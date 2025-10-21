Ким Кардашиян - Кралица на скандала

Една от най-колоритните и противоречиви фигури в света на шоубизнеса Ким Кардашиян отбелязва днес своя 45-и рожден ден на гребена на нов скандал, след като се появи неузнаваема с телесна маска на лицето на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота. За мнозина Ким е символ на блясък и предприемаческа настойчивост, а за други ярък пример за необяснима слава без никакъв талант. Но факт, е че пищната американка с арменски корени е медиен феномен, който не спира да предизвиква.

Навръх рождения си ден Ким Кардашиян шокира с поредна провокация - марката є за бельо SKIMS пусна изрязано бельо, украсено със синтетични косми, в различни цветове, дължини и текстури. Това пухкаво бельо - наречено Ultimate Bush micro string thong - предизвика буря в интернет. Бикините са ръчно изработени от тънка, еластична мрежа и предлагат комбинация от къдрави и прави изкуствени косми в 12 различни нюанса.

Критиците на тези противоречиви модели заплашват Ким Кардашиян с моден “затвор” заради шокиращия им вид, докато феновете на бельото за 32 долара - което вече е разпродадено от дебюта си- я наричат “гений” на маркетинга. Амелия Уард, бранд стратег в Манхатън за луксозни модни и козметични линии, заяви, че рискованото представяне на VIP звездата е “неизненадващо”, предвид характера на семейството є. “Крадшиян като бранд се развиват на база скандали и шокиращи факти,“ каза Уард.

Пускането на колекцията бе придружено от промоционално видео, заснето в стилистиката на телевизионно шоу от 70-те години, озаглавено “Does the Carpet Match the Drapes” (Съвпада ли килимът със завесите). В него водещ в костюм подканя публиката да отгатне дали цветът на косата на участничките съвпада с този на “косата долу”. Лозунгът на кампанията гласи: “С нашето смело ново бельо с изкуствен косъм - вашият килим може да бъде във всеки цвят, който пожелаете.” За часове видеото събра хиляди коментари, повечето силно критични.

Докато скандалът се развива с пълна сила и потребителите на социалните мрежи се възмущават от модните хрумки на Ким, тя разкри повече и за драмите в личния си живот. Риалити сензацията сподели, че липсата на емоционална и финансова сигурност е довела до решението є да подаде молба за развод с рапъра Кание Уест след осем години брак. В скорошен епизод на подкаста Call Her Daddy водещата Алекс Купър я попита коя е била “последната капка” в техните отношения, за които Ким призна, че на моменти са били “токсични”.

По думите є Уест харчел до стотинка семейните приходи, за да си купува луксозни автомобили, които впоследствие подарявал на свои приятели. “Не знаеш какво те очаква на следващия ден, а това е изключително обезпокоително”, добави звездата. “Липсата на стабилност беше голямо нещо за мен.” Кардашиян разкри още, че след раздялата се е страхувала да не загуби своя моден бизнес за бельо, тъй като Кание имал далеч по-дълбоки връзки в индустрията. “Но Вселената ме възнагради и ми показа, че се движа в правилната посока. За нищо не съжалявам. Разводът беше важен пример за нашите четири деца”, сподели тя.

Находчивата американка, която често е наричана най-известното момиче, което не се е прочуло благодарение на някакъв талант, бързо съумява да осребри славата си. Днес тя е една от най-богатите и влиятелни жени в света и още през 2021 година официално влезе в списъка на милиардерите, според списание Forbes. Дали с пиар тактики, или с остър ум на бизнес дама, Ким Кардашиян успява да се разпише редом до Джеф Безос, Илон Мъск, Бил Гейтс и Марк Зукърбърг.

Сега където и да отиде, за нея винаги се говори дълго след това. Каквото и да облече, става модерно, а армията є от над 350 милиона последователи само в Инстаграм следи всяка нейна крачка. Ким монетизира своята слава и я превръща в бизнес за милиони, а всичките є супер успешни занимания е трудно да се изброят. Тя пуска няколко модни линии, в част от тях включва и сестрите си, след това лансира линия парфюми, козметика, рекламира верига за бързо хранене, близалки, модни марки и какво ли още не.

Става известна с порно филм

До 2003-та Ким Кардашиян спорадично се появява в светлините на прожекторите покрай приятелството си с Парис Хилтън, но без да привлича особено внимание. Тогава в медиите изтича неин секс запис с тогавашния є приятел - певеца Рей Джей, появил се уж случайно в интернет. Оттам нататък почти всеки човек в Америка, а и по света, знае името Ким Кардашиян. “Vivid Entertainment” купуват правата за 1 млн. долара и разпространяват филма под заглавието “Ким Кардашян: суперзвезда”, а по-късно тя получава обезщетение за разпространението му в размер на още 5 млн. долара.

Да си пълен идиот е ценна стока

Дали ще е Парис Хилтън или Ким Кардашиян, глупостта очевидно се празнува. Да си пълен идиот е ценна стока в тази култура, защото те възнаграждават щедро за това. Не го разбирам. Защо тези хора имат толкова много фенове, не знам на какво точно им се възхищават - това са хора без талант, които са се родили богати и от скука ни занимават със себе си постоянно.

Актьорът Джон Хам

Направи голямото дупе модерно

Не следя много Кардашиян - това е феномен, който просто не ми е интересен, но пък се радвам, че заради модата, която тя налага на жените вече им е позволено да имат голямо дупе. Благодарение на нея, и на Дженифър Лопес може би много жени се чувстват отново добре в тялото си, а това страхотно. Но самата тя не ме интересува, наистина.

Актрисата Хелън Мирън

Знае как да прави пари

Много често виждам, че медиите се опитват да ме сравняват с Ким, когато облека нещо предизвикателно, веднага казват, че я копирам или дори, че има война между нас. Това не е така - ние сме сестри, израснала съм учейки се от нея на всичко и є се възхищавам, тя знае как да печели и да умножи успеха си.

Сестрата на Ким - Кендъл Дженър