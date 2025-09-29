Бриджит Бардо - Муза на боговете

Бриджит Бардо на 91! Тя има кратка, но велика кариера в киното. Става световна сензация с „И Бог създаде жената” на Роже Вадим от 1956-а година. Нейният образ вдъхновява определението „секс котенце”. Бриджит продължава своя рейд по върховете на киното и популярната култура с „Презрение” на Годар и „Вива Мария” на Луи Мал. Вдъхновява провокативни и революционни за времето си фотосесии, записва песни, участва в шумни афери с известни мъже от 50-те и 60-те. Тя е една от най-важните и внушителни фигури в сексуалното разкрепостяване на епохата.

Приказната парижанка отдавна се отказа от киното, но остави едновременно дълбок и изящен отпечатък в културния пейзаж. Преди време и пипалата на политическата коректност се протегнаха към една от най-известните, обсъждани и обожавани жени от втората половина на XХ век. Европейската екранна легенда и защитник на правата на животните беше съдена за критични коментари по адрес на жителите на отвъдморската френска територия остров Реюнион. Бардо определи местните като туземци, а тяхното жестоко отношение към кучетата нарече варварско.

Бриджит Бардо вече няколко пъти е съдена и глобявана за изразяване на свободната си позиция. През годините тя е критикувала масовата мюсюлманска миграция във Франция и публично е заявявала това, което милиони европейци мислят, но се страхуват да кажат - ислямските общности налагат своите обичаи и навици в големите западни градове без да се съобразяват с мнозинството и променят характера на цивилизацията и културата на Стария континент. За Бардо особено болезнени са религиозните ритуални убийства на животни.

Но за фанатичните „розови, мулти-култи болшевики”, които постоянно следят за политически некоректни коментари в публичното пространство, всяка критика към малцинствата от Третия свят е престъпление. Добре организираната мрежа от активисти опитва да разруши живота на всеки, дръзнал да оспори доминиращата идеологическа парадигма, според която представителите на малцинствата винаги са невинни жертви на бялата, привилегирована, патриархална европейска култура.

Бардо е била съдена и глобявана за „расистки изказвания” поне пет пъти в последните години. Тя е една от последните световни знаменитости, които си позволяват откровено, истинско говорене за проблемите в реалността, а не за тези във въображението на медиите и шоубизнеса. Заради своя отказ да се подчини на политически коректната диктатура, тя е преследвана и нападана от церберите на прогресивната цензура. Журналисти, активисти, политици, прокурори и съдии искат да я превърнат в персона нон грата сред елита на Франция и Европа.

Но на 91 години Бриджит Бардо явно не се стряска от атаките и продължава да отстоява своята идентичност, така както я разбира. Все пак тя напуска шоубизнеса още преди 40 години и оттогава се изявява основно като защитничка на правата на животните, а нейната фондация е финансирала множество проекти по целия свят, включително и парк за танцуващи мечки край Белица в България.

Свободната красота на Бардо вдъхновява западната култура и чертае нови хоризонти в разговора за постоянното преследване на удоволствието и естетиката.

Нищо общо с днешния феминизъм

Днес Бардо е разочарована от плодовете на сексуалната революция. Тя разпозна и разобличи лицемерието на движението #MeToo, видя как то се превръща в удобен повод за открита война срещу мъжете и омраза към всеки, който не е съгласен с директивите на модерния и все по-абсурден феминизъм. А какви феминистки е имало някога. Именно Бриджит Бардо в „И Бог създаде жената” въплъщава идеята за независима жена. Нека запомним нея и това измъчено движение така - с най-красивата им екранна репрезентация.

Неповторима!

Бардо е велика актриса с огромно влияние върху много френски артисти, израснали с нейните филми и роли. Тя е велика и неповторима. В “Презрение” на Жан-Люк Годар е просто изумителна - малко актриси са способни на такова всепоглъщащо екранно присъствие.

Жан Дюжарден, актьор

Стана мишена на фанатиците

Това, което се случва с нея и с други хора, които критикуват либералния консенсус е много тревожно. Тя е мишена на много опасно движение, съставено от хора, които искат да унищожат самата идея за дебат. Тяхната цел е едно тоталитарно общество без плурализъм и критично осмисляне на процесите в дълбочина. Всички, които ценим свободата на словото, трябва да се борим срещу това.

Дъглас Мъри, автор

Тя отвори диалога

Франция има традиция на силните женски образи. Бриджит Бардо е истинска феминистка, но от друга епоха. Нейните скорошни изказвания за движението #MeToo не променят това. Тя се е борила за еманципацията на жените в много по-трудни времена. Те са обитавали съвсем различен исторически контекст от сегашните феминистки. И сега се създава противоречие между различните поколения. А трябва да има диалог. Съгласен съм с Бардо, че не може да има само едно мнение по въпроса и не трябва като артисти да цензурираме собствената си работа.

Франсоа Озон, режисьор