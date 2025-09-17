Властта нападна домашното вино

Слагат ограничение от 500 литра на година за производители на грозде

Само от собствено лозе ще правят вино за семейна консумация

Въвеждат глоба от 1000 лв. до 3000 лв.

Стефан Кючуков

Труд News

С подготвен нов Закон за виното и спиртните напитки властта пак нападна домашното вино. Проектът на закон, написан от Министерство на земеделието, предвижда домашно вино да могат да правят само хора със собствено лозе. Освен това намаляват количеството вино, което човек може да направи за семейството си, дори да има свое лозе.

В момента много хора купуват малки количества грозде, например по 100-500 кг на година, и от него правят домашно вино. С новия закон на тази практика ще бъде сложен край. Само производители на грозде, регистрирани в лозарския регистър, имат право да преработват добитото от стопанисваните от тях площи грозде във вино за семейна консумация, което не може да надвишава 500 литра на година, пише в проекта на закон. Извън тези случаи преработката на винено грозде може да се извършва само от: регистрирани производители на вино в лицензиран данъчен склад или в регистриран обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове; регистрирани оцетопроизводители; регистрирани производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртни напитки в лицензиран данъчен склад или в специализиран малък обект за дестилиране. Това означава, че правенето на вино в мазето от хора, които нямат лозе, е забранено. Предвидената глоба при нарушение е от 1000 лв. до 3000 лв.

С новия закон затягат и правилата за хората със собствено лозе. Всяка година те ще трябва да подават декларация за реколтата от грозде преди на направят собствено вино. Целта е тези хора да не могат да направят повече вино, отколкото е собствената им реколта. Някои хора имат лозе от един сорт грозде, но предпочитат домашното им вино да е купажно като купят грозде и от друг сорт. Има случаи, при които домашното грозде е със слаба захарност и е добре да бъде купено и по-сладко друго грозде, за да стане по-хубаво вино. С новия закон тези практики също ще бъдат забранени.

Предложението на Министерство на земеделието е винено грозде да се продава само на: регистрирани винопроизводители с лицензиран данъчен склад или с регистриран обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител; регистрирани производители на оцет; регистрирани производители на етилов алкохол от земеделски произход с лицензиран данъчен склад; на еднолични търговци и юридически лица, които са производители на сок, гроздов концентрат, стафиди, козметични, фармацевтични и хранителни продукти; както и на граждани и фирми в чужбина. Оказва се, че за износ на грозде няма никакви ограничения, но то не може да бъде продадено на човек, който иска да си направи домашно вино.

Виното е освободено от акциз и затова досега производството му за домашна консумация беше по-свободно. Хората, които са регистрирани производители на грозде, могат да преработват до 1000 кг грозде, предназначено за вино или ракия за семейна консумация, пише в действащия в момента Закон за виното и спиртните напитки. От 1000 кг грозде най-често стават около 700 литра качествено вино. За хората, които нямат собствено лозе, в сегашния закон специална забрана да правят вино за семейна консумация няма, защото се предполага, че количествата са малки, а и за тях не се дължи акциз. Но производството на домашно вино удря по интересите на големите производители на вино, защото много хора предпочитат да си направят домашно, вместо да купуват от магазина. Хората, които правят домашно вино, твърдят че то е по-добро от купешкото, освен това цената излиза по-ниска. Ако законът бъде приет от парламента, производството на домашно вино ще бъде ограничено и много хора ще трябва да купуват от големите производители. Ефектът ще бъде по-големи обороти на големите производители на вино в резултат на ограничаване на традицията в България за направата на домашно вино.



Позволяват до 30 литра на домакинство

За домашната ракия има акциз

Пишат дефиниция за “стара ракия”

Остава забраната домашната ракия да бъде до 30 литра годишно на домакинство.

Правилата за производство на домашна ракия остават без съществени промени с новия Закон за виното и спиртните напитки. Както и досега, домакинствата ще могат да правят ракия за собствено потребление до 30 литра на година, само от грозде и плодове, които са собствено производство. В момента и за домашната ракия трябва да бъде плащан акциз, който е в размер 50 на сто от налога за алкохола в магазина. Акцизът за домашната ракия, произведена в специализиран малък обект за дестилиране, е 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол. Ако ракията е 40 градуса, това прави по 2,20 лв. на литър.

