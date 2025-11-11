Джонатан Бейли - Новото секси

Британският актьор Джонатан Бейли беше обявен за Най-сексапилният жив мъж на планетата за 2025 година от списание “Пийпъл” - новина, която предизвика вълна от противоположни реакции, включително и от самия актьор, който я прие с типичното си британско чувство за хумор. Обявяването на победителя се състоя в ефира на шоуто на Джими Фалън, а 37-годишният Бейли се оказа сред най-коментираните теми в социалните мрежи, след като официално пое титлата от миналогодишния носител Джон Красински. Бейли е първият открит гей, който получава престижното отличие.

От редакцията на “Пийпъл” обясниха избора си с неподправения чар, елегантност и естественост на Джонатан, когото описаха като “човек, който завладява сцени - и сърца”. По думите им актьорът впечатлява не само с външност, но и с интелект, финес и хумор, който се превърна в негова запазена марка. Той е известен на публиката с ролята си на лорд Антъни в хитовия сериал “Бриджъртън”, както и с голямото си екранно превъплъщение в музикалния филм “Уикед”, където играе принц Фийеро.

След като научил новината за престижната титла, Бейли реагира с усмивка и самоирония: “Очевидно съм изключително поласкан... и е напълно абсурдно!”, каза той. “Казах го само на кучето си Бенсън. Не съм го споделил с никого”, пошегува се актьорът. Той добави, че очаква приятелите му да му се подиграват за това, но приема всичко с добро настроение: “Хората, които ме познават, знаят какъв съм - те са ме виждали в най-нелепите ми моменти, така че не се притеснявам.”

Списание “Пийпъл” присъжда титлата “Най-секси мъж на света” от 1985 година насам, а сред предишните носители са мъже като Мел Гибсън, Брад Пит, Джордж Клуни, Пол Ръд и Идрис Елба. Джонатан Бейли влиза в този престижен списък не само като актьор с изключителен талант, но и като един от първите открито гей мъже, които получават това признание - факт, който придава на избора му особено значение. Самият той коментира: “Не мисля, че подобно нещо може да промени кой си. Ако стане твърде интензивно, ще се обадя на някой от Крисовете... или на The Rock!”

Обявяването на Бейли за най-секси мъж на света беше определено от медиите като момент, който “променя правилата на играта” - защото показва, че съвременният секссимвол не е просто лице с идеални черти, а личност с характер, чувство за отговорност и социална позиция. От едни титлата тази година беше приета и като символ на промяна и на по-широкото представяне на различни общности в популярната култура, а за други това е просто изкривената политкоректност, която разваля света на шоубизнеса с безумните си квоти за хомосексуални, различни раси и така нататък.

Джонатан Стюарт Бейли е роден на 25 април 1988 година в малкия английски град Уолингфорд, графство Оксфордшър. Още на седемгодишна възраст започва да се занимава с актьорство и участва в постановка на “Клетниците” на Уест Енд. Следват години, изпълнени с усърдие и постоянство - Бейли се изявява както на театралната сцена, така и на телевизионния екран. Сред по-ранните му роли са участията в “Broadchurch” и “Crashing”, но истинският пробив идва с “Бриджъртън”, който го превръща в международна звезда.

Извън професионалната сцена, Джонатан е известен с дискретния си личен живот. Израснал е с три по-големи сестри, които винаги е описвал като най-голямата си подкрепа. Той е открито гей и откровено споделя, че пътят към приемането на себе си не е бил лесен, но днес е горд, че може да вдъхновява други млади хора с пример.

Освен това подкрепя редица благотворителни каузи и фондации, насочени към LGBTQ+ общността.

Актьорът е известен и с чувство за хумор, което често разчупва официалния му имидж. На въпрос какво е за него “перфектната среща”, той отговаря: “Разходка, вечеря, театър, може би филм... но ако вече сме минали стотната среща - тогава пица и Лего!” Тази шеговита простота напълно съвпада с образа му на човек, който не приема славата прекалено сериозно, коментират негови последователи в социалните мрежи. Сред интересните факти за него е, че колегите му от “Бриджъртън” го описват като “най-организирания човек на снимачната площадка”, а феновете му - като “мъж с класическо излъчване, който кара дори костюмът да изглежда секси”.

Стана световна звезда с “Бриджъртън”

Джонатан Бейли се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на световната телевизия благодарение на ролята си в хитовия сериал “Бриджъртън” - пищната костюмна драма на “Нетфликс”, която пренаписа правилата на романтичните сериали. Той влиза в образа на лорд Антъни Бриджъртън - най-големия брат от аристократичното семейство, изискан, горд и ужасяващо привлекателен виконт, чиято вътрешна борба между дълга и страстта се превърна в магнит за зрителите по света. Във втория сезон Антъни е центърът на историята, а бурната му любов с ослепителната Кейт Шарма донесе на сериала рекордна гледаемост и направи Бейли международна сензация. С типичния си британски чар и дълбочина на играта той превърна костюмния романтизъм в истинска емоционална буря - и неслучайно от тогава насам името му е синоним на съвременен джентълмен, в когото се преплитат страст и благородство.

Британски чар и аристократично излъчване

Да, Джонатан определено заслужава тази награда и съм много горда с него, целият екип на “Уикед” празнуваме. Няма нищо по-секси от неговият напредък, от пътя който извървя от обещаващ актьор да се превърне в голяма кино и телевизионна звезда. В него има един модерен британски чар, но и аристократично излъчване - именно затова публиката го обикна в ролята и на лорд Антъни.

Актрисата Синтия Ериво

Веднага го харесах и станахме приятели

Първата ни среща беше на репетиция за “Уикед”. Бях нервна, защото винаги съм го намирала за толкова брилянтен - бях гледала няколко филма с него в киното и телевизията. Но от момента, в който се срещнахме, се почувствах като да се смея с някого, когото познавам от 20 години. Чувствах се безопасно веднага, свързана с него, и вече обсебена от моя нов партньор на сцена и приятел в живота.

Певицата и актриса Ариана Гранде

Приятелите му ще се шегуват с него

Поздравявам Джонатан Бейли за тазгодишното отличие, което “наследява” от мен. Винаги съм го симпатизирал и смятам, че напълно заслужава титлата, още повече, че е доста по-млад от мен и се радвам, че успява. Моята година с нищо не беше по-различна, освен че приятелите ми и жена ми имаха много поводи да се шегуват с мен, за това, че съм най-сексапилният жив мъж на планетата. Мисля, че им беше забавно и вероятно и Джонатан ще го усети.

Актьорът Джон Красински