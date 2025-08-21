Колкото и проблеми да има ЦСКА, колкото и да незавидно мястото в класирането, историята си знае работата. Това е най-великият, най-успелият футболен и спортен клуб на България. А зад тази история греят златните звезди на хора, които са отдали живота си за каузата. Едни повече други по-малко.

Някои от тях завинаги ще носят символа на величието. А ако във футбола има великан на ЦСКА, то неговото име е Аспарух Никодимов. Властелинът на шампионите! Заради него световните медии нарекоха ЦСКА с прозвището „убиец на шампиони“. Днес батe Паро, както го наричат всички, навършва 80 години. Няколко месеца след Димитър Пенев. Единият е треньор №1 на века в ЦСКА, а другият – на България.

Паро и Пената един до друг са единствените сразили три актуални европейски шампиона. През 1973 година редом на терена двамата гиганти детронират Аякс с епичното 2:0 на „Васил Левски“. Осем лета по-късно Никодимов вече е старши, а Пенев – негов асистент. Жребият определя на ЦСКА мачове с Нотингам още в първия кръг. Никакъв проблем – два пъти по 1:0. На следващата година четвъртфинал с Ливърпул. Никакъв проблем – 0:1 и 2:0. И ако някой си мисли, че това е само плод на момента форма и звезден отбор, много се лъже. През 1992 година Паро се завръща на „Българска армия“, за да върне първо титлата, а после да отстрани италианския Парма в Купата на УЕФА! Първите големи мачове на български отбор в сезон изцяло в демократично време. И това не е всичко. За последен път Никодимов се завръща на „Армията“ в началото на новия век – през 2001 година. На ЦСКА се наложи да срещне събралият „много огън в гърдите си“ дракон от Донбаска област – Шахтьор (Донецк). Днес ситуацията е различно, но тогава? Къде е ЦСКА, къде е Шахтьор! Отговорът дойде в Борисовата градина – 3:0 за „червените“ на бат Паро. Последваха и два мача с Милан. Не сегашният, а онзи с Андрей Шевченко, Руи Коща, Паоло Малдини, Филипо Индзаги и компания. Да, ЦСКА не направи чудото, но отпадна повече от достойно и с много бой (буквално капитанът Любо Пенев се сби с треньора на съперника Фатих Терим на реванша).

За величието на Аспарух Никодимов може да се говори с месеци, могат да се напишат томове. За 11 години в ЦСКА той изиграва 296 мача, в които вкарва 58 гола. 28 от двубоите са в турнира на европейските шампиони! Тогава това беше любимата сцена на ЦСКА. Един от най-добрите дефанзивни халфове в онази романтична ера на футбола е и сребърен медалист от Олимпиадата в Мексико през 1970 година. Никой от славните ветерани не се оплаква от времената на комунизма, но те имат и лоша страна. Подобно на много други Никодимов е принуден да спре едва на Христова възраст.

Демокрацията също не беше благосклонна към бат Паро. Гонят го от ЦСКА след големите успехи на новото време. При последния му престой при „червените“ беше уволнен след шест поредни победи. А последният му клуб Берое „за благодарност“ го освободи, след като му върна елитния статус през 2004-а. Така само на 59 най-успелият клубен треньор в българския футбол прекрати кариерата си.

„Не се ядосвам вече, това не е моето време“, много пъти е казвал бат Паро сред приятели. Дори на юбилея си няма да е в София. Предпочита спокойния живот на вилата край морето. По телевизията гледа, радва се, ядосва се с мачовете на любимия ЦСКА. Връзката му се „червените“ никога няма да бъде прекъсната. Една от дъщерите на Никодимов е съпруга на волейболния президент и треньор на ЦСКА Александър Попов, който по подобен начин отдава живота си на каузата. Бат Паро отдавна не е стъпвал на стадиона. Наистина не е неговото време. Но неговият живот ще остане за пример. А докато свят светува, докато има ЦСКА, от поколение на поколение ще се разказва легендата за Властелина на шампионите. За Аспарух Никодимов!

Никога не работи в националния отбор

Звучи абсурдно и за мнозина еретично, но Аспарух Никодимов никога не стана национален треньор. Като футболист участва на световните първенства през 1970 и 1974 година, вкарва гол на Германия. Нито един от ръководителите на БФС обаче не посмява да покани Паро въпреки огромните му успехи. Вероятно защото всички знаят – Никодимов слуша един глас и това е неговият.

Освен в ЦСКА неговата треньорска кариера мина през Дунав, Велбъжд и Берое. Имаше едногодишни гурбети в чужбина начело на тунизийския Сахел и кипърския Омония, с който дори отстрани Нефтохимик в евротурнирите.

Най-успелият клубен треньор на България

Никодимов е най-успелият клубен треньор в българския футбол. ЦСКА го назначи без никакъв опит, но имаше изключително желание да се развие. Паро беше минал школата в Коверчано и дойде оттам с иновативни методи, които не ни бяха познати. Никодимов попадна на точното място в точния момент. ЦСКА беше на най-високо като организация. Беше момент на смяна на поколението. И така се събрахме млади и качествени футболисти с един треньор, който беше с нови виждания. Разбира се, ще добавя и неговия помощник Димитър Пенев, също велика фигура в ЦСКА и футбола ни. Така изградихме отбор, който можеше да побеждава доказаните величини в Европа. Пожелавам на Паро да празнува още много години този ден.

Пламен Марков, легенда на ЦСКА и българския футбол

Изключително честен и коректен

Каквото и да кажа за Аспарух Никодимов ще е малко и недостатъчно. Уникален в отношението си с футболистите. Изключително честен и коректен човек. Майсторството на един треньор е да извлича максимума от играчите. Паро го правеше с лекота и усмивка. Благодарение на него ЦСКА стана отбор, който беше в най-истинския смисъл един от колосите на европейския футбол. Никой друг няма такива резултати с клубен български отбор. Желая му безкрайно много здраве. И да се радва на много победи на любимия ЦСКА. Всички от нашето поколение го обичаме много и сме му благодарни. Помогна ни не само да бъдем добри футболисти, но и добри хора.

Стойчо Младенов, легенда на ЦСКА и българския футбол, известен като Екзекутора на Ливърпул

Велик човек и треньор

Бях съвсем млад футболист, когато имах щастието да играят под ръководството на Аспарух Никодимов. Той е велик човек и треньор. Едно от най-златните имена в историята на ЦСКА. Никога няма да забравя мачовете срещу Шахтьор (Донецк) и Милан. Тези двубои и съветите на бате Паро ми помогнаха изключително много в кариерата ми. Пожелавам му много здраве и честит празник!

Тодор Янчев, най-емблематичният футболист на ЦСКА през ХХI век