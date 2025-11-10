Брендън Фрейзър - Голямото завръщане

Брендън Фрейзър ще се завърне в ролята на авантюриста Рик O'Конъл от хита “Мумията”, която го направи световна звезда преди четвърт век. Носителият на “Оскар” преговаря с продуцентите на ново продължение на приключенския фентъзи екшън, превърнал се в световен блокбастър през 1999-а година и отбелязал особено високи резултати в България по това време. Днес Брендън Фрейзър е като нов човек, след големи проблеми преди години, но успял да ги превъзмогне и доказал се като сериозен драматичен изпълнител.

Холивуд обожава историите за зрелищно завръщане от бездната и го доказа с позлатяването на потъналия в проблеми и забрава Фрейзър. Преди три години започна неговия път обратно към върха след като спечели “Оскар” за тежкото си - във всеки смисъл - превъплъщение в образа на свръх дебел учител в драмата “Китът” на Дарън Аронофски.

“Благодарен съм на Дарън, че ми хвърли този творчески спасителен пояс и ме взе на борда на един добър кораб - “Китът”. Сценарият бе написан от Самюел Д. Хънтър, който пък беше нашият морски фар. А за другите номинирани - господа, вашите сърца с размери на кит се оголиха, за да надникнем в душите ви. Вие го направихте така, както никой друг не би могъл. За мен е чест да бъда споменаван редом до вас в една категория.” Така Фрейзър откри емоционалното си слово след спечелването на статуетката за най-добра главна мъжка роля.

Траекторията на американеца е интригуваща със своята класическа драматична арка на възход, падение и изкупление. Той пробива през 90-те и за пръв път заковава по-сериозно внимание върху себе си с главната роля в “Джордж от джунглата” - палава пародия на “Тарзан”. С изваяното си тяло и веселяшко излъчване, младият Фрейзър става секс-символ със запазената марка на Холивуд. Едва ли тогава си е представял, че след четвърт век ще спечели “Оскар” с ролята на 270-килограмов, отблъскващ и системно преяждащ с пици учител на ръба на смъртта. Разбира се, в “Китът” Фрейзър носи специален “дебел” костюм от латекс и е силно гримиран.

Но да се върнем в 90-те и златните години на Фрейзър като откритие в Холивуд. В края на десетилетието той става истинска световна звезда с приключенската екстраваганца на Стивън Сомърс “Мумията”. Прогнозират му невероятно бъдеще, сравняват го с младия Харисън Форд от времето на поредицата “Индиана Джоунс”.

Фрейзър получава похвали и с драматични роли във филми като “Богове и чудовища”, доказвайки, че не е просто поредния филмов красавец с внушителна челюст и релефна мускулатура. Но в началото на новия век проблемите започват. Фрейзър твърди, че понеже е изпълнявал сам много от опасните каскади във филмите си, в един момент тялото му е рухнало. Претърпява различни сериозни операции - проблемите са от гръбначния стълб до гласните струни. В същото време се развежда със съпругата си и изживява срамен епизод, когато, по неговите думи, бившият президент на организацията, връчваща наградите “Златен глобус” Филип Бърк, го напада сексуално.

Бърк отрича обвиненията, а Фрейзър казва, че след случката от 2003-а е започнал да се чувства несигурно в света на киното и постепенно се е дистанцирал от средите. Актьорът подозира още, че е попаднал в неофициален “черен списък”.

Скоро хората започват да го забравят, а преди години излизат негови снимки, на които той изглежда остарял, отчаян и в пълен контраст с виталния и вирилен образ от края на 90-те, когато бе обявен за бъдещето на Холивуд.

През последните няколко години Фрейзър сякаш преодолява много от вътрешните си демони и започва своето постепенно завръщане с роли тук и там. Кулминацията идва с “Китът” на Дарън Аронофски. Успехът вдъхновява шеговития израз “бренесанс” - личният ренесанс на Брендън Фрейзър. Сега неговата задача е да продължи без да пропада отново. А милиони ще следят новите му роли.

Забеляза го и Скорсезе

Завръщането на Фрейзър наистина е подобаващо. Той получи роля и в последния засега филм на най-легендарния жив и активен американски режисьор - Мартин Скорсезе. Заглавието е “Killers of the Flower Moon” по сценарий на Ерик Рот, който адаптира крими бестселъра на Дейвид Гран “Убийците от Оклахома и раждането на ФБР” (“Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”). Фрейзър си партнира с Леонардо ди Каприо и Робърт де Ниро, а филмът мина и по родните кина.

Берндън ме вдъхнови за “Китът”

Аз знаех, че ако не намеря изпълнителя, който искам, няма как да направя филма “Китът”. Чарли е невероятно красиво написан образ, но ролята е трудна едновременно в артистичен и технически план. Трябваше актьор да ме вдъхнови. Това беше Брендън. И аз бях забравил за неговото съществуване, но случайно го гледах в един нискобюджетен филм и лампичката ми светна. Той е страхотен човек и невероятен джентълмен.

Дарън Ароновски, режисьор

Той ме подкрепи в Холивуд

Страшно съм щастлив от завръщането на Брендън. Той заслужи всичките награди, които спечели в последно време. Никога няма да забравя как Брендън ме подкрепи в първата ми роля в “Мумията се завръща”, която даде старт на кариерата ми в Холивуд. Поздравявам го за успеха на “Китът”. Него и моето добро приятелче Дарън Аронофски.

Дуейн Джонсън, актьор

Талантът му си заслужава

Играта на Фрейзър в “Китът” си заслужава. Той носи нежност и откритост в образа на Чарли. Факт е, че публиката няма как да не насочи своето внимание към грима и огромния латексов “костюм” на дебелак, който Фрейзър носи за ролята. Идеята е персонажът да предизвиква микс от ужас и съчувствие. А този микс винаги се е котирал добре в сезона на наградите.

Питър Брадшоу, критик