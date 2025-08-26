Клаудия Шифър - Великолепие от Вестфалия

Супермоделът на супермоделите Клаудия Шифър навърши 55 години и продължава да бъде в превъзходна форма. Тя остава една от най-обсъжданите жени на планетата, а преди дни красавицата от Райнберг, Северен Рейн-Вестфалия вдигна адреналина на футболните фенове с тениска на британския футболен клуб „Брентън“, където нейният мъж и известен режисьор Матю Вон е акционер.

Клаудия често обича да празнува своя рожден ден и със снимки по бикини от лятна ваканция на красиво място. Фантастичната форма на немския супермодел от 90-те и майка на три деца нахлува в заглавията и вдъхновява възторжени възгласи за гените и дисциплината на това подиумно и екранно бижу от онази западна епоха, в която жените си бяха жени. В модерния медиен контекст на разнородни истерии и невротизми, тялото на Клаудия е като прелестна присъда за престъпленията на прогресисткия режим срещу естетиката.

Преди пет лета тя отпразнува своя половинвековен юбилей със синя рокля, сочна торта и точно послание: „Красотата няма възраст!”. От нейната уста тези думи звучат като закон. Висока, стройна, стегната, руса и приказно бяла, Шифър каза преди време: „Остаряването ми носи повече увереност. Може да бъдеш красив и да изглеждаш млад на всяка възраст. Модната индустрия все повече осъзнава това и вече е наясно, че трябва да се обръща към всички поколения”.

Нейната стремителна кариера към върха започва през 1987-а, когато е на 17 години. Почти веднага става ясно, че тя е родена да бъде супермодел. Нейната европейска красота напомня за ранните години на Бриджит Бардо. Клаудия е блонди бомба с интелект. Искала е да учи право и да тръгне по адвокатските стъпки на своя татко, но е забелязана от модни агенти в дискотека в Дюселдорф.

„Първоначално си помислих, че е шега и предложих на тези скаути за модната индустрия да се ориентират към моята приятелка, която смятах за много по-подходяща. Но те искаха мен и след няколко седмици се озовах в Париж на снимки, а останалото е история”, разказва Шифър.

Клаудия не тръгва по парти пътя на повечето модели от онази епоха. Тя е дисциплиниран професионалист и успява да влезе под кожата на Карл Лагерфелд, който започва да я учи на основните уроци в света на модата. “Карл ми помогна да осъзная силата на увереността и на това да бъда себе си. Той беше един от най-могъщите хора в модната индустрия и беше нереално да чуя точно от него думите “Ти си избраната”. Неговото одобрение ме превърна в друг човек - тогава още се ориентирах и си стъпвах на краката”, спомня си Клаудия.

Тя покорява света на красотата и изгрява на над 1000 корици на списания - световен рекорд за модел. Това е доказателство за нейното професионално дълголетие. Зад него се крие стратегическо осмисляне и бизнес ум. Тя избягва среднощните партита след модните ревюта, потопени в шампанско и лесно достъпни стимуланти. Шифър винаги е знаела какво иска и е била наясно, че се изисква стоманена воля, за да не изгори бързо в тази свирепа и конкурентна среда.

Шифър е била лице и тяло на най-скъпите кампании за най-престижните марки. Тя е олицетворението на идеята за супермодел и една от най-разпознаваемите и обсъждани знаменитости на 90-те. Има връзка с илюзиониста Дейвид Копърфийлд, захранила колосално количество заглавия в светските колонки. В продължение на четвърт век активна кариера нейната красота прекосява граници и езикови бариери, украсява страници и публични пространства.

Филмов дебют в „Ричи Рич“

През 1994-а Клаудия прави своя екранен дебют в семейната комедия с Маколи Кълкин „Ричи Рич”, където играе личната фитнес инструкторка главния герой. През 1997-а тя партнира на имена от тежката актьорска категория като Денис Хопър и Матю Модийн в „Затъмнението”. Шифър вдига естетическото ниво и на филми като „Черно и бяло”, „Приятели и любомници”, „Зулендър”, „В преследване” и „Живот без Дик“

Това е жена на място

Милиони жени и момичета са изпълнени с възхищение към постиженията на Клаудия Шифър. Тя е вдъхновение за толкова много от нас - не само за тези като мен, които също са тръгнали по нейния път и са нагазили в света на професионалното моделство. Когато се запознах с нея усетих невероятна енергия и сила. Това е жена на място, която знае какво иска от живота

Кара Делевин, модел

Любовта на живота ми

Клаудия е любовта на живота ми - винаги ще съм благодарен, че съдбата ни срещна. Гордея се с моята съпруга и майка на трите ни деца. Тя осмисля живота ми и ме вдъхновява творчески. Когато започнахме да се срещаме, тя ми сподели, че идва от голямо семейство и винаги е искала деца, но преди връзката с мен постоянно е работила. Двамата заедно си създадохме цял един нов свят и в него сме страхотен екип.

Матю Вон, режисьор

Притежава военна дисциплина

Клаудия Шифър е един от безспорните символи на епохата на супермоделите, започнала в края на 80-те, но процъфтяла през 90-те. Тя носи естетическия заряд на това десетилетие. Хората виждат блясъка, успеха и четат за рекордните рекламни договори. Но зад тях се крие военна дисциплина и изключително здрава психика. Да си част от елита на модната индустрия през 90-те е като да плуваш, заобиколен от акули, които само чакат удобен момент да си откъснат парче месо от теб

Брет Истън Елис, писател