.) Но искам просто да ги поздравя, защото те се държаха супер професионално и не позволиха на ситуацията да се превърне в нещо странно и тягостно. Справиха се страхотно с всичко това. Но все пак сигурно им е било трудно.

Клеър Холт, актриса

Има специално отношение към спорта

Може би много хора не знаят, но Нина има специално отношение към спорта и към високите скорости. Освен всичко друго, и тази страст ни събра.

Шон Уайт, бивш годеник