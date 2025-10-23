Силви Вартан - Завръщане на родна земя

Силви Вартан, една от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени, пристига в София като специален гост на 11-ото издание на Синелибри. 81-годишната певица ще връчи голямата награда на полската режисьорка и сценаристка Агнешка Холанд. В рамките на фестивала ще бъде представен и документален филм за Вартан, както и комедийната драма по книгата “Майка ми, Бог и Силви Вартан”. Певицата се сбогува с българската публика с два големи концерта през 2018 г. в София и Варна, оттогава не е имала изяви на българска земя.

Силви Вартан каца в София навръх 24 октомври, по случай празничната Церемония по награждаване в зала 1 на НДК, когато международно жури, оглавено от датския актьор Клаес Бенг, ще отличи най-завладяващата кино-литературна адаптация на годината. В рамките на церемонията Вартан лично ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна “звезда” - режисьорката Агнешка Холанд.

Програмата на Синелибри предвижда още две събития с участието на Вартан. На 25 октомври тя ще представи документалния филм “Силви Вартан. От любов”, посветен на нейния уникален жизнен и творчески път. А на 26 октомври, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма “Мама и чудото на живота”, на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата “Майка ми, Бог и Силви Вартан”.

Главната роля в този разказ за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират й Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан, чието присъствие на екрана се отличава с изключително обаяние и финес. Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.

При гостуването си в София Силви Вартан ще стане и първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи “БГ модна икона 2025” в новата категория “За цялостен принос”.

Отличието, гласувано от българските арт и лайфстайл журналисти й се присъжда за огромните й заслуги към световния имидж на България, както и за мащабните й социални и благотворителни мисии. Другият лауреат на този приз - Христо Стоичков, вече получи статуетката през април на официална церемония. Тогава Силви Вартан не беше в България, но обеща, че още при първото си идване у нас ще приеме с благодарност тази висока награда.

Наградата ще й бъде връчена лично от проф. Любомир Стойков - председател на Академията за мода.

Силви Вартан има две книги, издадени на български език - “Мама...” и “Дума по дума”. Те са въздействащо свидетелство за силата на обичта и за смелостта на хората, принудени да водят живот на изгнаници, казва Вартан. В рамките на посочените събития са предвидени разговори с публиката и възможност за автографи.

Световноизвестната певица и актриса е родена в с. Искрец, Софийска област, но на 7-годишна възраст се установява със семейството си във Франция. В продължение на няколко години учи интензивно френски език и, едва 17-годишна, записва първата си песен със съдействието на своя брат, музикалния продуцент Еди Вартан. Така започва нейната шеметна дългогодишна кариера на музикалната рок, поп и джаз сцена, съпроводена с паметни турнета в цял свят и знакови участия в киното и театъра.

Името й се свързва най-често със стила “йе-йе”. Тя е една от първите френски рок певици. Снима се в поне 13 филма, има 42 музикални албума, играе в театрални постановки. Силви е едва 20-годишна, когато пее в легендарната зала “Олимпия” в Париж - на една сцена с “Бийтълс”, които са потресени, че едно девойче е по-голяма сензация от тях, които са мегазвезди.

Самият Шарл Азнавур подарява на Силви песента “La plus belle pour aller danser”, пожънала огромна популярност и в България. При изявите си на родна земя легендарната изпълнителка никога не пропуска да изпее и песента “La Maritza”, която има автобиографичен мотив - засяга болезнената тема за емиграцията и носталгията по родната земя.

Осиновява момиче от България

Силви Вартан се запознава с Джони Холидей, влюбват се и малко по-късно се превръщат в “златната двойка на Франция”. Женят се през 1965 г., а се развеждат през 1980 г. В началото на 60-те години издава поредица сингли и албуми (Sylvie, 1962), като междувременно прави пробив и в киното. Снима се предимно в европейски филми като A Moonlight in Maubeuge и Just for Fun. Още една здрава нишка свързва Силви завинаги с родната й страна. В края на 90-те години с втория си съпруг - американския продуцент Тони Скоти осиновяват българско момиченце на име Дарина.

Тя е естетически модел за подражание

Мегазвездата Силви Вартан е заслужила приза “БГ модна икона”( който ще получи от проф. Стойков на 25 октомври, б. ред.), защото е социален, културен, морален и естетически еталон за пример и подражание. Изпитвам към нея обич и респект, тя е вдъхновение за всички българи, а и за хората по света.

Председателят на Академията за мода проф. Любомир Стойков

Тя е като малката ми сестра

Обожавам моята Силви, малката ми сестра, далечна, но близка чрез толкова много детайли от живота, забавни спомени от младостта ни. Тя е много по-сериозна от мен, много по-трудолюбива от мен, много по-лоялна от мен, но някъде в нея намирам себе си.”

Френската актриса Бриджит Бардо

Велика дама с вечен чар

В нея има едновременно изящна жена и велика дама, заради начина си на съществуване - пакостлива, забавна и възхищението, което буди... Този луд чар, тя все още го има!

Силви - красивата, забавна или сериозна, сладка, мечтателна и... вечна. Силви - жената, светла и тъмна, майка, дъщеря, съпруга или влюбена... с цялата си душа, Силви - иконата!.

Певицата Карла Бруни, бивша първа дама на Франция