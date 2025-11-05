Ема Стоун - Скандална и секси

Най-скандалният филм на годината “Бугония”, режисиран от провокатора Йоргос Лантимос, вече е в българските кина, а в главната роля публиката се наслаждава на екстремното изпълнение на Ема Стоун. Атрактивната амазонка от Аризона вече е фаворит за наградата “Оскар” с превъплъщението си в образа на изпълнителен директор на голяма фармацевтична компания, която е заподозряна, че е извънземен нашественик, замислил унищожението на човешкия род. Ема получи множество статуетки и за играта си в предишния филм на същия режисьор - извратената феминистка вариация по историята за чудовището на Франкенщайн, озаглавена “Клети създания”.

Тогава много критични зрители бяха отвратени от филма и напоителната ляво-прогресистка идеология, извираща от травмиращите с претенцията си кадри, и стигнаха до извода, че този път иначе бунтарски настроеният Лантимос се покланя пред бесовете на времето. Но дори в този политически контекст Ема Стоун доказва, че е интригуваща актриса. Някои критици казаха, че тя играе добре в един лош филм. Същото казват някои сега и за премиерната екстраваганца “Бугония”.

И все пак Ема Стоун остава първокласно екранно маце. Със стегнато тяло, огромни смарагдови очи и поразително широка усмивка, тя бързо се изкачи на върха на хранителната верига в Холивуд и продължава да работи с екстремен ритъм. Ема демонстрира особено атрактивна и ефективна комбинация от момичешка невинност и сексуално сугестивна индивидуалност. Тя е една от най-разпознаваемите звезди на своето поколение. С ролите си във филми като “Бърдмен”, “Ла Ла Ленд” и “Фаворитката”, Стоун се утвърди като една от най-сериозните изпълнителки в англоезичното кино. Израснала е в Аризона, но още в тийнейджърска възраст заминава за Холивуд с майка си в преследване на актьорската си мечта. И я постига удивително бързо.

“Много неща от детството още ми липсват, самото усещане да бъда момиче в Аризона, да съм в дома на прекрасните си родители. Но аз винаги съм искала да стана актриса. Никога не съм обичала училището. На 12 години бях сигурна, че няма да се целя в някакво впечатляващо образование, а няколко години по-късно направо прекъснах училище и заминах за Холивуд. В крайна сметка успях и без диплома”, разказа актрисата преди време.

Но как са реагирали нейните родители на радикалното решение? Ето думите на Ема: “Още на 14 години подготвих една презентация, която показах на моите родители. Раздадох им пуканки и им обясних, че искам да стана актриса в Холивуд. Самата презентация озаглавих “Проект Холивуд 2004”. И проработи. Няколко месеца по-късно се преместих в Лос Анджелис. Наистина извадих голям късмет с моите родители. Чувствам се благословена да бъде родена в такова семейство. Те винаги са ме разбирали и са ме окрилявали по пътя на артистичното ми развитие. Много рано осъзнаха какво точно искам да правя аз. Те самите никога дори не биха си помислили да се качат на сцена или да участват във филм. По-скоро биха се скрили някъде. Но ме оставиха да избера посоката на живота си и ме подкрепяха през цялото време.”

Преди да блесне в тийн комедията Superbad, Ема Стоун получава малки телевизионни роли, в които загатва за солидния си потенциал пред камера. През 2009 г. участва в още един голям хит - “Зомбиленд”. На следващата година се изявява в сексуално наситената младежка комедия “Лесна, а?” Ролята носи на Стоун номинации за БАФТА и “Златен глобус”, а пътят пред актрисата вече е ясен - директно към върха!

Постига изключителен успех в мюзикъл и във филм, посветен на Бродуей

През 2014-а Ема постига гигантски успех - участие в изключителния филм на Алехандро Гонзалес Иняриту “Бърдмен”, посветен на Броудей. Уникалното произведение печели “Оскар” за най-добър филм, а Ема е номинирана за най-добра поддържаща актриса. Това остава най-големият успех за нея до 2016 г. Тогава идва и ролята в носталгичния ретро мюзикъл La La Land на режисьора Деймиън Шазел. Ема получава втората си номинация за наградата на Академията - този път за главна женска роля. Ема печели и стъпва стабилно на холивудския Олимп.

Гледам всичко с нея

Тя е очарователна, секси, уверена и страшно талантлива. Може да изиграе всичко, да изобрази всяка една емоция, да бъде забавна в комедии и тъжна и емоционално ангажираща в драми. Тя е вдъхновение за Уди Алън и за Иняриту. Толкова се радвам, че в моето поколение актриси има такива прекрасни момичета като Ема. Желая є успех и още много качествени роли. Винаги гледам всички филми с нея на кино. Тя си заслужава.

Дженифър Лорънс, актриса

Превъзходна е

Намирам Ема за една млада и превъзходна дама. Първо тя е прекрасен, чувствителен човек с широко сърце; второ, е великолепна актриса. В “Бърдмен” тя изигра ролята на моя дъщеря и се справи повече от чудесно. Резултатът говори сам за себе си. Беше повече от великолепна в “Бърдмен”. Ема си заслужи всички аплодисменти, награди и положителни оценки. Тя е родена да играе, родена е да бъде на сцена или на екран. Една актриса, която тепърва ще гледаме.

Майкъл Кийтън, актьор

Изглежда като модна икона

Да снимаме “Круела” с Ема Стоун беше истинско забавление. Както знаете, модата не е моето най-любимо занимание. Обличам се модно само, когато ме канят на церемониите за “Оскар”, но виж Ема Стоун наистина изглежда като модна икона в този филм. Тя е страхотна и когато играе дизайнер. Вярвам истински, защото є отива цялата тази красота, този криейтив, това поведение на амбициозна млада жена, стремяща се да покори върховете на модата.

Ема Томпсън, актриса