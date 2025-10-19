Адриана Лима - Неостаряващ ангел

Автор: Даниела Кръстанова
Силуети

На 44 години супермоделът Адриана Лима блесна на подиума на Victoria’s Secret, едно завръщане, което мнозина мислиха за невъзможно след като легендарното шоу преди няколко години бе погребано и обявено за ненужно. Сега модният спектакъл разпери отново крила и вдигна прах от спомени - а в центъра му стоеше тя - “ангелът”, който сякаш никога не е изчезвал от подиума.

Това е не просто реверанс към миналото, а драматичен опит за възкръсване на мит, който дълго се смяташе за отминал. Смелото решение да се върнат класическите “ангели”, кристали и огромни крила поражда както носталгия, така и скептицизъм - но факт е, че модната индустрия отново е насочила поглед към един от нейните символи. От своето създаване шоуто на Victoria’s Secret се превърна в културен феномен, едновременно висша реклама и фантазия през бельото като театър.

Родено през 1995 г. като малък маркетингов продукт, то бързо се превръща в глобално световно събитие. Влиянието на шоуто върху поп културата е двусмислено. То предефинира как се продава бельо - не просто като стока, а като мечта. То превърна модели в звезди, съчета музика, шоу, мода и телевизия. Но в същото време натежа като символ на съвършенство - критерии, които обществото вече отказа да приема без критика.
Всяка година шоуто предлагаше тема: от “Ангелска фантазия” до “Секси рок стил” до “Източно вдъхновение” - всичко с ясно сценарийно и визуално изпълнение, създавано, за да впечатли и вдъхнови.

С течение на времето обаче шоуто започна да търпи критики - през 2010-те години брандът се обвиняваше, че подхранва нереалистични стандарти, че липсва разнообразие, че маркетингът е твърде фокусиран върху сексуализация и обективиране на жените. Паралелно с това, телевизионният интерес започна да спада - от над 9 милиона зрители през 2014 г. до едва около 3,2 млн през 2018 г. В същото време скандали, свързани с лични връзки на ръководството, непрозрачност и обществен натиск за промени, доведоха до решение през 2019 г. шоуто да бъде “замразено”. Финансовият директор на групата подкрепи решението, посочвайки, че излъчването вече не носи сериозен принос към продажбите, а медийният пейзаж се променя.

През 2024 г. се осъществи дългоочакваното рестартиране - шоу на живо, с по-модерен прочит, но като стрийминг събитие, с нови и ветерани модели. И ето - само година по-късно, през октомври 2025 г., шоуто се провежда отново в студиото Steiner в Ню Йорк (Бруклин). Вниманието се съсредоточава върху връщането на истинските легенди - сред тях и Адриана Лима - заедно с нови лица като гимнастичката Съни Ли и баскетболистката Ейнджъл Рийс, които ознаменуват стремежа на марката да съчетава традиция и иновация.
Адриана Лима е една от легендите, която вече не е просто лице, а символ. Тя дебютира на ревю на Victoria’s Secret през 1999 г., едва на 17 години, и от 2000 г. е официално сред “ангелите”. Тя открива шоуто през 2003, 2007, 2008, 2010 и 2012 г. През 2018 г. тя направи своето “финално” ревю докато шоуто бе в пауза.
Родена на 12 юни 1981 г. в Салвадор, Бахия, Бразилия, тя е дъщеря на майка социален работник и баща дърводелец, който изчезва от живота є когато е още бебе. Отгледана от майка и баба си, тя расте скромно, с чувство за отговорност. На 15 години печели конкурса “Supermodel of Brazil”, а впоследствие се класира второ място в конкурса “Supermodel of the World”. Това є отваря пътя към голямата сцена и подпис с агенция Elite в Ню Йорк.

Като професионален модел Лима дефилира за именити дизайнери - Armani, Versace, Valentino, Prada, Dior и много други. Тя става лице на Maybelline още през 2003 г., и оттогава дълги години е емблематичният образ на марката. В интервю за 2025 г. Лима разказва, че се връща, защото “публиката каза, че є липсва шоуто.” Тя нарича това връщане “да се върна у дома” и заявява, че очаква емоцията и спомените да се слеят с новата визия.

Сред най-богатите модели 

През 2024 г. Лима се завърна и на подиума на Paris Fashion Week, след шестгодишна пауза, дефилирайки за Schiaparelli - символичен знак, че кариерата є не е приключила, а е еволюирала. Тя остава активна в рекламни кампании и е посланик на марки като Desigual, Puma, IWC, Chopard. Според оценки, тя е сред най-високоплатените модели - през 2016 г. доходите є са били над 10,5 милиона долара годишно. Общото є нетно състояние се оценява между $90 и $95 млн.

Символ на една епоха

Толкова съм щастлива да видя отново Адриана Лима на подиума на това легендарно шоу, която я превърна в суперзвезда. Тя наистина е символ на цяла една епоха в модата. Знаете ли, Лима дефилираше за ревюта на “Версаче” още в началото на този век и хората полудяваха по всичко, което тя показва, всичко, което тя носи, всичко, което е тя. И така до днес.

Дизайнерът Донатела Версаче

И на върха беше мила с хората

Първата Victoria's Secret моделка, която някога срещнах, беше Адриана Лима, и тя беше толкова мила към мен. Уверяваше се, че хората говорят с мен! Аз бях още в началото на своята кариера, а тя вече беше суперзвезда и ме накара да променя мнението си, че всички в модния свят са злобни и високомерни. А тя наистина беше на върха.

Супермоделът Лили Олдридж

Пазеше се до сватбата

Заради Адриана отказах секса за три години, тя много държеше да го прави след сватбата. Толкова продължи и нашата връзка, която за съжаление приключи. Влюбих се в нея от пръв поглед, още когато я видях бях готов да є предложа брак на момента. Направих го малко по-късно. Уви, пътищата ни се разминаха, но аз продължавам да я харесвам и обичам и до ден днешен.

Музикантът Лени Кравиц

Още от (Силуети)

Най-четени

Мнения