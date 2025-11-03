Цеца Ражнатович - С България на гръб

Безумен скандал предизвика балканската мегазвезда Цеца Ражнатович, след като развя българското знаме на концерта си в северно македонския град Велес. Певицата разгърна огромен български флаг, който й беше подаден от фен от публиката, след това го сложи на гърба си и продължи да пее, но беше освиркана от събралите се около 5 000 души в спортната зала „Гемиджи“. Докато в съседната държава реакциите бяха отрицателни, в България одобрението към певицата рязко нарасна и социалните мрежи гръмнаха с шеги и колажи след случая.

„Цеца – новият преподавател по история в университета в Скопие“, „Цеца е наша“ и „Не слушам такава музика, но днес цял ден въртя само песни на Цеца“, са само част от статусите, които заляха социалните мрежи у нас, след като видеото, на което Ражнатович пее, загърната с българското знаме, доби огромна популярност за часове.

Преобладаваха коментари, осъждащи реакцията на публиката във Велес като проява на нетолерантност и "българофобия". В Северна Македония обвиниха Цеца в умишлена провокация и липса на уважение. Появиха се коментари като "За Хелоуин бях маскирана като българка. А ти?".

След скандала на концерта певицата направи изявление за „Backstage“, като обясни, че жестът й бил погрешно разбран и че не е имала намерение да обиди никого.

„Няма нищо необичайно в това винаги с радост да приемам всяко знаме от моята публика, защото това е моята публика, моят народ, моите хора. Нас ни свързва любовта към песента, независимо кой откъде идва. Съжалявам, ако този жест е наранил някого – това наистина не е било моето намерение, а още по-малко да обидя или засегна домакините. Вярвам, че знаете това“, заяви сръбската попфолк изпълнителка.

Цеца на всички свои концерти взема знамената, които й подават от публиката, а българското знаме често присъства и на нейните участия в Сърбия, забелязват нейни фенове.

От Фондация „Македония" излязоха с позиция в своя фейсбук профил, в която заявяват, че случилото се показва патологичната омраза към всичко българско, която системно и с години е възпитавана в Северна Македония. Освен това оттам публикуваха и видео от участие на Цеца в Ниш, където тя отново е загърнала българския флаг и за местната публика това не е било проблем.

„Омразата на етническа основа ражда чудовища. Трябва да кажем: стоп на българофобията в Северна Македония и да се захванем с работа за това. Във Велес със сигурност живеят над 1500 български граждани ( българи )“, пишат още от Фондация „Македония“.

Цеца Ражнатович, която е популярна в България все още и с моминското си име Величкович, през 2023-та отбеляза 35 години на сцена и държи рекордите за трите най-големи концерта на Балканите - през 2002 в Белград на “Мала Маракана”, с публика над 100 000 души, през 2006 на “Ушче” - концерт, който събира около 150 000 зрители и пак на “Ушче” през 2013, когато сръбската звезда пее пред 170 000 фена.

Най-скъпоплатената певица в Югоизточна Европа е родена като Светлана Величкович на 14 юни 1973 г. в Житораджа, село в Южна Сърбия. За пръв път стъпва на сцена на 5-годишна възраст. От тогава пее по празници. Паралелно с музикалните си изяви, Цеца учи във ветеринарно-медицински техникум, специалност свинарство.

Дотогава нищо не вещае, че тя ще се превърне в една от най-големите звезди на нашето време и съпруга на най-легендарния сръбски гангстер. Още в самото начало на кариерата си Цеца вече е наричана “детето чудо на сръбската музика”. Когато е на 15 години, в края на 1988 г. издава първия си музикален албум. След кратка пауза идва и вторият, от който се ражда мегахитът “Кукавица”(в превод – Страхливец). В началото на 90-те години прави песни за по-възрастната аудитория, така се появяват суперуспешните “Заборави”, “Београд” и „ Иди док си млад”.

През 1998 г. издава албума “Маскарада”, с който се превръща в най-популярната балканска звезда. До момента има издадени 16 албума, а хитовете ѝ е трудно да се преброят. Личният ѝ живот със сигурност би надминал фантазиите и на най-даровитите режисьори. През 1995 г. Цеца се жени за Желко Ражнатович-Аркан, известен сръбски командир на паравоенното формирование “Тигри”, любител на футбола, обвиняван за редица военни и други тежки престъпления.

Година по-късно се ражда синът им, който е кръстен на бащата на Аркан - Велко, а през 1998 г. и дъщеря им Анастасия. Ъндърграунд боецът се превръща в муза за творчеството на сръбската звезда. През 1998 г. семейство Ражнатович купува футболен клуб “Обилич”. Тогава Аркан окончателно се оттеглил от политиката и се отдал на бизнеса. По това време е смятан за най-богатия сърбин.

Прекарва 121 дни в затвора

Желко е убит на 15 януари 2000 г. в хотел “Интерконтинентал” в Белград. След смъртта на любимия си Цеца решава да прекрати кариерата си. Година и половина след смъртта на Аркан, неговата майка успяла да убеди певицата да се върне на сцената. Завръщането ѝ е грандиозно. С новия си албум “Десетилетие”, Цеца прави европейско турне, което завършва с мегаконцерт пред над 80 000 души. На следващата година обаче ново нещастие застига певицата. След убийството на Зоран Джинджич на 12 март 2003 г. Цеца е обвинена за незаконно притежание на оръжия и прекарва в затвора 121 дни. Името ѝ дори е набъркано в самото убийство на премиера.

Познава историята, любител на истината

Не съм много по попфолка, а още по-малко по сръбския му вариант, но днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величкович. Сръбската турбофолк звезда се е появила на концерта си в Велес - С. Македония, загърната в огромно българско знаме, което е отказала да махне и от време навреме е развявала. Всичко това ме кара да направя два извода: Първият е, че очевидно външното ни разузнаване работи чудесно, и втори, че жената просто трябва да бъде подкрепена, защото е образована, познава историята и е любител на истината.

Тодор Кръстев, юрист

Признава българските си корени

Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история.

Виктор Стоянов, председател на Фондация „Македония“

Тя направи революция

Обичам нейните песни, каквото изпее, звучи някак точно нейно. Не сме общували интензивно, защото тя излезе на сцената по-късно и направи музикална революция. Но медиите обичат да създават усещане за съперничество между нас, като професионалистки. За медиите винаги са забавни тези неща, нали знаете - като “Цървена звезда” и “Партизан”.

Сръбската звезда Лепа Брена