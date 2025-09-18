Сър Пол Маккартни, на 83 години, продължава да доказва, че остаряването не е опция, когато си музикална легенда. Той обяви новата част от своето “Got Back” турне - серия от концерти, която ще започне на 29 септември в Палм Дезърт, Калифорния, и ще приключи на 25 ноември в Чикаго. Освен турнето, феновете имат още една причина за радост - Пол разкри, че през 2025-а едно от новогодишните му обещания е да довърши нов албум. Той призна, че има “много песни”, по които е работил, но концертите са отнели цялото му внимание досега.

Сър Пол Маккартни обещава да е готов скоро с първия си солов албум от повече от 5 години. Легендата от “Бийтълс” не само е напът да завърши следващия си албум след “McCartney III” от 2020 г., но и се готви да се завърне в родината си за турне през 2026 г.

“Пол работи по албума цяла година и първоначално се надяваше, че ще излезе до края на тази година, но както при повечето неща, плановете се променят. Все още не е напълно завършен, но по-голямата част от него е готова и Пол е наистина горд. Що се отнася до концертите, той е казал на екипа си, че иска да направи отново турне в Обединеното кралство, така че концерти на живо през следващата година също ще има”, сподели източник пред вестник The Sun.

Новата част от турнето Got Back ще започне в Acrisure Arena в Калифорния на 29 септември, като това ще бъде първото посещение на Маккартни в град Палм Дезърт.

Изпълнителят на “Let It Be” ще свири в изцяло нови градове този път, като турнето включва дебютно представление в Албъкърки, както и спирки в Ню Орлиънс, Бъфало и Монреал.

Маккартни ще завърши турнето през ноември с два финални концерта в Чикаго.

Междувременно Пол е съавтор на книга за времето си в групата Wings (Криле), която ще излезе през ноември.

Звездата сформира групата през 1971 г. след разпадането на “Бийтълс” и споделя спомените си в новата книга, озаглавена “Wings: The Story of a Band on the Run”.

“Много съм щастлив, че се връщам във времето на Wings и преживявам отново някои от нашите луди приключения чрез тази книга. Да започнем от нулата след разпадането на “Бийтълс” беше лудост. Имаше някои много трудни моменти и често се съмнявах в решението си. Но когато станахме по-добри, си помислих: “Добре, това е наистина добре. Доказахме, че Wings може да бъде наистина добра група. Да свирим пред огромна публика по същия начин, по който го правеха “Бийтълс”, и да окажем влияние по различен начин. Беше огромно вълнение”, каза 83-годишният музикант.

Роден на 18 юни 1942 г. в Ливърпул, Англия, Пол Маккартни израства в семейство, където музиката е естествена част от живота. Съдбата го среща с Джон Ленън и Джордж Харисън, а по-късно и с Ринго Стар, и заедно създават “Бийтълс” - групата, която преобръща поп музиката през 60-те години. Химни като “Hey Jude”, “Yesterday” и “Let It Be” превръщат Пол в един от най-успешните автори на песни в историята. След разпадането на “Бийтълс” не само не спира, а продължава напред с групата Wings и със соло кариера, показвайки, че е способен да се адаптира към нови музикални вълни. Хитове като “Band on the Run” и “Live and Let Die” доказват, че той е далеч от еднодневна слава.

През годините Маккартни винаги е намирал път към съвременната публика. Той записва албуми, които смесват рок, поп и дори класически музикални елементи. Албумът “McCartney III” от 2020 г., създаден по време на пандемията, показва, че музикалната му искра все още гори ярко. Той е и символ на активен живот - участва в колаборации с млади артисти, продължава да пише музика за кино и телевизия и винаги се появява в общественото пространство с нови идеи.

Личният му живот също е белязан от силни емоции. Съпругата му Линда, с която е заедно до нейната смърт през 1998 г., е била негово вдъхновение и най-близък партньор. Той има деца, които поемат по различни пътища в изкуството и медиите, а самият Пол винаги е поддържал близки отношения с тях. Освен в музиката, той е активен защитник на животните, вегетарианец и поддръжник на редица екологични каузи, с което допълнително затвърждава образа си на човек с кауза.

Днес, повече от шест десетилетия след първите му изяви, Пол Маккартни остава символ на музикалната еволюция. Той е артист, който никога не се повтаря, но винаги звучи като себе си. Приносът му към световната култура е безкраен, а новите му турнета и албуми доказват, че легендите не умират - те просто продължават да пишат музикална история.

Само на него се възхищавам

Аз съм във възхита от Маккартни. Той е почти единственият, от когото се възхищавам. Може всичко. И никога не е спрял... Просто всичко изглежда толкова проклето лесно, когато той го прави. Пол просто е един удивително талантлив човек, чийто поглед е отправен в бъдещето, а не в миналото, колкото и славно да е то. Пред този човек има още много пълни зали и аплодисменти.

Певецът Боб Дилън

Много се вълнувах да го срещна

Първият Бийтъл, когото срещнах, беше Пол. Покани ме в Abbey Road, където работеха по “Sgt. Pepper”... Толкова се развълнувах, че едва не изгубих контрол, но се опитах да изглеждам готин. Облякох се официално... не знам какво си мислех. После го опознах и разбрах, че уважението ми към него е било дори недостатъчно към онзи момент, този човек е истинска легенда и съм щастлив, че имах такъв шанс да сме приятели.

Мики Доленц, музикантът и актьор

Не ни е глезел като деца

Стана ми драго, когато разбрах, че името на групата Wings (“Криле”) е хрумнало на баща ми, докато майка ми е била бременна с мен през 1971 г., защото си мислел за ангели и други такива неща. Иначе бе много строг с нас, никога не ни е глезел, ходехме на обикновено държавно училище. Като малка аз бях недокосната от славата на баща ми, растях в семейната ферма и работех наравно с всички останали там. Садях зеленчуци, подстригвах овце и яздех с дивите коне. По-късно вече усещах тежест, но винаги и гордост заради своето семейство.

Дизайнерката Стела Маккартни, дъщеря