Най-голямото отличие на Българския лекарски съюз - “Лекар на годината 2025”, бе връчено в понеделник вечерта на чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, един от нашите най-изтъкнати неврохирурзи. Церемонията се състоя в Националния исторически музей, а наградата бе връчена от вицепрезидента на републиката г-жа Илияна Йотова. “Пожелавам на цялата наша общност и на Български лекарски съюз, не да се конфронтираме, а да сме заедно, не да се борим един с друг, а да си помагаме, защото сътрудничеството е сигурният начин да постигнем повече”, заяви Лекарят на 2025 г.

Проф. Габровски е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Той оглавява Българското дружество по неврохирургия от 2018 г. до октомври 2025 г. и представлява страната ни на най-високо международно ниво. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), а от тази година е и член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник.

Под неговото председателство София стана домакин на 24-тия Европейски конгрес по неврохирургия - най-големият форум в тази област, проведен за първи път в България и събрал близо 2000 специалисти от 89 държави.

Научната му работа е насочена към гръбначната и роботизираната неврохирургия и минимално инвазивните техники. Под негово ръководство Клиниката в “Пирогов” се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от цяла Европа. Професорът има извършени над 5000 операции и е спасил живота на стотици пациенти. Сред тях е и златното момиче Цвети Стоянова, която падна от шестия етаж на жилищна сграда през 2016 г.

В деня, в който получи наградата “Лекар на годината”, проф. Габровски и председателстваната от него фондация “Съвет за мозъчно здраве” организираха кръгла маса, на която бе представен и обсъден проектът на Национален план за мозъчните заболявания в Република България (2026-2030). “Мозъчното здраве е сред най-подценяваните теми в здравната система, въпреки че тези заболявания са водеща причина за инвалидност и втора по честота причина за смърт в света”, подчерта проф. Габровски.

През 2022 г. в България са регистрирани над 1,2 млн. случая на мозъчни заболявания, а вследствие на тях са починали повече от 33 000 души. Инсултът пък е причина за близо 16% от всички смъртни случаи в страната. “Грижата за мозъчното здраве вече не е просто медицински въпрос - тя е морална, социална и икономическа необходимост. Инвестицията в мозъчното здраве е инвестиция в човешкия капитал и бъдещето на България”, заяви проф. Габровски. Той представи предложенията на Българското дружество по неврохирургия, насочени към усъвършенстване на спешната неврохирургична помощ, създаване на модерни рехабилитационни програми и преориентиране на сега съществуващи, но неработещи болнични структури към долекуване и интензивна рехабилитация - области, в които медицината у нас е длъжник на пациентите.

“Раздутата болнична мрежа е една от причините за липсата на лекари и особено на сестри, както и за ниските заплати. В страната ни лекарите са около 32 000, за чиято работа трябва да има и около 65 000 медицински специалисти, но те са едва 22 000 в момента, което не само заплашва съществуването на системата на здравеопазване, но и националната сигурност”, алармира неврохирургът.

Проф. д-р Николай Габровски е роден през 1971 г. в София и насочването му към медицината никак не е случайно. В семейството той е трето поколение доктор. Баща му - проф. Стефан Габровски, също е сред най-известните ни неврохирурзи, началник на Клиниката по неврохирургия в “Пирогов” до пенсионирането си, а дядо му е един от основателите на военната хирургия в България - д-р Ганчо Савов. Именно на него е поверена операцията на Людмила Живкова след автомобилната катастрофа през 1973 г., когато тя едва не загива.

“Всеки лекар знае, че за да стане добър в професията си, трябва да отдели години - каза проф. Николай Габровски по повод наградата “Лекар на годината”. - Когато бях по-млад и доста по-припрян, баща ми често казваше, че това е маратонско бягане. Дори и понякога да успееш да постигнеш бърз успех в някаква къса дистанция, това не би трябвало да означава нещо особено. Истината е, че пътят е дълъг. От тази гледна точка разбирам и неговите сълзи от радост снощи, защото това е награда и за него. Според мен, за да върви по този дълъг път, макар и вълнуващ, човек трябва да е с много ясна цел пред себе си. Изискват се и много саможертви.”

Проф. Габровски благодари на семейството си за подкрепата и разбирането, макар че съпругата и децата му следват професионални пътища, различни от неговия.

Добрият лекар е и добър човек

Няма как да бъдеш добър лекар, ако не си добър човек - тази максима вие доказвате всеки ден с професионализма и с отношението към пациентите. Вие виждате човека с неговото страдание, но и с неговата надежда, за вас той не е статистика, нито цифра, нито проценти. Няма технология, която да замени състраданието и човешката любов, знаете, че хуманността не е автоматизъм, от вас зависи много - човешките съдби.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България

Не съм му се месил

Когато подреждахме предметите за прощъпулника на Николай, дори бяхме забравили да поставим скалпел. Забелязах го в последния момент и се втурнах да го добавя. Но истината е, че не съм искал да му се меся. Сам реши да стане неврохирург. Като се завърна от специализация в Белгия и започна в “Пирогов”, аз бях в ИСУЛ. Там нямаха неврохирургия и аз я доразвих. След това постъпих в “Пирогов”, където се засякохме със сина ми.

Проф. Стефан Габровски, баща

Пожелавам му цялото здраве и щастие на света

Проф. д-р Н. Габровски - един изключително специален човек за мен. С уважение и обич му пожелавам цялото здраве и щастие на света, защото той и екипът му безкористно ги даряват ежедневно на многобройните си пациенти, техните семейства и приятели!

Цвети Стоянова, световна шампионка по художествена гимнастика