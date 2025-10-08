Мат Деймън - От Борн до Одисей

Мат Деймън навършва 55 години и използва повода за благотворителни каузи в родния си град Бостън. Но милиони зрители очакват неговото превъплъщение в образа на Одисей в мащабната екранизация на топ режисьора Кристофър Нолан по древногръцката епическа поема на Омир “Одисея”. Бюджетът е над 250 милиона долара, а ролята е шанс за Мат Деймън отново да влезе и в голямата битка за филмови награди. А много зрители си припомниха как в златната епоха на Холивуд подобни роли на митологични герои като Одисей и Херкулес се играеха от легенди като Стийв Рийвс.

Деймън се е вдъхновил от мускулестия титан Рийвс и е влязъл в най-добрата си физическа форма, за да изиграе един от най-легендарните и значими образи в световното творчество. Поемата “Одисея” описва приключенията на митологичния герой Одисей по време на завръщането в родината му - остров Итака, след края на Троянската война, а също и приключенията на съпругата му Пенелопа, която го очаква. Това пътуване трае близо десет години, но в поемата са описани последните тридесетина дни от него. Също както и в другото знаменито произведение на Омир - “Илиада”, в “Одисея” изобилстват приказни елементи - срещата с циклопа Полифем, със Сцила и Харибда, нимфата Цирцея и т. н.

Идеална роля за актьор като Деймън. Първата му роля е в “Училищни връзки”, но веднага прави впечатление с превъплъщението си в “Кураж под огъня” през 90-те, където партнира на звездите Дензъл Уошингтън и Мег Райън. За да пресъздаде трансформацията на своя герой - Иларио, актьорът отслабва с 18 килограма. В интервю Мат споделя тайната за тази физическа промяна. Всеки ден е бягал по 6 километра през деня и толкова през нощта. Хранел се е единствено с пилешки гърди и белтъци (от яйца), пушел е и е пиел много кафе. Тази диета му носи големи здравословни проблеми след снимките, но това е той - отдаден на всичко, което прави. Явно така сериозно е подходил и за трансформацията си в образа на Одисей.

Режисьорите в Холивуд вече говорят за него в средата на 90-те години на миналия век. Франсис Форд Копола го взима в “Ударът” по Джон Гришъм, а Спилбърг е избрал специална роля за него - редник Райън в иконичната военна драма “Спасяването на редник Райън”.

Междувременно Мат, заедно със своя приятел Бен Афлек са направили своя голям удар - “Добрият Уил Хънтинг”, за който печелят и “Оскар” и “Златен глобус” за оригинален сценарий.

В кариерата си Мат се включва в две поредици, които го правят богат и страшно известен. “Бандата на Оушън” го включва в отбора на отличниците - Джордж Клуни, Брад Пит, Джулия Робъртс. Неговата екшън марка се оказва “Самоличността на Борн”. Римейкът на жанровата класика от 80-те с Ричард Чембърлейн му дава собствена писта в стил Джеймс Бонд.

“Лежах си на басейна на Джордж Клуни край езерото Комо (в Италия), когато влезе Брад Пит, седна до мен и ме попита “Искаш ли да участваш в новия филм на Копола, който ще се снима в Бостън?” По това време той беше откупил правата за сценария за “От другата страна”. Това беше най-абсурдното нещо, което се е случвало в живота ми”, разказва Деймън пред списание GQ.

В “От другата страна” Мат играе оплетено от мафията момче, което е внедрено в полицията, където израства в кариерата, за да може да предпазва организацията на ирландския гангстер - Франк Кастело (Джак Никълсън) от правосъдието. От другата страна е внедрения от полицията в мафията - Били Костигън (Леонардо ди Каприо), който се опитва да намери доказателства за престъпната империя. В този филм няма дори една епизодична роля, която да не е на световно ниво, но Мат и Лео са просто на върха на актьорския танц.

Уверено и спокойно присъствие на екрана

Мат e израснал в Бостън, той е запознат с този свят. Когато гледах “От другата страна” на моя добър приятел Мартин Скорсезе, видях колко автентично играе той. Марти използва израз, за да опише присъствието на Мат на екрана, което се вклини в съзнанието ми. Той каза, че Деймън е роден актьор. Той присъства на екрана уверен и спокоен и се чувства комфортно в превъплъщението си и света на историята.

Франсис Форд Копола, режисьор

Актьор на скорост

Най-големият талант на Мат Деймън е, че се превъплъщава изключително бързо. Със страшна скорост, а това е ценно. Той например може да влезе в гримьорския фургон с вид, сякаш някой е седял седем часа върху лицето му и само след един грим да излезе обратно с блясъка на истинска кинозвезда. Или може би пък просто е случил на гримьори. Така мисля.

Скарлет Йохансон, актриса

Заедно правихме глупости

Преди да се срещна с Мат, просто бях самотно дете, което иска да бъде актьор. Излизах на сцената в някое телевизионно шоу и правех неща, които никой не разбираше. Моите съученици не разбираха какво правя и защо го правя. Тогава ме запознаха с Мат и той пожела също да се качи на сцената. Харесваше идеите, глупостите ми и така започнахме да играем заедно, да пишем заедно и това е до ден днешен.

Бен Афлек, актьор