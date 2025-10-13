Кейти Пери - В афера с Трюдо

Палавата поп звезда Кейти Пери отнесе много критики за участието си в туристическото космическо пътешествие, осигурено от Джеф Безос за група знаменитости от женски пол, но намери утеха в прегръдките на бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. Двамата бяха снимани на яхтата на певицата, а слуховете за тяхна афера пълзят от известно време. Наблюдатели казаха с намигване, че сега поне Пери не се прави на астронавт, а Трюдо - на премиер.

Кейти Пери наистина имаше нужда да освежи своята репутация след “космическата излагация”. След няколко минути в безтегловност шумните феминистки се помислиха за астронавти с исторически подвиг и раздразниха останалото човечество. Особено много подигравки отнесе Пери, която си правеше селфита и беше обсебена повече от себе си, отколкото от великите гледки по време на краткото пътешествие, а после целуна земята, все едно е била една година на космическата станция.

Пери не си помогна като споделя, че за нея тази мисия е нещо много повече от медийно събитие. Тя се изцепи, че това било възможност да вдъхнови бъдещите поколения, особено младите момичета, които мечтаят за звезден път.

“Казвам си всеки ден: Ти си смела, ти си дръзка, правиш това за следващото поколение - за да може едно момиче да каже: Аз също ще отида в Космоса. Без граници”, сподели Пери и беше засипана от тежки подигравки.

“Винаги съм се интересувала от астрофизика, астрономия и дори астрология”, казва тя и с това окончателно стана за смях.

Преди аферата с Трюдо, Кейти Пери имаше връзка с Орландо Блум. Двамата минаваха за гореща двойка, а преди няколко години Кейти Пери беше обявена за най-желаната любовница във фантазиите на мъжете, според допитване в международен сайт за запознанства. Кейти и Орландо имат дъщеричка, която се роди през 2020 г., а актьорът има и 14-годишно момче от бившата си съпруга - супермодела Миранда Кер.

Катрин Елизабет Хъдсън, както са истинските имена на изпълнителката, е родена на 25 октомври 1984 г. в Санта Барбара, САЩ, в семейство на двама пастори. Като дете започва да пее в църква и там развива таланта си до 17-годишна възраст. В тийнейджърските си години променя фамилното си име на “Пери” (моминското име на майка є), защото Кейти Хъдсън приличало много на актрисата Кейт Хъдсън. Като дете є било забранено да слуша поп и заради това започва кариера си на изпълнител с госпъл музика.

Първият є албум, озаглавен Katy Hudson, излиза през 2001 г., но не предизвиква никакъв успех и остава незабелязан от аудиторията и критиците. През 2008 г. изгрява звездата на Кейти Пери. Тогава по радиостанциите в целия свят започва да се върти парчето с провокативен за онези времена текст I Kissed A Girl (“Целунах момиче”), изпълняван от млада девойка със специфичен глас. Съвсем неочаквано парчето става тотален хит и достига върха на класациите в 20 държави. Тогава обаче много от критиците предричат съдба на Пери като поредния изпълнител, известен само с един хит и нищо повече. Певицата бързо опровергава тези твърдения със следващите си песни.

Днес Пери е единственият изпълнител в историята на Звукозаписната асоциация на Америка с три диаментени сингъла - Dark Horse, Roar и Firework. Днес има зад гърба си седем успешни албума и продължава да прави нова музика.

Продаде правата над песните си за 225 милиона долара

През 2023 г. Кейти Пери продаде правата над музикалния си каталог на компанията Litmus, в сделка за 225 млн. долара. С продажбата нетното є състояние се увеличи до близо 340 млн. долара, което я прави една от най-богатите жени в Америка, според бизнес изданието “Forbes”. За крупната сума певицата е продала своята част от авторските си права за записите и издателските права за петте си студийни албума, които е издала в периода между 2008 и 2020 г. Компанията купувач е основана от ветераните в музикалната индустрия Ханк Форсайт и Дан Маккарол.

Имахме луди моменти

Нашата връзка беше предопределена. Преди да срещна Кейти, бях решил да се откажа от срещите и прибързания секс, докато първо не опозная жената. Но, когато срещнах Кейти, ние просто се свързахме в едно цяло. Нашата връзка имаше своите луди моменти, а детето промени всичко.

Орландо Блум, актьор

Подразни хората

Какво правят там горе Кейти Пери и компанията? Защо? Звучи като разходка в Дисниленд. А междувременно има хора, които не могат да си позволят яйца. Мисля, че някои популярни личности вече са толкова отегчени, че се чудят по какъв нелеп начин да се забавляват. Дразнят хората така.

Актрисата Оливия Мън

Мисията в космоса беше смешна

Цялата тази мисия, в която шестте жени си правят разходка в Космоса, е доста смешна. Вижте външния вид на екипажа: грим, прически и дори изкуствени мигли. Това придава на мисията по-скоро усещане за модно събитие, отколкото за научна експедиция. Може би те си мислят, че са на такова.

ТВ водещата Джена Буш Хейгър