Адриана Лима - Неостаряващ ангел

На 44 години супермоделът Адриана Лима блесна на подиума на Victoria’s Secret, едно завръщане, което мнозина мислиха за невъзможно след като легендарното шоу преди няколко години бе погребано и обявено за ненужно. Сега модният спектакъл разпери отново крила и вдигна прах от спомени - а в центъра му стоеше тя - “ангелът”, който сякаш никога не е изчезвал от подиума.

Това е не просто реверанс към миналото, а драматичен опит за възкръсване на мит, който дълго се смяташе за отминал. Смелото решение да се върнат класическите “ангели”, кристали и огромни крила поражда както носталгия, така и скептицизъм - но факт е, че модната индустрия отново е насочила поглед към един от нейните символи. От своето създаване шоуто на Victoria’s Secret се превърна в културен феномен, едновременно висша реклама и фантазия през бельото като театър.

Родено през 1995 г. като малък маркетингов продукт, то бързо се превръща в глобално световно събитие. Влиянието на шоуто върху поп културата е двусмислено. То предефинира как се продава бельо - не просто като стока, а като мечта. То превърна модели в звезди, съчета музика, шоу, мода и телевизия. Но в същото време натежа като символ на съвършенство - критерии, които обществото вече отказа да приема без критика.

Всяка година шоуто предлагаше тема: от “Ангелска фантазия” до “Секси рок стил” до “Източно вдъхновение” - всичко с ясно сценарийно и визуално изпълнение, създавано, за да впечатли и вдъхнови.

С течение на времето обаче шоуто започна да търпи критики - през 2010-те години брандът се обвиняваше, че подхранва нереалистични стандарти, че липсва разнообразие, че маркетингът е твърде фокусиран върху сексуализация и обективиране на жените. Паралелно с това, телевизионният интерес започна да спада - от над 9 милиона зрители през 2014 г. до едва около 3,2 млн през 2018 г. В същото време скандали, свързани с лични връзки на ръководството, непрозрачност и обществен натиск за промени, доведоха до решение през 2019 г. шоуто да бъде “замразено”. Финансовият директор на групата подкрепи решението, посочвайки, че излъчването вече не носи сериозен принос към продажбите, а медийният пейзаж се променя.

През 2024 г. се осъществи дългоочакваното рестартиране - шоу на живо, с по-модерен прочит, но като стрийминг събитие, с нови и ветерани модели. И ето - само година по-късно, през октомври 2025 г., шоуто се провежда отново в студиото Steiner в Ню Йорк (Бруклин). Вниманието се съсредоточава върху връщането на истинските легенди - сред тях и Адриана Лима - заедно с нови лица като гимнастичката Съни Ли и баскетболистката Ейнджъл Рийс, които ознаменуват стремежа на марката да съчетава традиция и иновация.

Адриана Лима е една от легендите, която вече не е просто лице, а символ. Тя дебютира на ревю на Victoria’s Secret през 1999 г., едва на 17 години, и от 2000 г. е официално сред “ангелите”. Тя открива шоуто през 2003, 2007, 2008, 2010 и 2012 г. През 2018 г. тя направи своето “финално” ревю докато шоуто бе в пауза.

Родена на 12 юни 1981 г. в Салвадор, Бахия, Бразилия, тя е дъщеря на майка социален работник и баща дърводелец, който изчезва от живота є когато е още бебе. Отгледана от майка и баба си, тя расте скромно, с чувство за отговорност. На 15 години печели конкурса “Supermodel of Brazil”, а впоследствие се класира второ място в конкурса “Supermodel of the World”. Това є отваря пътя към голямата сцена и подпис с агенция Elite в Ню Йорк.

Като професионален модел Лима дефилира за именити дизайнери - Armani, Versace, Valentino, Prada, Dior и много други. Тя става лице на Maybelline още през 2003 г., и оттогава дълги години е емблематичният образ на марката. В интервю за 2025 г. Лима разказва, че се връща, защото “публиката каза, че є липсва шоуто.” Тя нарича това връщане “да се върна у дома” и заявява, че очаква емоцията и спомените да се слеят с новата визия.

Сред най-богатите модели

През 2024 г. Лима се завърна и на подиума на Paris Fashion Week, след шестгодишна пауза, дефилирайки за Schiaparelli - символичен знак, че кариерата є не е приключила, а е еволюирала. Тя остава активна в рекламни кампании и е посланик на марки като Desigual, Puma, IWC, Chopard. Според оценки, тя е сред най-високоплатените модели - през 2016 г. доходите є са били над 10,5 милиона долара годишно. Общото є нетно състояние се оценява между $90 и $95 млн.

Символ на една епоха

Толкова съм щастлива да видя отново Адриана Лима на подиума на това легендарно шоу, която я превърна в суперзвезда. Тя наистина е символ на цяла една епоха в модата. Знаете ли, Лима дефилираше за ревюта на “Версаче” още в началото на този век и хората полудяваха по всичко, което тя показва, всичко, което тя носи, всичко, което е тя. И така до днес.

Дизайнерът Донатела Версаче

И на върха беше мила с хората

Първата Victoria's Secret моделка, която някога срещнах, беше Адриана Лима, и тя беше толкова мила към мен. Уверяваше се, че хората говорят с мен! Аз бях още в началото на своята кариера, а тя вече беше суперзвезда и ме накара да променя мнението си, че всички в модния свят са злобни и високомерни. А тя наистина беше на върха.

Супермоделът Лили Олдридж

Пазеше се до сватбата

Заради Адриана отказах секса за три години, тя много държеше да го прави след сватбата. Толкова продължи и нашата връзка, която за съжаление приключи. Влюбих се в нея от пръв поглед, още когато я видях бях готов да є предложа брак на момента. Направих го малко по-късно. Уви, пътищата ни се разминаха, но аз продължавам да я харесвам и обичам и до ден днешен.

Музикантът Лени Кравиц