С новия закон слагат ред в наименованията върху етикетите на ракиите. “Отлежала” е ракия, съзрявала в дървени бъчви не по-малко от 6 месеца. “Стара” е ракия, съзрявала в дървени бъчви не по-малко от 3 години. “Специална” е ракия, произведени по специална технология. За да напишат на етикета “резерва” ракията трябва да е произведена от дестилати, съзрявали в дървени бъчви не по-малко от 5 години, а за “специална резерва” съзряването трябва да е поне 10 години. Същите правила ще важат и за производството на бренди.

С новия закон уреждат и правила за имената на ракиите, според това от както са направени. Например плодовата ракия може да носи наименованието “ракия”, допълнено с името на плода, като например: “сливова ракия” (от сорта “Prunus domestica), “кайсиева ракия” (от сорта “Armeniaca vulgaris”), ракия от праскови, ябълки, круши, смокини, мирабели, цитрусови плодове или от друг плод, когато е произведена само от посочения вид плод, пише в проекта на закон. Крушовата ракия може да е с името “Вилямова” (“Williams”), когато е произведена само от круши от сорта “Williams”. Ракията, направена от няколко вида плодове, може да бъде наричана просто “плодова”. Ако ракията е от плодови джибри, може да бъде означена като “ракия от плодови джибри”.

Стартира кампанията по беритбата на Мерло и Каберне

Предлагат грозде по 1,80 лв. за кг



Реколтата има добра захарност

В Санданско-петричкия регион традицията да направиш домашно вино е въпрос на престиж.

Светлана Василева

Труд news, Благоевград

Гроздоберът стартира в Пиринско, в момента прибират сортовете “Мерло” и “Каберне”. Едни стопани са доволни от реколтата и казват, че от декар изкарват по един тон грозде. Но други, които не са поливали, защото нямат водоизточници, казват, че зърната са изсъхнали, направо са станали на стафиди. Сушата през лятото донесе доста главоболия на производителите на грозде. Повечето от реколтата ще отиде в бидоните за домашно вино, а излишъка продават направо на лозовите масиви. Килограм върви по 1,80 лв., а при купуване на по-голямо количество цената пада до 1,50 лв. Стопаните обаче се оплакват от слаб пазар и липса на купувачи.

В района на Сандански отчитат намаляване на площите на лозовите масиви. Възрастните хора нямат сили да се грижат за лозята, а младите не искат да ги обработват. Така семейните лозя се изоставят. Такава тенденция има и в Благоевградско.

Местните хора казват, че никой закон или наредба няма да ги откаже да правят домашно вино. За хиляди фамилии в Санданско-петричкия регион традицията да направиш домашно вино е въпрос на престиж. Тези дни във всяка къща от Кресна до Мелник се разнася аромат на прясно намачкано грозде. Домашното вино не е просто питиe - то е символ на труда, на грижата за земята и на любовта към семейството. Всеки майстор има своя тайна - някой оставя виното да отлежи по-дълго, друг добавя ароматни сортове за по-богат вкус.

Реколта`2025 има добра захарност от 25 градуса и обещава качествени вина.

Производител от Хърсово има 20 дка лозя. Георги Димитров казва, че е доволен от реколтата. Ще напълни бидони и бъчви, а другото количество ще продава във фейсбук. Дори вече имал запитвания от Перник, Кюстендил и други градове. Повечето лозари предпочитат да продават продукцията си по интернет, там търсенето е по-голямо и обявите им се виждат от цялата страна. По пазарите отдавна не ходят, защото няма клиенти. Мераклиите си бутилират виното в стъклени бутилки с поръчани етикети.

В края на септември започва и беритбата на сортовете “Широка мелнишка”, “Мелник 55” и “Мелнишки рубин”.

“Мъжко вино” - така наричат местното червено вино в Мелнишко и Петричко, защото е силно, таниново и с характер, не е леко и плодово като в други региони.

Характерно за домашните лозя в региона е смесване на реколти - по селата често не гледат чист сорт. Хората берат каквото имат в лозето - “Широка мелнишка”, “Мелник 55”, “Каберне”, дори бели сортове, и всичко влиза в един казан. Така виното става “селско купажно”, уникално за всяко домакинство.

Тайната на доброто вино са чистите съдове, качеството на плодовете и правилният процес на ферментация. Отлежаването също е ключов момент. Виното се нуждае от време, за да се развият ароматите и текстурата му да стане гладка. Дъбовите бъчви могат да добавят мекота и комплексност, но правилният контрол и търпение са решаващи.

