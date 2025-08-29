Пласидо Доминго - Могъщество от Мадрид

Великият оперен певец Пласидо Доминго се завръща на българска земя и то как! Тази вечер той се събира с другия от “тримата тенори” Хосе Карерас и със световноизвестното българско сопрано Соня Йончева на една сцена. Те ще излязат пред българската публика във втората вечер на събитието “Гала в София”, на площада “Св. Александър Невски”. Музикалният акомпанимент и на двете фестивални вечери е поверен на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров.

Събитието събира за пръв път на една сцена Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно със Соня Йончева. Програмата включва интермецо за оркестър из операта “Вилите” (“Самодивите”) от Джакомо Пучини, ария за тенор (Карерас) E la solita storia del pastore из операта “Арлезианката” от Франческо Чилеа, ария за тенор (Доминго) Nemico della patria из операта “Андре Шение” от Убмерто Джордано, ария за сопрано (Йончева) Se come voi из операта “Вилите” (“Самодивите”) от Пучини, песен за тенор и сопран (Карерас и Йончева) Je te veux от Ерик Сати, ария за тенор (Доминго) Perfidi... Pieta, rispetto, amore... из операта “Макбет” от Верди и още много емблематични произведения.

Фестивалът “Гала в София 2025” ще се проведе в годината на 35-я юбилей от създаването на най-великото оперно трио на всички времена - “Тримата тенори”, като ще се отбележат и 90 години от рождението на Лучано Павароти. Гостуващите у нас звездни тенори ще са сред основните артисти, които ще участват и в мащабен концерт в памет на Павароти на Арена ди Верона, месец след “Гала в София”. “Това, че ще видим и тримата по-рано на българска сцена, е уникален шанс за родните меломани да са сред първите в света, докоснали се на живо до величията, от една страна, а от друга - това събитие нарежда България до световните средища на културата, които отдават почит към оперната традиция, но и правят иновации с останалите жанрове”, коментират организаторите.

В личен план, последните няколко години бяха особено тежки за Доминго в репутационен план след разгръщането на серия от сексуални скандали, към които прикрепиха неговото име. През 2022 г. той бе заподозрян, че е използвал услугите на сводническа мрежа, която се занимава със сексуална експлоатация на хора в Аржентина повече от 30 години.

А през 2019-а около двадесет жени отправиха публично обвинения в сексуални посегателства към него. Жертвите твърдяха, че Доминго е опитвал да ги принуди да правят секс с него в замяна на обещания за получаване на определени роли и “ги е наказвал професионално, когато му е било отказвано”. Според разказите на жените, Доминго е демонстрирал неприемливо поведение още в края на 80-те години на миналия век и си е позволявал да прави неприлични предложения на жени, с които е работил в оперни компании и около представления в различни световни зали и арени. Според тях, обикновено той е бил в позиция на власт и е използвал влиянието си, за да иска секс. Една от жените твърди, че Доминго е сложил ръката си под нейната пола, а други свидетелстват, че ги целувал по устата без да иска разрешение. Пласидо слагал ръката си върху бедрата на колежки по време на бизнес срещи, постоянно докосвал дамите и демонстративно преследвал много по-млади жени.

Доминго отвърна със свое изявление, в което рече че обвиненията са “от неназовани източници, дълбоко тревожни и, както са представени, неточни”. “И все пак, болезнено е да чуя, че може да съм разстроил някого или да съм го накарал да се чувства неудобно - без значение преди колко време и въпреки че винаги съм имал най-добри намерения Смятам, че всички мои действия и отношения са били добре приети и по взаимно съгласие. Хората, които ме познават или са работили с мен, знаят, че не съм човек, който целенасочено ще нарани, обиди или засрами някого. Въпреки това признавам, че правилата и стандартите, които следваме и би трябвало да следваме днес, са много различни в сравнение с миналото. Благословен и привилегирован съм, че имах повече от 50-годишна кариера в операта и поддържам най-висок стандарт”, се казваше още в официалния отговор на оперната знаменитост. В крайна сметка обвиненията не успяха да унищожат кариерата на Пласидо Доминго и той продължава да владее сцените.

Прочуто партньорство в “Метрополитен”

Доминго е роден на 21 януари 1941 г. в Мадрид, в семейство на артисти. През 1950 г. заедно със семейството си се преселва в Мексико, където учи вокална техника, пиано и дирижиране. Първият му певчески опит е като баритон, а през 1960 г. дебютира като тенор в ролята на Алфредо от операта “Травиата” на Джузепе Верди. През 1968 г. започва работа в “Метрополитен”. Творческото му сътрудничество с тази опера продължава с общо над 400 участия в 42 роли.

Удоволствие е да работя с него

Истински джентълмен, филантроп, артист, чаровен и миролюбив човек, който е отдаден на новото поколение певци по най-скромния и почтителен начин. Познавам Пласидо от близо 10 години и винаги е голямо удоволствие да работя с него. Днес рядко се среща човек, който да уважава повече работата си, колегите си, екипа на всеки театър и почитателите си. Незаменима фигура в нашия бранш, той повече от всеки друг доказа, че успешната кариера зависи само от работата и таланта ти, нищо друго не може да ѝ помогне или да я унищожи.

Соня Йончева, оперна певица

Има и чувство за хумор

Пласидо Доминго е велик оперен певец, но и артист с прекрасно чувство за хумор. Преди години се съгласи да играе себе си и да озвучи своя рисувана карикатурна версия в нашия сериал “Семейство Симпсън”. Получи се страхотно. Важно е да може да се шегуваш със себе си.

Джеймс Л. Брукс, продуцент и режисьор

Винаги е бил джентълмен

В моята дълга кариера много пъти съм работила с Пласидо Доминго, с когото сме делили големи успехи на сцената през годините. Мога да кажа, че Пласидо винаги се е държал като истински джентълмен.

Райна Кабаиванска, оперна певица