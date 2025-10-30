Рая Назарян - Рая в ада на парламента

За втори път Рая Назарян от ГЕРБ е председател Народно събрание. Първият беше по време на 50-ото НС и не беше лесно да се стигне до избора. След два неуспешни опита, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави като условие за продължаване на преговорите за правителство изборът на Назарян за шеф на НС. Вторият избор е след призив на Борисов за преформатиране на властта, който завърши с решение на партньорите в управлението има ротация на шефа на НС. Дори и завистниците обаче няма как да не признаят, че Рая вече е дълбоко в ада на този парламент с всичките му неразбории, скандали и крясъци за оставки.

В ГЕРБ определят Рая Назарян като красивото лице на партията и нейно фино острие. Казват, че звездата й в политиката изгряла доста бързо, а качествата й са оценени мигновено.

Назарян влиза за първи път в парламента през октомври 2022 г. и за кратко време се изкачва в партийната йерархия.

Назарян започва да се появява на първа линия до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след като друго партийно острие с дълъг политически опит - Десислава Атанасова бе избрана за конституционен съдия. Позицията на Атанасова като шеф на парламентарната група бе заета от самия Бойко Борисов, а Рая Назарян година и половина след прощъпулника си като депутат бе посочена за зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ.

От тази позиция тя бе катапултирана на една от най-високите позиции държавата - тази на председател на Народното събрание.

Рая Назарян е родена през 1985 г. във Варна. Завършва “Право” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и от 2013 г. е член на Софийската адвокатска колегия.

Адвокат с повече от 12 години юридически стаж, от които десет като адвокат със специалност в областта на облигационното, вещното, застрахователното, семейното и наследствено право и свързаният с това богат процесуален опит по търговски, граждански и административни съдопроизводства пред Българския съд.

Специалист по медиация и извънсъдебно уреждане на правни спорове. Член на Софийска адвокатска колегия, съдружник и съучредител на адвокатско дружество.

За кратко Назарян е адвокат в кантората на Менко Менков, който често представлява в съда знакови фигури на ГЕРБ, включително и Борисов.

Впоследствие Рая Назарян основава свое адвокатско дружество, в което е съдружник с Тервел Георгиев, който също беше избран за депутат от ГЕРБ-СДС в 50-ото НС. Георгиев подаде оставка като депутат през декември 2024 г., а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни пред журналисти причината. Каза, че като адвокат на обвиняем по случая с побоя над журналиста Слави Ангелов Тервел Георгиев е използвал служебното си положение да отлага делото.

Като адвокат Назарян е водила делото на партия ГЕРБ срещу Бойко Рашков от ПП, твърдят запознати. Процесуален представител е на Делян Добрев по иска на Илиян Василев срещу Добрев от 27.01.2023 г., с който Василев претендира за компенсация за това, че над година и половина не е разполагал със средствата си заради наложения му запор по дело за клевета, заведено от Добрев.

В ГЕРБ ползват и уменията на Назарян в медиацията. Не случайно тя беше включена в преговорния екип за ротацията в предишното правителство, оглавявано от Николай Денков от ППДБ. В този екип влизаха още Мария Габриел, Деница Сачева и Теменужка Петкова. Борисов изтъкна, че не случайно е избрал жени за преговорите, защото те можели по-умело и деликатно да участват в подобни процеси.

Дамският квартет трябваше да договори с ППДБ ротирането на Денков с Габриел на премиерския пост, но разговорите се провалиха и така се стигна до предсрочните избори на 9 юни.

След тях Назарян отново се оказа част от преговорния екип на ГЕРБ, който договори сегашното правителство. В този екип участвха още Деница Сачева и Теменужка Петкова. При старта на 51-ото НС Рая Назарян бе кандидатурата на ГЕРБ за председател на парламента, но до избора й не се стигна заради разпиляване на гласове и липсата на мнозинство тогава.

От БСП твърдят, че от няколко месеца кандидатурата на Назарян за шеф на НС отново била сложена на масата, а като претекст от ГЕРБ използвали факта, че с 19 депутати социалистите получили твърде много власт. След тези намеци, изборът на Назарян изглежда обмислен и отигран ход, а коментарите в парламента са, че 51-ото НС получава като бонус и красива визия.

Тренира и спазва хранителен режим

Рая Назарян от години се придържа към здравословен начин на живот, който включва строг хранителен режим и редовни тренировки - поне 3 пъти седмично. Ходи и на плуване. Не е споделяла конкретно какво не обича да яде, но акцентът върху здравословното хранене подсказва, че вероятно избягва храни с високо съдържание на мазнини, захар и силно преработени продукти. Назарян отдава голямо значение на физическата активност и дисциплината, което се отразява и в личните й хранителни избори. Не обича да говори за личния си живот, както и да дава интервюта. Профилът й във фейсбук е изтрит още когато влиза в политиката.

Спазва високи етични стандарти

Г-жа Назарян притежава високи професионални качества и в отношенията си с народните представители винаги е спазвала високи етични стандарти.

Работата й във всички легислатури по безспорен начин доказва високата й юридическа експертиза, способността й да работи в екип, да организира работния процес, да води преговори, както и да търси и намира консенсус с различните парламентарни групи в българския Парламент.

Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ при представяне на кандидатурата за шеф на НС

Разчитам на нея като професионалист

Това, че съм я избрал да ме представлява като адвокат, означава, че разчитам на нея като на професионалист и й вярвам като човек. Не можеш да се довериш на някого, ако не му вярваш.

Тома Биков, депутат от ГЕРБ

Компетентен юрист и балансиран човек

Рая Назарян е компетентен юрист и балансиран човек, който ще съумее да овладее страстите в парламента, диалогична, пряма, с положителна енергия, ще ръководи събранието без да повишава тон. Сигурна съм, че ще успее да създаде атмосфера на приличие и цивилизованост, каквато напоследък липсва в пленарната зала.

Цвета Караянчева, депутат от ГЕРБ и бивш председател на НС