Характерни сортове за вина за Пиринско

- “Широка мелнишка лоза” - това е емблематичният сорт за региона. Дава плътни червени вина с аромат на тютюн, сушени билки и черни плодове. “Мелник 55” (ранна мелнишка лоза) - по-модерен хибриден сорт, създаден да узрява по-рано, но запазва типичния характер на мелнишките вина.

- “Каберне Совиньон” и “Мерло” - също много се гледат в Пиринско и често се смесват с местните сортове, за да се получи по-балансирано вино.

- “Керацуда” - стар местен бял сорт, по-рядък, но някои семейства все още го поддържат за бяло домашно вино или ракия.

При захарност под 20% добавят захар

Във Варна продават винени сортове по 2 лв. за кг

Търсят технолог, ако се пресече

Гроздето във Варненско тази година е по-малко заради априлските студове и слани, но горещото и сухо лято го е направило по-сладко.



ДАНИЕЛА ФАРХИ

ТРУД NEWS, ВАРНА



На борсата и онлайн във Варна вече продават грозде за производство на вино от традиционните за региона бели сортове - “Совиньон блан”, “Варненски мискет”, “Ркацители”. Цената е 2 лв. за килограм, но се намират и предложения за 1,80 лв. Често продавачите предлагат и мелене срещу 20 ст. на кило. Има и оферти “Розов траминер” по 2,30 лв. за килограм. Тази година малки и по-големи производители твърдят, че реколтата е значително по-малко заради априлските студове, сняг и слани. Очакваните добиви са не повече от 300-400 килограма от декар. Заради сухото и слънчево лято обаче, оцелялото грозде е с по-висока захарност. Това важи и за десертните сортове, които продават по пазарите средно за 5 лв. килото.



Стотици варненци, които имат вили с лозя край града, всяка есен сами си приготвят вино за зимата. Правят го и хора без крайградски имоти, които купуват грозде и ползват мазета или гаражи за приготвянето му. Първо вземат проба от джибрите за захарност и ако е под 20%, добавят захар. За да е бистро бялото вино, се слага серен диоксид. След като утайката падне на дъното, течността се прехвърля в нов съд. Прибавят се дрожди и се чакат двата етапа на ферментация. Те отнемат около месец, след което виното се филтрира и се слага в чисти бъчви или други съдове. Ако се пресече, се търси “доктор” - технолог, който да даде съвет какви добавки да се сложат, за да се поправи грешката, обясняват домашни винари. Така те приготвят и домашно розе от памид.



Освен местните сортове, във Варна е много тачен и “Врачанският мискет” - любимото вино на Тодор Живков. Обширни масиви от него има в избата на резиденция “Евксиноград”, чиято продукция през годините е печелила немалко призове.

В Поморийско започна гроздоберът



Заради високите температури добивът ще бъде по-малко

Започват с белите сортове

Реколтата е сравнително добра, но заради високите температури и липсата на дъжд, добивът ще е по-малко, от предходната година.

МАРИЯ КЕХАЙОВА

Труд news, Бургас

Годината е суха, но гроздето и виното ще са добри. Това смятат мнозина от опитните винопроизводители от региона на Бургас. “Днес за пръв ден събираме грозде. Реколтата е сравнително добра, но заради високите температури и липсата на дъжд, добивът ще е по-малко от предходната година”. Това обясни във вторник пред “Труд news” Марина Костадинова, собственик на фирмата “Поморие Вен Груп”. Фирмата има винарска изба в село Страцин, община Поморие. Избата е кръстена на селото, а районът е прочут с майсторите-винари.

Гроздоберът започва първо с белите сортове - “Совиньон блан”, защото те назряват по-рано от червените. “Правим бяло вино, розе и червени вина”, каза Костадинова. Тя обясни, че реколтата е сравнително добра. Най-продаваното вино на избата е бялото. Отглеждат сортовете “Совиньон блан”, “Шардоне”, “Мускат отонел”, “Верментино”. За червените вина - “Мерло”, “Каберне Совиньон”, “Сира”.

“Започнали сме гроздобер още в началото на месеца. Реколтата е много добра. Произвеждаме бяло, червено вино и розе, отглеждаме шест сорта грозде”, каза Таня Ваташка, мениджър - продажби от изба Chateau Sungurlare. “Не сме голям производител, ние сме малка бутикова изба - до 150 тона годишен капацитет”, обясни тя.