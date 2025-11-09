Дженифър Анистън - Ново гадже и нова роля

Стегнатата и секси дива Дженифър Анистън е щастлива с ново гадже и нова роля. Тя вече е заедно с гуруто на любовта Джим Къртис и преди дни той сподели тяхна обща снимка и се обясни в любов на прочутата актриса. А новата роля е сочна и злодейска. Дженифър ще бъде централна атракция в “Радвам се, че мама умря” - екранизация по автобиографията на Дженет Маккърди, която дълги години участва в детски шоу програми. В автобиографията си, която се превръща в огромен хит, Макърди говори откровено за изключително тежките си взаимоотношения с амбициозната си до психопатия майка.

Именно в ролята на тази майка ще влезе Анистън. Филмът се очаква и в българските кина.

Ето го и сюжета: “Дженет Маккърди е на шест години, когато отива на първото си прослушване. Мечтата на майка є е единствената є дъщеря да стане звезда и Дженет е готова на всичко, за да я направи щастлива. Така че с охота приема това, което мама нарича “калорийна рестрикция” - консумира минимални количества храна и се тегли на кантара по пет пъти на ден. Дженет изтърпява мащабни трансформации на външния си вид в домашни условия, докато мама укорително заявява: “Миглите ти са невидими, ясно? Да не мислиш, че Дакота Фанинг не потъмнява своите?”. Мама дори настоява да къпе Дженет до шестнайсетгодишна възраст, като също така я принуждава да споделя с нея дневниците си, имейлите си, както и целия си доход.” Ето в ролята на това чудовище ще видим Дженифър Анистън, написаха в специализирания сайт operationkino.net.

Преди време Дженифър превъзбуди медийната конюнктура и с острата си реакция срещу радикалното развитие на културната революция в САЩ, срещу нахлуването на политическата коректност, и така наречената “кенсъл култура” на цензура и забрана във всяка сфера на публичния живот. Анистън коментира, че иска да се приключи с това и попита “няма ли изкупление” в новия модел на обществени отношения.

Прогресивните медии в САЩ веднага я нападнаха и не е ясно дали нейните критики към режима на сплашване и преследване в страната няма да се отразят на новите филми и сериали, в които тя тепърва ще бъде голямата звезда. Преди време тя зарадва почитателите си с продължението на “Убийствена мистерия”, а по-миналата пролет тя припомни и своята най-прочутя роля - Рейчъл, в завръщането на “Приятели” с един специален епизод - тогава Матю Пери още беше жив.

Дженифър е най-голямата звезда от екипа на исторически успешния комедиен сериал и единствената, която изгради истинска топ кариера на най-високо ниво след приключване на поредицата.

Специалното събиране на екипа на “Приятели” беше отложено заради пандемията, но в крайна сметка видя бял свят, а много прогресивни либерали се оплакаха, че има само бели хора и съжалиха, че преди време са харесвали поредицата. А Анистън е все по-критична към модерността. “Ако трябва да съм честна, вече въобще не знам какво означава това нещо - съвременен шоубизнес. Не знам в какво се е превърнала развлекателната индустрия. Не е същата като преди. Тя вече не е толкова бляскава.

Постепенно става в нещо като сбор от последователи на Tik-Tok и “Инстаграм”. Струва ми се, че сега те наемат за работа в шоубизнеса в зависимост от последователите, които имаш в социалните мрежи, а не заради таланта. А аз не съм добра в боравенето с тези платформи. Но явно, за да си актуален, трябва да се показваш в Tik-Tok”, каза тя.

Не трябва да я вкарват в интриги

Джен е толкова известна, че около нея винаги се шуми, но тя е истинска актриса, а не просто знаменитост. Но постоянно е в заглавията. Преди години всички обсъждаха само развода на Брад Пит и Анджелина Джоли и постоянно намесваха Дженифър Анистън в ситуацията. Винаги ще има хора, които искат да я превърнат в част от нечия драма. Кортни Кокс го каза много добре тогава: “Раздялата на Пит и Джоли не е свързана с Джен, това няма нищо общо с нея и тя не е заслужила да бъде вкарвана в интриги и медийни сензации”.

Лиса Кудроу, актриса

С класи над Анджелина

Наистина не знам какво му е минавало през главата на Брад Пит преди години когато заряза Дженифър Анистън заради Анджелина Джоли. Да, по това време Джоли бе смятана за най-еротичната жена на планетата, всички бяха луднали по тези устни и връзката с Пит беше като мокрия сън на всички фенове на холивудски знаменитости. Но още тогава беше ясно, че характерът на Джоли е нестабилен. Аз винаги бих предпочел Анистън пред Джоли. Тя просто е с класи над нея.

Хауърд Стърн, водещ

Обожавана е по света

За Дженифър ще цитирам незабравимия и незаменим Матю Пери: “Какво може да каже човек за Дженифър, което да не е казвано вече от някой по-умен и с по-богат речник от мен.” Дженифър е обожавана от толкова много хора по света. Разбира се, аз смея да твърдя, че я познавам добре и имам преки впечатления от нейния топъл характер. Тя е толкова различна от персонажа си в “Приятели” Рейчъл. Дженифър и Рейчъл наистина са страшно различни.

Мат Лебланк, актьор