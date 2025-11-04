Джони Деп - Става Скрудж

Джони Деп излезе победител от калната и кървава битка с бившата си половинка Амбър Хърд и вече приема предложения за нови роли. Най-любопитната новина около кариерата му е свързана с нова екранизация по литературния шедьовър на Чарлз Дикенс “Коледна песен”. Джони Деп ще влезе в образа на Ебенизър Скрудж, който се интересува единствено от парите си, но в нощта срещу Коледа го посещава духът на стария му съдружник Марли, който го предупреждава, че душата му е обречена, ако не се промени. След това го посещават духовете на миналите, настоящите и бъдещите коледи. Скрудж вижда своето минало, настояще и променя своя мироглед за заобикалящия го свят.

Идеална роля за реабилитирания Деп. Изчистен, изпран, оневинен, оправдан, върнат на бял кон и посрещнат с почести от феновете - той наистина живее нов живот. Трябва да се отбележи, че все пак Джони пострада като образ в последните години, но Амбър Хърд излезе още по-оцапана от лепкавото дело. Пияният пират стартира своето завръщане от фестивала в Кан преди година в образа на Луи XV в пищната костюмна драма “Жана дю Бари”. Той зарадва и българските си почитатели с концерта на бандата си “Холивудски вампири” в София миналото лято. Междувременно се събра и за проект с Ал Пачино и подписа рекорден рекламен договор да бъде лице на парфюм.

Джони Деп иска не просто да изчисти името си, но да попълни и банковата си сметка. Българските фенове, например, имаха възможност да се срещнат и снимат с него срещу 3 хиляди лева - толкова бяха специалните ВИП пакети за първия концерт на “Холивудските вампири” в София миналата година. Някои от почитателите на Деп и компания се надяват те скоро да повторят с ново шоу на родна земя. Прочутите стегозаври на шоубизнеса изпълниха някои от най-големите рок хитове, а шоуто им в България бе част от европейското турне на групата, която се завърна на сцената след тригодишна пауза.

Ролите и концертите несъмнено са важна част от плана на Джони за триумфално завръщане от ада на развода и делото с “усойната унищожителка на кариери и души” Амбър Хърд. Той успя да спечели делото за клевета срещу нея, но в процеса излязоха срамни и гнусни детайли от съвместния им живот.

Според някои критици Деп ще бъде идеален за ролята на комедиен Дявол. Те го харесаха и в образа на противоречивия монарх Луи XV, управлявал 59 години през XVIII век и оставил Франция в лошото състояние, отворило широко портата за кървавата революция от 1789-а година.

Джони Деп е живял дълги години във Франция заедно с Ванеса Паради. Той се е разполагал в разточително шато и е отличен познавач на местните вина. Дори бе ядосал сънародниците си в САЩ с реплики в полза на културното превъзходство на европейската република.

От млад Деп е ексцентрик с радикални творчески търсения. При Тим Бъртън и неговия “Едуард с ръцете ножици” той се еманципира от по-ранното си реноме си на повърхностна тийн звезда.

През 90-те Деп се затвърждава като сериозен драматичен актьор с влечение към странни образи. Пикът на кариерата му идва с ролите в “Дони Браско” и “Страх и омраза в Лас Вегас”. Деп се превръща в персонификация на звездата индивидуалист по модела на своя приятел и ментор Марлон Брандо.

Преди да се забърка с Амбър Хърд, той още стоеше върху холивудския Олимп. С успеха на първите филми от приключенската пиратска сага “Карибски пирати” Деп стана най-голямата, добре платена и обичана звезда на планетата за известно време.

Образът Джак Спароу, който той толкова добре пресъздаде, се бе превърнал в поп културен феномен. Джони комбинира маниерите и стила на Кийт Ричардс, Хънтър Томпсън и класическия корсар, за да композира един от най-запомнящите се филмови персонажи за всички времена. Тогава всички обичаха Джони, но скоро проблемите с алкохола, дрогата и лошия избор на жени драстично промениха траекторията на кариерата и живота му. Сега той ще опита да изкупи греховете от миналото и отново да стане световен любимец на широката публика.

Двойници в България

Преди повече от 10 години се пусна слух, че Джони Деп е в България, но се оказа, че това е някаква кампания с негов “двойник” и български актьор, познат като Жоро Депа. Но миналото лято Деп все пак наистина дойде в България. Той и останалите “вампири” Алис Купър и Джо Пери бяха поискали солидни количества портокалов джин, италианска бира, френско вино и шампанско за престоя си в София, по информация на организаторите.

Не вярвах на обвиненията

Той е мой тип човек - креативен, изобретателен, великодушен и с огромно желание да доставя удоволствие на своите близки хора. Освен това е прекрасен актьор и работата с него е чисто професионално блаженство. Дори не е работа, а забавление. И аз като много негови приятели не вярвах на обвиненията срещу него от Амбър, но разбирам, че тя се оказа много по-добра актриса, отколкото я мислехме всички. Всичко беше ясно. Тя излъга нагло.

Тери Гилиъм, режисьор

Тези знаменитости са позор

Не знаех много за Джони Деп, но като видях как се изразява и как изглежда, нещата станаха ясни. Този тип знаменитости са позор по принцип. Винаги са в някакъв режим на скандали и вадене на мръсотии едни за други. Холивуд винаги е бил свърталище на дегенерати. Мъжете в тази индустрия са негодяи и хулигани, а жените - интригантстващи проститутки. Жалка история.

Джон Дърбишайър, автор

Никого не може да нарани

Джони е един от най-сладките и мили хора, които съм срещал. Той никого не може да нарани. Не се хващам на тези истории в медии. Познавам го добре и всеки, който го познава, е наясно със ситуацията. Джони е от хората, които са способни да водят разговор с часове дори с непознати хора. Освен чудесен актьор, е и превъзходен музикант. Той свиреше на китара преди да се ориентира към киното.

Алис Купър, музикант