Гал Гадот - Изкушение от Израел

Най-успешната актриса на Израел Гал Гадот отново е забъркана в световен скандал. Пропалестински и прогресистки активисти не искат тя да бъде канена на фестивала във Венеция и се обявиха за пълен бойкот на нея като актриса и на нейните професионални начинания. А в същото време говорители на Гадот съобщават, че актрисата няма и намерение да ходи във Венеция. По принцип тя е звездата на филма „В ръката на Данте“, който има премиера на най-стария кино фестивал. Режисьорът Джулиан Шнабел каза, че няма никакъв смисъл да се бойкотират артисти. Самата Гадот още преди време каза, че е против войната в Газа.



По-рано тази година Гал Гадот влезе в образа на Злата кралица във филма „Снежанка“, а милиони фенове коментираха, че тя е в пъти по-секси и красива от Рейчър Зеглер, която изпълнява главната роля. Споровете около филма започнаха още преди началото на снимките, когато латиноамериканската актриса Рейчъл Зиглър е избрана за главната роля. В оригиналния анимационен филм на Дейвид Хенд от 1937 г. героинята е момиче със „снежнобяла кожа“. 23-годишната актриса признава, че се е сблъскала с вълна от омраза, защото е смятана за твърде тъмна за ролята. Междувременно на политическата сцена също се породиха конфликти: Зиглър, която открито защитава каузата „Свободна Палестина“, и Гал Гадот, израелска актриса, често говореща в подкрепа на Израел, се оказаха на противоположни страни в напрегнатия геополитически спор.

Гал Гадот не иска да е просто една красива актриса. Покрай премиерата на „Смърт край Нил“ тя искаше да покаже на публиката, че обича и литературата. „Обожавам книгите на Агата Кристи, а „Смърт край Нил” е всепризната класика. За мен този филм бе шанс да си почина малко от екшън сцените и специалните ефекти. Режисьор е майсторът на литературните адаптации - Кенет Брана, който вече постигна успех с “Убийство в Ориент Експрес”. В “Смърт край Нил” аз играя ролята на богатата и внушителна Линет Риджуей Дойл. Тя е жената, която има всичко - включително мъжа, когото най-добрата ѝ приятелка обича”, разказа звездата.

Гал Гадот до последно не се отказва да подкрепя армията на Израел, въпреки натиска от прогресивните си пропалестински настроени колеги в шоубизнеса и сред американските студенти. „Винаги ще обичам и защитавам страната си. Една от причините да го правя е, че все още има много антисемитизъм по света. Израел е прекрасно място. Имах страхотно детство, а после прекарах чудесни години в армията. Това е нещо, което отличава израелските жени. За мен беше изключително преживяване и опит, който промени живота ми и ме превърна в човека, който съм сега. Армията ми даде много”, споделя Гадот без да се интересува, че ще вбеси левите си колеги. Все пак тя призова за край на войната в Газа и каза, че натискът върху нея по този въпрос е оказал влияние за провала на „Снежанка“

Става „Мис Израел“ преди 21 години

Гал Гадот става “Мис Израел” през 2004-а година, когато е на 18. После служи две години в специалните части и придобива елитни умения на командос. Тя борави отлично с военна техника, но нейното най-силно оръжие си остава красотата. Пред нея се разгръща кариера с участия във филми и реклами за израелски (Elite, Super-Pharm) и европейски компании (La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit). В армията трупа опит и като фитнес инструктор. На 28 септември 2008 г. сключва брак с бизнесмена Ярон Варсано, с когото днес имат четири деца.