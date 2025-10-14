Слуховете за моята смърт са силно преувеличени, увери американската кънтри легенда Доли Партън, след като в последните дни се появиха всякакви спекулации за здравето й. 79-годишната певица и актриса публикува в социалните си мрежи видео, озаглавено “Все още не съм мъртва!” В клипа тя се обръща към феновете си, след като сестра й Стела Партън, публикува съобщение с призив за молитви за здравето на Доли, което предизвика подозрения, че легендата може да е в много сериозна ситуация.

Във видеото Доли стои пред камера, на снимачна площадка за реклама, във вид, който не предполага критично състояние, и казва: “Като че ли всички си мислят, че съм по-зле, отколкото съм. Изглеждам ли болна? Аз работя усилено.” Тя обяснява, че след смъртта на съпруга й Карл Дийн и грижите за него, е пренебрегнала своето здраве, и сега “лекарят каза: трябва да се погрижим за това, трябва да се погрижим за онова”. Не уточнява точните диагнози, но подчертава: “Не съм умираща” и “не съм направо умираща” и казва, че е отменила някои ангажименти, за да остане близо до дома и до лекарите си. Причината за големия страх сред феновете бе именно това съобщение на сестра й, което мнозина тълкуваха като признак, че здравното й състояние може да е критично. Отмяната (или отлагането) на концерти - включително планираното й резидентство в Лас Вегас - само подхрани спекулациите.

Феновете по света реагираха с голямо притеснение - социалните мрежи избухнаха от спекулации: някои говореха за операции, инфекции, хронични заболявания, други просто изразяваха съчувствие и надежда. Участници в форуми и дискусии писаха, че “няма да могат да приемат”, ако нещо се случи с нея, и че тя е национално съкровище.

И е в факт, че дори на 79 години Доли Партън продължава да е активно на сцената и да прави нова музика. През последните години тя издаде няколко важни албума. Най-внушителният е “Rockstar”, издаден на 17 ноември 2023 г., който по думите й е нейният първи изцяло рок албум и 49-ти солов студиен албум. В него тя изпълнява общо 30 песни - 9 оригинални песни и 21 кавъра на рок класики. Албумът включва сътрудничества с големи имена като Елън Джон и Стинг. След това, в началото на 2024 г., беше издадена разширена версия “Rockstar Deluxe”, с включени бонус тракове, неиздавани песни и песни, които по-рано са били ексклузивно достъпни. Освен музикални записи, Доли участва и в в музикални и сценични проекти - създаването на мюзикъл “Dolly: A True Original Musical”, представен в Нешвил през 2025 г., с намерение да се разшири, вероятно до Бродуей.

Десетилетия наред Доли Партън е една от най-успешните американски звезди. Певица, текстописец, актриса, автор, свири на няколко инструмента, има бизнеси и хуманитарни инициативи. Но има една дума, която обединява целия й свят - кънтри. Тя е една от онези, които превръщат кънтри музиката от локално американско явление в световен културен феномен.

Доли е четвъртото дете от общо дванадесет в голямото семейство Партън. В личния й живот също има нещо изключително - стабилен брак, рядкост в шоубизнеса. Омъжва се за Карл Томас Дийн през 1966 г. и двамата остават заедно повече от половин век, до смъртта му през март тази година,. През 2016 г. те дори отпразнуваха златната си сватба с повторна церемония. Здравословен проблем и последвала операция обаче не й позволяват да има собствени деца.

Кариерата й започва зад кулисите - като автор на песни за други изпълнители. Но през 1967 г. Доли излиза на преден план със своя дебютен албум “Hello, I’m Dolly” (“Здравейте, аз съм Доли”), който поставя началото на една от най-бляскавите самостоятелни кариери в историята на музиката. През 70-те и 80-те години Партън покорява класациите и сцените по света.

Славата й не избледнява и през 90-те, нито в следващите десетилетия - тя остава творчески активна и днес. Над 100 милиона продадени албума по целия свят доказват, че музиката й надхвърля времето и жанровите граници. Доли има 25 песни, достигнали първото място в класацията на Billboard, и 44 албума, попаднали в топ 10 на кънтри музиката. Отличена е с всички възможни награди в своя жанр и през 1999 г.. е въведена в Залата на славата на кънтри музиката.

С всички отличия в киното и музиката

Доли Партън е една от малкото артистични фигури, които имат номинации за “Оскар”, “Грами”, “Тони” и “Еми”. Партън има и два рекорда на Гинес с постиженията си в американската класация за кънтри музика. Тя има най-много хитове в класацията на “Билборд” за кънтри песни - 107 и в продължение на 6 десетилетия нейни песни винаги са попадали в топ 20 на същата класация. Доли Партън има успешна актьорска кариера - нещо, което се оказва трудно постижимо за повечето наистина големи певици на Америка.

Не исках да плаша феновете й

Съжалявам, ако съм изплашила феновете на по-голямата ми сестра Доли, като призовах да изпращате молитви и добри мисли за нея. Наистина не е нищо животозастрашаващо, тя просто беше малко по-зле, има нужда от почивка и да обърне внимание на себе си, да забави темпото малко, нищо повече.

Сестра й Стела Партън

Обожавана е от няколко поколения

Като много малки момичета и аз пораснах обичайки Доли Партън. Всяка неделя вечер гледах нейното шоу с майка ми и знаех всяка дума от песните й. Не просто я обичах, исках да бъда като нея, мислех си - тя е руса, аз съм руса, тя е от Тенеси, аз също. Шегата настрана, Доли е невероятна никога не забрави от къде е тръгнала и е наистина обожавана от няколко поколения.

Актрисата Рийз Уидърспун

Няма друга като нея

Спомням си първия ден, в който я видях, трябваше заедно да четем сценария на “9 до 5”. За изненада на всички Доли го беше научила наизуст целия - всички сценични указания и репликите на всички останали актьори. Снимала съм 36 филма и никога не съм срещала никой друг, който да научи целия сценарий, а тя просто смяташе, че трябва да го направи. Доли Партън е наистина необикновена личност.

Джейн Фонда, актриса